Jelzőlámpát tettek a kereszteződésbe, ahol M. Richárd karambolozott

Néhány hete már jelzőlámpa és egy külön sáv is segíti a balra kanyarodást abban a kereszteződésben, ahol két éve M. Richárd egy Mercedesszel csapódott egy kanyarodó citroënesnek. A balesetben a Citroënben ülő 23 éves fiatalember a helyszínen, egy 37 éves férfi pedig a kórházba szállítást követően halt meg.

Az idei évben a csatorna-felújítást követően a forgalombiztonság további növelése okán módosítottunk a csomópont kialakításán, így most már önálló balra kanyarodó sávról történhet a Dózsa György útról a balra kanyarodás.

– válaszolta az Index kérdésére a Budapest Közút Zrt.

Kanyarodó sáv és jelzőlámpa híján, az autósok itt ugyanis sokáig csupán a józan ítélőképességükre hagyatkozhattak. Így a délutáni csúcs idején a sofőrök percenként sodródtak baleseti helyzetbe. A Dózsa György úti balesetként emlegetett eset viszont valószínűleg nem csak a jelzőlámpa hiánya miatt történt.

Az igazságügyi szakvélemény szerint a kecskeméti maffiaper volt vádlottja ugyan zöld jelzésen haladt át, de a megengedett 50 km/órás sebesség helyett legalább 135-140 km/órás sebességgel hajtott, amikor nekicsapódott a balra kanyarodó Citroënnek. Utóbbi viszont szabálytalanul, kis ívben kanyarodott be a szemből, eltúlzott sebességgel érkező kocsi elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbbséget. Az, hogy ki, milyen mértékben hibázott, a július 5-i tárgyaláson derül majd ki.

A tárgyalás már reggel elkezdődik, amin délelőtt orvosi, műszaki és informatikai szakértőket hallgatnak majd meg, és várhatóan a térfigyelő kamerák felvételei is előkerülnek. A tárgyalóteremben ott lesz a Citroënt vezető 47 éves sofőr és M. Richárd is, aki márciusban szívműtéten esett át. Az ügyészség mindkettőjüket halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolja. A Mercédes sofőrjének viszont egy korábbi ügye miatt is felelnie kell. 2015-ben a körúton ugyanis egy társával rátámadtak egy biciklisre. M. Richárdot így garázdaságés könnyű testi sértés miatt is elítélhetik.