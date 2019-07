Ferencvárosban is előválasztás dönthet az ellenzéki polgármester-jelöltről

A nemrég véget ért főpolgármester-jelölti előválasztás mintájára kerületi előválasztást javasol az MSZP a IX. kerületben, hangzott el az Index értesülései szerint a budapesti párttanácson csütörtök délután.

A döntés háttere, hogy egy korábbi megállapodás szerint az ellenzéki pártok leosztották egymás között, hogy Budapesten melyik kerületben kinek milyen jelöltállítási joga lesz az őszi önkormányzati választásokra (részletesen a kavarásokról itt olvashatnak). Ez a kerület elvileg a Párbeszédé volt, majd információink szerint a Momentumé lett egy újabb tárgyalási körben, mivel a párt jó eredményt ért el helyben az EP-választásokon.

A Momentum az egykori LMP-s, ma már momentumos Jancsó Andreát indítaná, ugyanakkor ringbe szállna a kerületben jól ismert Baranyi Krisztina is. Olyannyira, hogy egy csütörtöki sajtótájékoztatón az LMP-s parlamenti képviselő Csárdi Antallal együtt mutatkozott be kerületi jelöltként, mégpedig hivatalosan a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez Egyesület jelöltjeként. Őt támogatja a Kétfarkú Kutya Párt is. Valószínűleg hivatalosan azért nem LMP-sként indulna a politikus, mert az LMP elvileg nem kért és nem kapott jogot, hogy jelöltet állítson.

Ráadásul Karácsony Gergely is beszélt arról egy nyilatkozatában, hogy kerületi közvélemény-kutatási adatok támasztják alá, hogy Baranyi a legesélyesebb jelölt a IX. kerületben arra, hogy leváltsa a fideszes polgármestert.

Az előválasztástól Baranyi sem zárkózik el, sőt: ő kezdeményezte, hogy méressék meg magukat az ellenzéki jelöltek. Úgy tudjuk, hogy már írt is levelet a Karácsony-Kálmán-Kerpel-Fronius főpolgármester-jelölti előválasztást lebonyolító aHangnak, hogy vállalják-e ezt is.

Az eredeti tervek szerint az ellenzék pénteken délelőtt jelentheti be a fővárosi kerületi polgármester-jelöltjeit. Kérdés, a IX. kerülettel így mi lesz.