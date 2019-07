Utolsó pillanatos kavarásokkal alakul a budapesti ellenzéki összefogás

Nem nagyon változik a kerületi polgármesterjelöltek névsora ahhoz képest, ami már a négypárti megállapodás aláírásakor nyilvánosságra került. Nem kell hatalmas meglepetésekre számítani, és hatalmas viták sincsenek – ezt mondta az Indexnek Molnár Zsolt. Az MSZP budapesti elnöke, a fővárosi ellenzéki együttműködés főkoordinátora meglehetősen bizakodó volt a tárgyalások ügyében a múlt hét végén, addigra ugyanis már

sikerült egyezségre jutni a Jobbikkal, hétfőn az LMP-vel szeretnék lezárni a még függőben lévő kérdéseket, kedden pedig teljesen véglegesíteni az így már hatpárti megállapodást és még ezen a héten bejelenteni a jelölti névsort.

„Nincs több időnk, teljes erővel, szervezetten és együtt mozogva meg kell kezdeni a kampányt ott is, ahol eddig még nem. Ahol pedig már dolgozik a jelöltünk, még inkább támogatnunk kell” – mondta Molnár.

A jelölti névsor valóban szinte teljesnek volt tekinthető már áprilisban is, amikor az ellenzéki pártok közül négy, az MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum megállapodott abban, hogy mindenhol meg fognak állapodni.

Úgy tudjuk azonban, hogy július elejére két kerületben még az utolsó percben is lehet változás, míg a harmadik, függőben lévő kerület esetében már sikerült megállapodni, egyúttal azt is tisztává téve, hogy az áprilisban távol maradó két ellenzéki pártnak (Jobbik, LMP) miféle szerep juthat az októberi önkormányzati választáson.

A Jobbiké lett Soroksár

A Jobbik megkapta a polgármester-jelölés jogát Soroksáron, ezért cserébe pedig valamennyi másik kerületekben is koordinálni fognak a baloldali ellenzéki pártokkal. Ezt úgy kell érteni, hogy van, ahol közös – valamennyi párt által támogatott, vagy név/pártlogó nélkül, hallgatólagosan támogatott – jelöltet is sikerült találni, a XXIII. kerületben pedig a többi párt nem indít jelöltet a jobbikos politikussal szemben.

A Jobbik információink szerint a hétvégén, mielőtt közleményben jelezték, nem állítanak főpolgármester-jelöltet Karácsony Gergellyel szemben, már arra is jóváhagyását adta, hogy ki legyen a soroksári jelöltjük. Úgy tudjuk,

Berecki Miklós, a párt tavalyi országgyűlési képviselőjelöltje szállhat ringbe a XXIII. kerületben.

A Fidesz támogatása bekavarhat Pesterzsébeten Saját vagy „álcivil” jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni a Fidesz Pesterzsébeten, írta meg hétfőn a HVG. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje. A Fidesz nyílt felkérésére, és a Szabados és a kormánypártok helyi szervezetek közötti tárgyalások megerősítésére reagálva Molnár Zsolt azt mondta a lapnak: új helyzetet teremtene, ha Szabados tárgyalna és együttműködne a Fidesszel a kerületben. Mivel az MSZP és a vele együttműködő pártok nem engedhetik meg, hogy a kormányoldallal azonos jelöltet támogassanak, a friss hír alapján a XX. kerületben akár jelöltváltásra is kényszerülhet az ellenzék.

Érdekes egyébként, hogy korábban sokáig vita volt arról, be kell-e venni az összefogásba egyáltalán a Jobbikot. A budapesti közvélemény-kutatások szerint ugyanis az ellenzék a Jobbik nélkül is megelőzi a Fideszt, ráadásul sok jobbikos másodlagos preferenciája inkább a Fidesz, mint a baloldal. Vagyis a jobbikos jelölt hiánya ahhoz is vezethet, hogy számos jobbikos inkább átszavaz a Fideszre - ami gyengíti összességében az ellenzéket.

Most azonban egy olyan helyzet jöhet létre, amelyben a Jobbik szimpatizánsai a pártjuk számára elfogadható ellenzéki jelölteket várhatóan maguk is támogathatják, ahol viszont a radikális párt nem támogatna a másik négy, illetve öt együttműködő szervezet jelöltjeit, nem indítanak azokkal szemben senkit.

Mindez egyértelműen az európai parlamenti (EP) választási eredményeknek tudható be, hiszen május végén a tisztán listás voksoláson 6,39 százalékos támogatottsággal a negyedik helyen végeztek az ellenzéki pártok között. Ami még árulkodóbb, a 2018-as választásokhoz képest több mint 870 ezer szavazót vesztettek.

A kudarcot a pártvezetés elsősorban a pénzhiánynak tudta be, és mivel ez a helyzet aligha változott az elmúlt hetekben, a Jobbik vélhetően azért volt ennyire kompromisszumkész a fővárosban, mert meglévő erőforrásait azokra a vidéki, akár nagyvárosi (Eger, Miskolc) kampányokra kívánja koncentrálni, amelyekben egyébként szintén öt, illetve hatpárti megállapodással jobbikos, vagy a Jobbik által kiválasztott civil lesz a jelölt.

Az LMP már csak önérzetből küzd

A tárgyaláson résztvevők – persze név nélkül – megegyeztek ugyanakkor abban, hogy a Jobbiknál jóval nehezebb eset az LMP, amely hétfőn ül le ismét az ellenzéki megállapodást véglegesíteni. Pontosabban azt a listát, amelyet a zöldpárt tárgyalói vittek az asztalhoz. Ebben több feltétel és olyan önkormányzati körzetek felsorolása szerepelt, amely a Momentum és az MSZP-Párbeszéd képviselői szerint is indokolhatatlan és elfogadhatatlan volt.

Molnár Zsolt szerint azonban lényegében mindenben kompromisszumra tudtak jutni, így nem látja veszélyben a hétfői megállapodást. Ám azt Molnár sem vitatta, hogy vannak még elvarratlan szálak a párttal.

Információink szerint ilyen a XI. kerületi önkormányzati körzetek kérdése, valamint néhány másik, az LMP-sek által "nyerhetetlennek" tartott körzet, amelyben a mostani tervek szerint nekik kellene indulniuk. Csakhogy az LMP jelenleg nincs igazán alkupozícióban.

Emlékezetes, hogy áprilisban, az utolsó pillanatban az LMP-sek azzal szálltak ki a kerületi megállapodásból, hogy majd a május 26-i EP-választás után döntenek az együttműködés mikéntjéről. Csakhogy aztán az LMP gyakorlatilag teljesen megsemmisült az EP-választáson, és vezetői is totális bukásnak ítélték meg a párt 2,1 százalékos eredményét. Még a Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte ugyanis a parlamenti frakcióval rendelkező szervezetet, amelynek vezetése nem is várta meg a hivatalos közlést: már előtte testületileg lemondott. Majd a következő napon Moldován László, a párt budapesti elnöke is megerősítette, hogy lemondott tisztségéről.

Miután pedig Puzsér Róbert újfent kiszállt az előválasztásból, az LMP felbontotta a független főpolgármester-jelölt támogatásáról szóló megállapodást, és szervezőként részt vett az előválasztási procedúrában, elfogadva annak győztesét, így azt: nem indít önállóan főpolgármester-jelöltet.

Sőt, az LMP ennél tovább is ment, közleményben tudatták, budapesti szervezetük kongresszusa elfogadta a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd ajánlatát az önkormányzati választásokra, így a párt támogatni fogja az előválasztáson győztes főpolgármester-jelöltet. A párton belül csaknem kétharmados támogatással megszavazott ajánlat része az volt, hogy

az LMP minden kerületben az ellenzéki polgármesterjelölt mögé áll, cserébe kerületenként a párt egy önkormányzati képviselőjelöltjét támogatja az ellenzéki egység.

A nagy kérdés tehát ma az: megelégszik-e az LMP a támogatott képviselő-jelöltjeiknek kínált választókörzetekkel.

Problémás kerületek I.: Ferencváros

Míg tehát mostanra az LMP és a Jobbik szerepe némileg marginalizálódott, és ez egyszerűsíti a megállapodást velük, az is egyértelmű, hogy az EP-választást követően az MSZP-P-vel szemben, talán éppen a fővárosban erősödött meg leginkább a DK és a Momentum. Molnár Zsolt persze szocialista tárgyalófélként állítja, és az ATV-ben is ezt erősítette a minap:

Nem nyitjuk újra azokat a kérdéseket, amiket már lezártunk.

Ennek ellenére akadnak még kerületek, amelyekben nagyon is zavaros a helyzet. A fővárosi erőviszonyok átrendeződéséről ebben a cikkünkben írtunk bővebben, megállapítva: ugyan a fővárosban is nyert a Fidesz-KDNP májusban, ugyanakkor az összesített ellenzéki eredmény megmutatja: többen szavaznak Budapesten Orbán ellen, mint mellette. Ez pedig valódi együttműködésre kényszeríti a pártokat, de az is jól látszik, hogy az egyes párttáborok átszavazási hajlandóságát a jelölt személye is alaposan befolyásolhatja – ez egyébként a főpolgármester-jelölti előválasztáson is bebizonyosodott.

Már csak ezért is fontos lenne számukra, hogy mindenhol, minden szereplőnek elfogadható jelöltet találjanak. Az európai parlamenti választási eredményeket értékelve írtunk arról, nemcsak az előválasztási versenybe szállt be a Momentum, de például a IX. kerületi kampány is felpezsdülhet, amelyben köztudott, korábban mi is írtunk arról, hogy Fekete-Győrék az egykori LMP-s Jancsó Andreát indítanák, aki a Momentumhoz igazolt.

Csakhogy az eddigi megegyezések alapján ez a kerület a Párbeszédé, nekik lenne legalábbis jelölési joguk Ferencvárosban. És Karácsony Gergely előválasztási kampányában, annak a hajrájában feltűnt Baranyi Krisztina, az egykori Együtt-es, jelenlegi független kerületi önkormányzati képviselő, akiről köztudott, hogy ringbe kíván szállni októberben.

Fotó: Karácsony Gergely / Facebook Baranyi Krisztina is kampányolt Karácsony Gergelynek az előválasztás előtt

Baranyi valóban közismert a IX. kerületi politikai színtéren, hiszen az ő nevéhez (is) fűződik a parkolási botrányok nyilvánosságra hozatala. Csakhogy nem ápol túlságosan baráti viszonyt a kerületi MSZP-vel és DK-val sem, és még az antikorrupciós küzdelem melletti elkötelezettségére büszke Momentum is távolságtartó Baranyival. Már csak azért is, mert a párt IX. kerületi alapszervezetének elnökségét épp egy, valójában Baranyival vívott nyilvános szópárbaj nyomán hívták vissza.

Pedig a Momentum legerősebb budapesti alapszervezete a ferencvárosi, itt van a legtöbb tagjuk, ezért az ambíciók is erőteljesek a kerületben. Márpedig Molnár Zsolt megerősítette az Indexnek, hogy

a jelenlegi megállapodási javaslat szerint a Momentum megkapta a jelölési jogot a Ferencvárosban.

És noha tavaly ősszel felkérték Baranyit jelöltjüknek, ő akkor elutasító volt, most pedig már nem is benne gondolkodnak. Hanem Jancsóban, akit ugyanakkor Baranyi nem tart alkalmasnak, így elutasította annak lehetőségét is, hogy bármilyen módon együttműködjön vele.

Eközben Karácsony Gergely egy nyilatkozatában már arról is beszélt, kerületi közvélemény-kutatási adatok támasztják alá, hogy Baranyi a legesélyesebb jelölt a IX. kerületben arra, hogy leváltsa a fideszes polgármestert. Úgy tudjuk, a főpolgármester-jelölt továbbra sem mondott le arról, hogy megszerezze a többi párt támogatását Baranyi számára, erre azonban jelenleg kevés az esély.

Ha a Momentum kitart Jancsó Andrea indítása mellett, értesüléseink szerint Baranyi Krisztina kerületi előválasztást kezdeményezhet, ennek lebonyolítására pedig a független politikus kampányfőnöke az aHangot kéri fel.

Ugyanakkor azt Baranyi kampányfőnöke visszautasította, hogy őket kizárólag a polgármester-jelölés érdekli. Somlai János szerint valóban több, inkább informális ajánlatot kaptak például alpolgármesteri jelölésre, vagy épp önkormányzati körzetben való elindulásra, Baranyit azonban csakis olyan konstrukció érdekli, amely teljességgel tiszta és vállalható, továbbá az önkormányzati munkát is garantálja. Kérdésünkre, hogy ezek szerint egy számára elfogadható polgármester-jelölt mögé Baranyi is beállna, a kampányfőnök úgy fogalmazott:

Egy megfelelő felkészültségű, tisztességes és erős, határozott polgármesterjelölttel, és a megfelelő képviselő-jelölti listával természetesen együttműködne, ez nem pozícióharc, hanem Kriszta kifejezetten a kerület érdekeit tartja szem előtt.

II.: Csepelen kisebb darázsfészek épül

A ferencvárosinál talán kevesebb a kérdés a XXI. kerületben, de itt sem zökkenőmentes a megállapodás. Csepelen az MSZP most már fixen és nyilvánosan is Erdősi Évát javasolja polgármester-jelöltnek, és noha úgy tűnik, vannak még emiatt feszültségek, a Momentum és a DK is elfogadja, hogy a szocialisták ezen a módon élnek jelölési jogukkal, bár a történtekkel vannak fenntartásaik.

Itt eredetileg a függetlenként bejutott, de a kerületi testületben az MSZP-frakcióban ülő Takács Mónika indult volna. A helyi MSZP-szervezet június 25-i taggyűlésén azonban visszahívták a hónapok óta biztos jelöltként futó Takácsot, akit 2018 novemberében még nagy többséggel szavaztak meg, majd április elején be is mutattak a többi kerületi polgármesterjelölt társaságában.

A helyi MSZP szerint nem volt konszenzus a hatpárti tárgyalásokon Takács Mónika mögött, noha ezt egyetlen más párt sem erősítette meg, az Indexnek pedig Karácsony Gergely is azt mondta, inkább egy belső szocialista vitáról lehetett szó. Molnár Zsolt úgy fogalmazott: "a helyi alapszervezetben merült fel bizalmi válság, de hamar született megoldás, méghozzá egy civil jelölésével".

Az új jelölt Erdősi Éva, aki eddig inkább az MSZP-szövetséges Párbeszéd mellett tevékenykedett, ám most a csepeli devizahiteleseket képviselő civilként száll ringbe, legalábbis "a hitelsikerek.hu szakértőjeként, a bajba jutott devizahitelesek képviselőjeként" szerepelt korábban. Az Erdősit személyesen nem ismerő, éppen ezért kritizálni nem is akaró források csak annyit vetettek fel: az új jelölt talán nem eléggé ismert, augusztusban pedig már aláírásokat kell gyűjtenie a választópolgároktól.

A csepeli Munkásotthon vezetőjeként dolgozó Takács Mónika ettől még, több forrás legalábbis megfogalmazta ezzel kapcsolatos aggályait, függetlenként ringbe szállhat októberben.

A jelöltváltást Szabó Szabolcs, a körzet független ellenzéki egyéni országgyűlési képviselője sem hagyta szó nélkül, szerinte ugyanis ezzel az MSZP csepeli szervezete azt veszélyezteti, hogy az ellenzék sikeresen fel tudja venni a versenyt a Fidesszel. Ezt egyébként több, a mostani tárgyalásokon résztvevő párt képviselője is így látta.

Nagy kérdés ráadásul, hogy a feszültségek feloldódnak-e az ellenzék számára egyébként nyerhető Csepelen, vagy éppenséggel tovább fokozódnak az önkormányzati képviselőjelöltekről folytatott egyeztetéseken. Erre ok is lehet, hiszen információink szerint a szocialisták aláírt kerületi ellenzéki megállapodás hiányában, a Takácsot visszahívó, helyette Erdősit jelölő ülésükön egyoldalúan 12 képviselő-jelöltet is állítottak, vélhetően nem tárgyalópartnereik legnagyobb örömére.

23 ellenzéki jelölt, 1 megállapodás

A Fidesz már a rajtvonalon Ideje is lenne elkezdeni kampányolni az ellenzéknek, ha valóban le akarják győzni a Fideszt a fővárosban, hiszen a másik oldal már javában kampányol. A kormánypárt fővárosi választmánya a múlt héten ismét Kocsis Mátét választotta a párt budapesti elnökévé, az elnökség tagjai pedig Hassay Zsófia, Láng Zsolt, Fónagy János, Kucsák László, Kovács Péter és Szentgyörgyvölgyi Péter lesznek a következő két évben. Egyhangú döntés született a fővárosi polgármesterjelöltekről is, eszerint minden hivatalban lévő kerületi polgármester elindul az őszi önkormányzati választásokon, ezen felül a XIII. kerületben Bagdy Gábor, a XIV. kerületben Rozgonyi Zoltán, a XV. kerületben Pintér Gábor, a XIX. kerületben Dódity Gabriella lesz a kormánypártok jelöltje. A XX. és a XXIII. kerületben később lesz döntés a jelöltekről.

Mindezek ellenére Karácsony Gergely magabiztos volt az előválasztás után, a közös főpolgármester-jelölt szerint ugyanis az ellenzék jól vizsgázott, hiszen vele 12 óra alatt megbeszélték a legfontosabbakat, így ezen a héten a polgármester-jelölésekre, a következő hetekben pedig valamennyi képviselő-jelölti kérdésre pontot tesznek.

A fővárosi polgármesterjelöltek listája tehát jelenleg úgy néz ki:

I. V. Naszályi Márta - Párbeszéd - helyi képviselő

II. Őrsi Gergely - MSZP - helyi képviselő, az MSZP budapesti alelnöke

III. Kiss László - MSZP - helyi képviselő

IV. Déri Tibor - Momentum

V. Tüttő Kata - MSZP országos elnökségi tag, XII. kerületi képviselő

VI. Soproni Tamás - Momentum, volt alelnök

VII. Niedermüller Péter - DK, a párt volt EP-képviselője

VIII. Pikó András - Momentum, őt civilként, a C8 nevű helyi szervezettől kérték fel

IX. Jelenleg a legvalószínűbb Jancsó Andrea, akit Momentum jelöl, ám mivel ebben az esetben a független Baranyi Krisztina kerületi előválasztást kezdeményez Ferencvárosban, a Momentum még akár jelöltet is cserélhet

X. Somlyódy Csaba - MSZP - helyi képviselő

XI. László Imre - DK - országgyűlési képviselő, a Szent Imre kórház volt főigazgatója

XII. Élő Norbert - DK - budapesti politikus

XIII. Tóth József - MSZP - jelenlegi polgármester

XIV. Horváth Csaba - MSZP - fővárosi képviselő

XV. Németh Angéla - DK - jelenlegi polgármester

XVI. Nemes Gábor - DK - volt BKV-s szakszervezeti vezető

XVII. Gy. Németh Erzsébet DK - fővárosi képviselő

XVIII. Szaniszló Sándor - MSZP - fővárosi képviselő

XIX. Gajda Péter - MSZP - jelenlegi polgármester

XX. Szabados Ákos - MSZP-s kvótáról, de jelenlegi független polgármesterként – ám az utolsó pillanatban, a Fidesz lehetséges támogatása miatt ez is megkérdőjeleződött

XXI. Erdősi Éva – az MSZP jelölési jogával, a korábbiakkal szemben nem Takács Mónika

XXII. Havasi Gábor - Momentum

XXIII. Berecki Miklós – Jobbik, ex-képviselőjelölt, várhatóan függetlenként