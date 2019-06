Karácsony Gergely szerint 12 óra alatt megoldotta a bizalmi válságot

Teljesítette az egyik vállalását, ami "az ellenzéki pártok közötti bizalmi problémák kiegyensítésére" vonatkozott, jelentette be Karácsony Gergely. Az ellenzéki előválasztás győztese korábban azt ígérte, 12 óra alatt megoldja az ellenzéki pártok közötti fezsültségeket, most pedig széles mosollyal állt kamerák elé, hogy elmondja:

a mai nap folyamán minden szükséges tárgyalást lefolytattam. Tegnap éjszaka és ma délelőtt beszéltem minden, az előválasztásban részt vett ellenzéki párt vezetőjével. Megállapodtunk és egy hajóban evezünk.

Még szerdán este Tóth Bertalannal, az MSZP elnökével, csütörtökön pedig Gyurcsány Ferenc DK-elnökkel, valamint Fekete-Győr András Momentum-elnökkel tárgyalt, továbbá beszélt Kálmán Olgával és Kerpel-Fronius Gáborral is.

A pártvezetőkkel alapvetően két dologban állapodtak meg:

egy politikai testületet hoznak létre a kampány idejére

valamennyi párt részvételével operatív kampánycsapatot hoznak létre, amely azonnal megkezdi a működését.

Az ellenzéki előválasztás nyertese már az Indexnek az eredményhirdetéskor adott interjúban is beszélt arról, hogy valamennyi, az előválasztási folyamatban résztvevő párttal együtt akar dolgozni, és nagyon hamar pontot tenni az ellenzéki tárgyalásokra a kerületi polgármester- és képviselőjelölés, illetve más választási előkészületek ügyében. Karácsony most azt is mondta ezt az elmúlt 12 óra tárgyalásai megerősítették. Úgy vélte,

semmilyen akadálya nincs annak, hogy az előválasztásban résztvevő valamennyi párttal, így a DK-val együttműködjünk és együtt is fogunk működni.

Pénteken pedig folytatódnak az LMP-vel és a Jobbikkal való tárgyalások, és bízik benne, hogy napokon belül ezeknek is pontot tehetnek a végére. Karácsony úgy véli, Budapesten társadalmi többség van az ellenzék mellett, de a hatalom és Tarlós István kezében számos eszköz van, éppen ezért be kell kopogni minden budapesti ajtaján, és házhoz kell vinni a változás üzenetét.

Se pénzünk se médiánk nem lesz, mondta Karácsony a kormányoldal és Tarlós István erőfölényére utalva, és azt is hozzátéve, hogy ezekből legalábbis az ellenzéknek annyi biztosan nincs, sőt annak biztosan csak töredéke van, ami a Fidesz rendelkezésére áll. Éppen ezért Karácsony klasszikus, 19. századi door to door kampányt tervez, szerinte van már csaknem 70 ezer önkéntesük, akik politikailag aktívak és elkötelezettek. Közülük több ezer aktivistával lepné el a főváros utcáit.

Tarlós István főpolgármesternek Karácsony azt üzente,

ne örüljön ennyire.

Hiába gratulált, illetve nyilatkozott ugyanis Tarlós pozitívan arról, hogy ha tehette volna, ő is Karácsonyt választja kihívójának, a jelölt szerint ezzel csak gyengíteni akarja őt a regnáló főpolgármester. "A Fidesznek nem jó az én indulásom, Tarlós ezt pontosan tudja, éppen ezért akar lejáratni ezekkel a kijelentésekkel", tette hozzá.

"Nagyon örülnék annak, ha bekövetkezne", mondta a főpolgármester-jelölti vitára vonatkozó kérdésre, miután Tarlós meglebegtette ennek lehetőségét. Karácsony szerint

itt lenne az ideje annak, hogy Tarlós István, aki eddig kizárólag az ellenzéket szapulta, végre számot adjon az elmúlt kilenc éves teljesítményéről. Azért nem tette eddig, mert nem tud beszámolni eredményekről, illetve arról, mit ért el Budapesten.

Ami pedig Kálmán Olga mai, támogató nyilatkozatát, valamint az eredményhirdetést követő sajtótájékoztatót érintő magyarázatát illeti, Karácsony azt mondta:

Én kaptam meghívást erre a rendezvényre és fontosnak is éreztem, hogy ott legyek. Azt gondolom, hogy kár rugózni ezen az ügyön, Kálmán Olgával és Kerpel-Fronius Gáborral is nagyon szívesen dolgoznék együtt.

Megírtuk, szerdán lezárult az első fővárosi ellenzéki előválasztás második fordulója. Ebben Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje 33 356 szavazattal nyert, ami kicsivel kevesebb, mint 49 százalékot jelent. Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció jelöltje, korábbi műsorvezető 25 093 szavazatot, azaz 37 százalékot kapott, míg a momentumos Kerpel-Fronius Gábor 9792 voksot , vagyis 14 százalékot. Összesen több mint 68 ezer budapesti választópolgár voksolt az előválasztáson.

