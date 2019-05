Sneider Tamás nem mond le, hogy ne ismételje meg Vona hibáját

"Otthon maradtak a szavazóink" - magyarázza Sneider Tamás, a Jobbik elnöke, hogy miért lett ilyen kudarcos a párt szereplése a 2019-es EP-választáson. Bár számítottak rá, hogy kisebb lesz a támogatottságuk, mint 2018-ban, ennél azért mindenképp jobb eredményben reménykedtek.

Míg a listavezető Gyöngyösi Márton arról beszélt vasárnap délelőtt, hogy három mandátum alatt kudarcnak tekinti a választást, a párt elnöke óvatosabb volt előzetesen, 10-12 százalék körüli eredményben reménykedett. Ehhez képest is jócskán alulmaradtak viszont, a 6,39 százalékos támogatottsággal a negyedik helyen végeztek az ellenzéki pártok között. Ami még árulkodóbb, a 2018-as választásokhoz képest több mint 870 ezer szavazót vesztettek.

Nem volt pénz a mozgósításra

Sneider szerint elsősorban a pénztelenség miatt alakult így az eredmény, bár kiemelte, hogy az EP-választás korábban se mozgatta meg annyira pártja szavazóit.

Az egymilliárd forintos bírság mellett nem volt elég eszközünk a kampányra

- mondja. Hogy mennyire nem volt pénz, jól jelzi, a képviselőknek a saját fizetésükből kellett beadni a pártkasszába, és eredményváró rendezvényük se volt vasárnap este.

További döntő tényezőként a kormánymédia ellenük folytatott lejárató kampányát és a karaktergyilkosságokat említi, amik jelentősen hátráltatták őket. Hozzátette, "nyilván felhasználták a Mi Hazánk Mozgalmat is, hogy ezt az aknamunkát elvégezzék." Vona Gábor elvesztése pedig a mai napig érzékenyen érinti a Jobbikot, Sneider szerint nem lehet egyik pillanatról a másikra pótolni egy olyan embert, akire a párt épült.

Átalakítások, személyi változások jönnek

"Sok mindent át kell alakítani, már ma hozzá fogunk azokhoz a munkákhoz, melyekre az elmúlt hónapokban az össztűz miatt nem volt idő" - magyarázza Sneider. Az önkormányzati választásokig átalakításokat, fejlesztéseket terveznek, amelyek hatással lehetnek a jövőbeni mozgósításra, konkrétumokat azonban egyelőre nem árult el a pártelnök.

Míg a választás másik nagy vesztese, LMP elnöksége vasárnap este már a hivatalos eredmények közlése előtt lemondott, a Jobbik vezetősége nem tervez hasonló lépést.

Nem akarjuk elkövetni azt a hibát, amit egy évvel ezelőtt. Ezt nekünk kell végigdolgozni az elkövetkező hónapokban

- mondja Sneider, utalva arra, hogy a tavalyi országgyűlési választások után lemondott Vona Gábor, a párt akkori elnöke, ami után jelentős belharcok indultak el a Jobbikban. Hozzátette, bizonyos személyi változások biztosan lesznek, például új frakcióvezetőt kell választaniuk, ha Gyöngyösi Márton kimegy az Európai Parlamentbe. Mint megtudtuk, erről kedden fog a párt döntést hozni, de nagy valószínűséggel felveszi a mandátumot a listavezető. Ugyancsak kedden döntenek arról, hogy a kijutott képviselőjük melyik frakcióba üljön.

Továbbra is a Jobbiknak vannak erős jelöltjei vidéken

Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen hatással lesz a kudarcos eredmény a közelgő önkormányzati választások előtti ellenzéki egyeztetésekre. Sneider szerint megnyugtató, hogy a mostani eredménynél jóval több szavazójuk van valójában, és azt állítja, a Jobbik vidéki bázisa emberállományban továbbra is nagyon erős, míg több ellenzéki párt is emberhiánnyal küzd.

Hiába lett most a második legerősebb ellenzéki párt a DK, Sneider szerint nekik nincsenek olyan erős jelöltjeik vidéken, akik polgármesterek lehetnének, míg pártjának több településen is nagy ismertsége van helyben.

A Jobbiknak sok helyen nagyon jó jelöltjei vannak. Bízom benne, hogy ők ott lesznek, mert egyértelműen nekik van a legnagyobb esélyük legyőzni a Fideszt

- mondta.

Egerben mégis csak negyedik lett a Jobbik

Az egyik jobbikos polgármester-jelölt Mirkóczki Ádám lesz Egerben, aki mögé március elején az MSZP, az LMP, a DK és a Momentum is beállt. Ehhez képest itt most csak a negyedik helyen végzett a Jobbik 7,83 százalékos eredménnyel, a Fidesz mellett a DK (17,76) és a Momentum (10,97) is simán beelőzte.

Mirkóczkit is sikerült elérnünk hétfőn a parlamentben, ő azt mondta, sok konkrétumot még nem tud mondani a választási eredmények következményeiről, de szerinte mindent megtettek a kampányban, amire fizikailag képesek voltak. Ő is a pénztelenséget nevezte meg a legfőbb problémának, ami miatt alig 220 ezer embert tudtak országos szinten mozgósítani. Mirkóczki hozzátette, az ország fele nem ment el szavazni vasárnap, és szerinte az otthonmaradók között felül lehet reprezentálva a Jobbik.

Egerben azt beszéltük meg előzetesen, hogy bármi is történjen az EP-választáson, a megállapodásunk érvényben marad

- mondja, utalva a baloldali pártokkal kötött együttműködésre. Nemcsak Egerben szerepelt le a Jobbik, Dunaújvárosban is pusztán harmadikok lettek a Fidesz és a DK mögött, pedig ott 2018-ban a jobbikos Pintér Tamás egyéniben legyőzte a fideszes jelöltet.

Sneider Tamás az Indexnek kijelentette, a párt jövője nincs veszélyben, és lesz pénz az őszi kampányra is, habár egyelőre az Állami Számvevőszék többszázmilliós büntetését nyögik.

(Borítókép: Sneider Tamás a Jobbik elnöke egy érdeklődővel beszélget békési utcafórumán 2019. május 22-én. - fotó: Rosta Tibor / MTI)