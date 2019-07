Az ütközés után előrerohant és mentőgyűrűket gyűjtött a Viking kapitánya

Nagyjából 10,5-10,7 kilométer/órás sebességgel haladt a Viking Sigyn, amikor maga alá gyűrte az előtte utazó Hableányt, derül ki a nyomozati iratokból, melyeket a két magyar áldozat jogi képviselői is megkaptak. A szállodahajó utasai arról beszéltek a rendőröknek, hogy a Viking Sigyn olyan sebességgel közeledett a városnéző hajóhoz, hogy egyszerűen

nem volt idő semmit sem tenni.

Pedig a Hableányról többen integettek és „próbáltak jelezni, hogy baj van”. Az ütközést a Viking fedélzetén az a pár vehette először észre, aki a hajó orrában éppen fotókat készített a városról. A nő azonnal a kapitányhoz rohant és szólt, hogy „elütött egy hajót”.

A vallomások szerint C. Jurij ezután rögtön előrement a hajó orrához, hogy megnézze, mi történt, majd több mentőgyűrűt is magához vett.

De nem csak ő, a szállodahajó matrózai is elkezdték a mentést. Egy idő után vízbe eresztették a viking sigyn mentőcsónakját is, amiből megpróbáltak segíteni a hableány utasainak,

ismerte el az Indexnek Gulyás Krisztián, az elhunyt magyar hajóskapitány családjának ügyvédje.

Gulyás szerint viszont az is tény, hogy C. Jurij az ütközés előtt semmilyen módon nem vette fel a kapcsolatot a Hableánnyal.

A hajózási szabályzat szerint az előzést mindig kommunikálni kell. Rádión vagy fény-és hangjelzéssel. Amennyiben az előzendő hajó nem veszi az adást, nem jelez vissza, újra és újra meg kell próbálni felvenni a kapcsolatot vele.

Hozzáteszi azt is, hogy az eddigi adatok szerint a baleset előtt rádióforgalmazás sem történt a Viking Sigynen, és a környéken hajózók szerint a szállodahajó fény-és hangjelzést sem adott le az előtte haladó Hableánynak.

Az első segélykérés percekkel a baleset után, a tízes frekvencián hangzott el az ukrán hajóskapitánytól. Pedig ezen a frekvencián elvileg csak hajók kommunikálnak egymással. Segélykérésre pedig kifejezetten a tizenhatos frekvenciát szokták használni

– mondta az ügyvéd. Azt is hozzáteszi, hogy ezen persze mit sem változtat, hogy a segélykérés így is célba ért.

Továbbra is hallgat

A Viking Sigyn kapitánya a baleset után még tanúként tett vallomást, amit letartóztatásakor is fenntartott. Arról, hogy pontosan miről beszélt a rendőröknek, megint megkérdeztük a 64 éves férfi védőjét, Tóth M. Gábor viszont továbbra sem akar a sajtón keresztül üzengetni senkinek. Csupán annyit mondott, hogy védence „az ügy körülményeiről részletesen nyilatkozott”. Arra azonban most sem akart kitérni, hogy a Viking kapitánya mit csinált a baleset előtti percekben. Azt viszont cáfolta, hogy védence nem beszélne folyékonyan idegen nyelveket.

Ügyfelem több évtizede vesz részt kapitányként a nemzetközi hajózásban. Valamennyi ehhez szükséges feltételnek megfelel, és valamennyi engedéllyel rendelkezik. Éppen ezért az alkalmasságának hiányát érintő felvetések tényszerűen nem támaszthatóak alá. A nyelvtudásáról például én személyesen is meggyőződhettem, hiszen védencemmel német nyelven kommunikálunk.

Azt, hogy a kapitány folyékonyan beszél németül, az egyik matróza is megerősítette. Ahogy vallomásában fogalmazott, C. Jurij „németül beszél, de angolul is ért”.

A kapitány letartóztatását 15 millió forintos óvadék ellenében június 13-án szüntették meg. Jelenleg is bűnügyi őrizetben van, vagyis továbbra sem hagyhatja el Budapest területét, hetente kétszer személyesen kell jelentkeznie a hatóságoknál, és nyomkövetőt is viselnie kell.

Fotó: Ajpek Orsi

A szabadlábra helyezés után nem sokkal, Polt Péter legfőbb ügyész jogorvoslati indítványt nyújtott be, hogy a Kúria állapítsa meg, törvénytelen volt a Viking Sigyn ukrán hajóskapitányát óvadék ellenében kiengedni. Tóth M. Gábor szerint az már önmagában aggályos, hogy Kónya István a Kúria elnökhelyettese két nappal a jogorvoslat benyújtása előtt, egy rádióműsorban beszélt arról elítélően.

Ezt követően, a július 29-i nyilvános ülésre, mint az elbíráló tanács elnöke küldte ki az idézést. Védőként nem maradt más lehetőségem, mint a bíró úr – nyilvánvaló elfogultságára tekintettel – kizárásának kezdeményezése

– mondta az Indexnek Tóth M. Gábor.

A Hableány május 29-én nem sokkal 21 óra után süllyedt el. Fedélzetén 33 dél-koreai turista és a kétfős magyar személyzet utazott. A tragédiát heten élték túl, két személyt továbbra is keresnek. A két magyar áldozattól július 12-én, pénteken katonai tiszteletadás mellett búcsúznak a Dunán.

(Borítókép: Rendőrök a Viking Sigyn hajón a baleset másnapján - fotó: Ajpek Orsi / Index)