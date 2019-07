Beütött a klíma-katasztrófa a budapesti kórházakban

Úgy tűnik sorra mondják fel a szolgálatot különböző budapesti kórházakban a klímák. Szerdán a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi kórházáról derült ki, hogy több műtőben is elromlott a légkondicionáló. Nem egyedi a probléma: nemrég a Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban és információink szerint a Szent Imre kórházban is hasonló történt. A klímák meghibásodása jóval több gondot okoz annál, minthogy meleg van. Műtétek maradhatnak el miatta, illetve vajon mennyire biztos egy sebész keze ólomellénnybe és műtősruhába öltözve 30 fokban?

A Semmelweis Egyetem mellett két másik kórházban is problémát okozott, hogy a kánikulában elromlott a légkondicionáló. Ezt a problémát a jelek szerint nem veszik elég komolyan az egészségügyben, illetve igyekeznek elbagatellizálni a jelentőségét. A három kórház esetében több olyan közös pont van, ami arra utal, hogy nem fordítanak kellő figyelmet a probléma megelőzésére.

Megkésett tűzoltás

Pedig a műtőkben elengedhetetlen a jól működő klíma, és már egy napos meghibásodás is komoly átszervezést igényel. A Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban több éve rossz már a légkondi, nyáron eddig is mindenkiről folyt az izzadság műtét közben. Aztán a rendszer három héttel ezelőtt végleg feladta. A probléma orvoslására mobilklímákat hozattak, így a 6 műtőből végül hármat sikerült elindítani. Emiatt le kellett mondani hat műtétet. Végül azt találták ki, hogy a lemondott beavatkozásokat a kötöző helyiségben bonyolítják le. Itt eredetileg az altatás nélküli kisműtétek zajlottak volna, így az aznapra beírt 12 kisműtétet törölni kellett, hogy a 6 rendes műtétet el tudják végezni. A szereléssel együtt legalább két napig nem működött a műtő - de az is lehet hogy hosszabb ideig.

több mint egy tucat beavatkozás csúszott, csak azért mert két napig nem működött a klíma.

A Jahn Ferenc Kórház levelünkre írt válaszában azt nyilatkozta: haladéktalanul megrendelték a klíma javításához szükséges alkatrészeket, és nem maradt el sürgős műtét, átszervezéssel oldották meg a többi beavatkozást.

Kérdés, hogy a műtétek ide-oda rakosgatása mennyi energiájukba kerülhetett az amúgy is leterhelt dolgozóknak, és hogy az évek óta problémát jelentő klímát miért csak akkor javíttatták meg, amikor már baj volt.

Ugyanígy három hete a budai Szent Imre kórházban is hasonló volt a helyzet olvasónk szerint. Ő egy rokonát vitte be egy héttel a műtét előtt a kórházba, hogy konzultáljanak az altató orvossal. Az aneszteziológus viszont azt javasolta, ha lehet, halasszák el a műtétet, mert rossz a légkondi, és a megszokott 16 fok helyett 30 fokban kellene műteni. A Szent Imre kórház ügyében megkerestük az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, ők azonban cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

A kórházi klíma nem az orvosok kényelmét szolgálja

Nem csak a dolgozók kényelméről van szó, amikor több mint 30 fok van a műtőben vagy bármilyen más munkahelyen. A műtétek egyik legnagyobb veszélye a fertőzés, így a beavatkozás során mindent meg kell tenni, hogy ennek a valószínűsége csökkenjen. Ehhez hozzátartozik a helyiség hűtése is, ugyanis a hűvös levegőben és az alacsony páratartalom mellett kisebb a kockázat is. Ha meleg van, és az orvosok izzadnak, az több problémát okozhat:

az orvosok verejtéke szennyeződésnek számít, és fertőzést okozhat,

az izzadás miatti kényelmetlenség a műtétet végző sebész figyelmét is elvonhatja.

Van akinek például ólommellényt kell viselnie a műtét alatt, és még erre kellene felvenni a műtős ruhákat. Három réteg ruhában állni az amúgy is hőt sugárzó műtőlámpák alatt pedig több mint kényelmetlen. A Semmelweis-klinikán dolgozók a meghibásodott klíma miatt több mint 30 fokban műtöttek, ami miatt a napokban rosszul is lett egy alkalmazott. A sebészek kénytelenek a fejükre kötött kendőkkel felfogni az izzadságot, hogy az ne csöpögjön a műtőasztalon fekvő páciensre.

A félmegoldás nem megoldás

Jellemző szükségmegoldás, hogy a légkondi-hiányos műtőkbe mobilklímákat tesznek be, és így próbálják meg elviselhetőbbé tenni a körülményeket. Csakhogy a műtőkben a megfelelő levegőt steril klímaberendezéssel kell biztosítani, így a mobilklímák sem jelentenek megoldást a problémára. Mégcsak félmegoldásnak sem jók, mert a bennük lévő szennyeződések tovább növelik a fertőzésveszélyt. A kórházi fertőzések jelentik a legnagyobb egészségügyi veszélyt, Magyarország pedig ebben is elég rosszul áll a többi uniós országhoz képest.

A Semmelweis Egyetem szerdai közleménye továbbra is mutatja, hogy a problémához való hozzáállás még mindig változatlan. Szerintük ugyanis

nincsenek súlyos gondok a műtők hűtésével,

még akkor sem, ha a léghűtő-berendezés amúgy tényleg nem működik,

de azért vesznek új klímát, mert a jelenlegi rendszert 35 fokos külső hőmérsékletre tervezték, úgyhogy tényleg szükség van rá.

