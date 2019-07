Börtönbe kerülhet a győri szökőkútban szexelő pár

Közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indított a rendőrség az ellen a pár ellen, akik vasárnap hajnali 2 órakor Győr főterén, a szökőkútban estek egymásnak, írja a Blikk.

A szexelő párt a főtéren bandázó fiatalok lefilmezték és a videót felrakták a netre. A lap szerint legalább tízen nézték végig az aktust, és közben biztatták a párost. Valaki névtelenül értesítette a rendőrséget, de mire kiértek a rendőrök, a páros már felöltözve a szökőkút szélén ült, és csak a lábuk lógott a vízbe, ezért figyelmeztették őket. De ennyivel nem ússzák meg, ugyanis

miután a felvétel felkerült a netre, a Győri Rendőrkapitányság közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indított.

Kosdi Kornél ügyvéd szerint az ügy büntetőjogi felelősségre vonást von majd maga után, mivel egyértelműen szeméremsértés történt - ez akár két év szabadságvesztéssel is büntethető. De ha kiderül, hogy esetleg 14 évnél fiatalabb is látta az aktust, akkor akár 3 év börtönbüntetés is kiszabható.

De ettől függetlenül sem jó ötlet szökőkútban szexelni,

nem véletlenül van tiltva a fürdés a szökőkutakban, mivel nem tisztított vizek, így fertőzést is okozhatnak. A legvalószínűbb, hogy valamilyen baktérium kerül a szervezetbe, és az betegíti meg az embert. Ilyen okozhat például bélfertőzést is

- nyilatkozta Kóczán István belgyógyász.