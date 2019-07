Orbán: A magyaroknak és az amerikaiaknak ugyanolyan fontos a függetlenség

Az amerikai-magyar kapcsolatok azon is alapulnak, mit gondolunk a nemzetről és a függetlenségünkről. Jelenleg egyformák az amerikai és magyar értékek, hiszen megegyezik a család és kereszténység védelme, emellett a keresztény közösségek védelme is összeköt minket

– mondta udvariasan Orbán Viktor miniszterelnök rövid, alig pár perces beszédében az amerikai nagykövetség július 4-i, függetlenség napi fogadásán a Budapesti Kongresszusi Központban. A kormány az elmúlt években eddig csak miniszteri szinten képviselte magát ezen az évente megrendezett fogadáson. Erről maga Orbán is megemlékezett beszédében amikor angolul mondott köszönetet, és azt is mondta, utoljára kilenc éve vett részt ilyen eseményen.

Beszédének központi eleme az ország függetlenségének és szuverenitásának fontossága volt, ezeken az alapokon fekszik az Egyesült Államok is Orbán szerint. A mostani amerikai kormány Donald Trump vezetésével pedig tökéletes partnere ebben a magyarnak, mert azonos érdekek és értékek vezérlik mindkettőt, mint a család és a keresztény közösségek védelme.

Ezután röviden felidézte, miről is beszélt kilenc évvel ezelőtt, idézte Thomas Jeffersont, aki megírta a függetlenségi nyilatkozatot. Végül beszéde végén "Isten óvja Amerikát, Isten óvja Magyarországot!" felkiáltással elköszönt.

Orbán Viktor egyébként májusban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban. Trump akkor azt mondta, hogy Orbán hozzá hasonlóan „egy kicsit ellentmondásos személyiség", de ezzel nincsen baj. Szerinte a magyar miniszterelnök jó munkát végzett, biztonságban tartotta Magyarországot.

A fogadáson David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is felszólalt. Beszédét viccelődve kezdte amikor azt mondta, az Egyesült Államok születésnapját ünneplik ezen a fogadáson. Arra kérte a résztvevőket, ünnepeljék még az együttműködést a két ország között, ami miatt különleges vendégek is vannak a teremben, utalva ezzel Orbán Viktorra. Ezután azt mondta, a szabadságot ünneplik most, nemcsak a függetlenségünket. Azt a szabadságot, ami kortól, színtől, nemtől függetlenül megadatott nekik, és a függetlenségünket, ami a szellemi, a szólás- és a vallásszabadságból fakad.

Cornstein ezután arról beszélt, milyen jó folyamat indult el az elmúlt egy évben, mióta ő nagykövetként itt van Magyarországon, majd köszönetet mondott azoknak, akik Magyarország és az Egyesült Államok előnyét keresve dolgoztak a kapcsolatok erősítésén. Köszönetet mondott azért is, hogy a kormányfő eljött vendégként erre az amerikai fogadásra, ezután

Orbán Viktort partnerének és barátjának nevezte.

David Cornstein nagykövet egyébként nem teljesen ért egyet mindenben a magyar kormánnyal. Korábban megszólalt a CEU ügyében. Akkor azt mondta, "a tény, hogy a CEU elmegy, összetöri a szívem, borzasztónak tartom", és Orbán is tudja, ő maga mit gondol az ügyről. Attól ugyanakkor tartózkodott, hogy állást foglaljon, kit tart felelősnek.