Vasárnap este hívta ki az édesanya a mentőt az Abda melletti zsákutcába, ahol skizofrén fia bozótvágó késsel fenyegette a mentősöket. Később rátámadt a kiérkező rendőrökre is, egyiküket megsebesítette, mire társa lelőtte a beteg férfit. Édesapja szerint nem szedte a gyógyszereit, szomszédja szerint a rendőr több ember életét is megmentette. Büntetőeljárásban viszgálják a rendőri fellépés körülményeit.

Még hétfőn kora délután is egy nagy rendőrautó állt abban a pár száz méteres, kaviccsal felszórt zsákutcában Abda mellett, ahol vasárnap este bozótvágó késsel támadt a kiérkező győri rendőrökre egy fiatal férfi. Miután a mentősők nem tudták ellátni, rendőrt hívtak, a kiérkező járőrök többször is felszólították, hogy tegye le az éles fegyvert. A férfi ezután rátámadt a két rendőrre, és miután egyiküket a fején megsebesítette, társa több célzott lövést adott le. A macsétás férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, édesanyja végignézte az egészet, sokkos állapotban van.

Pszichiátrián kezelték a férfit

Hülyeséget csinált a fiam. Ezt kellett tennie a rendőrnek

- jelentette ki a megtört édesapa, aki volt felesége ruháiért jött el másnap a házhoz. Azt meséli, 23 éve külön él a családjától, vasárnap a külföldön élő gyerekétől tudta meg, hogy nagy a baj. Rögtön odament Abdára, és aztán ő hívott mentőt a lelőtt férfi édesanyjához, aki a történtek hatására sokkos állapotban volt, jelenleg is kórházban kezelik.

Azt mondja, fiát már többször is a pszichiátrián kezelték skizofréniával és depresszióval. A baj az volt, hogy a férfi nem ismerte be a betegségét, és nem szedte a gyógyszereit, ennek lehetett a következménye a vasárnapi kirohanása is.

Korábban is volt már olyan, hogy összetörte a telefonját vagy betörte az ablakot

- teszi hozzá az édesapa, de ennyire súlyos eset még nem volt.

Ha kijött volna, megöli a mentősöket

A Győr melletti kistelepülésen hallottak ugyan a vasárnap esti rendőrtámadásról, mivel azonban ez a kis utca kilométerekre van a falu központjától, személyesen nem ismerték a férfit. Az utcában, ahol az eset történt, alig laknak néhányan, Cseh Zakariás azonban közvetlenül a szomszédból követte végig a történéseket.

"A szomszéddal beszélgettünk a kertben, amikor jött a mentőautó. Nem telt el húsz perc, és megérkeztek a rendőrök is, az egyik mentős figyelmeztette őket, hogy macséta van a házban lévő férfinál.

Sikoltozás hallatszott és három pukkanás, majd szaladt ki az egyik rendőr, dőlt a fejéből a vér.

- idézi fel a vasárnap estét Cseh Zakariás. - "Ha kijött volna a férfi, megöli a mentősöket. A rendőr több ember életét is megmentette azzal, hogy lelőtte" - mondja.

Cseh azt meséli, régóta látta a férfin, hogy nem százas. "Hiába köszöntem neki, nem válaszolt. Nagyon zárkózott volt." Másfél éve költöztek az utcába édesanyjával, ő hívta a mentőt vasárnap este.

Vizsgálják a rendőri fellépés jogszerűségét

A Zsaruellátó nevű Facebook oldalon azt írják, a megsérült rendőr fejét több öltéssel összevarrták, majd hazaengedték a kórházból.

A rendőrség közleménye szerint az ügy körülményeit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja, amely szóvivője megkeresésünkre elmondta, büntetőeljárásban indult el a nyomozás. Magyarán szólva azt vizsgálják, jogszerűen lépett-e fel az a rendőr, aki több lövéssel megölte a társára támadó férfit.

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló rendelet kimondja, hogy fegyvert csak a szolgálati elöljáró parancsára vagy közvetlen veszélyben, támadás esetén szabad használni. Ilyenkor lehetőleg a végtagokra kell célozni, és amint a veszély megszűnik, tilos további lövéseket leadni. Utána minden esetben kivizsgálják a használat jogszerűségét, és ha azt állapítják meg, hogy nem megfelelően intézkedett a rendőr, büntetőügyi eljárás indul ellene.