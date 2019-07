Hiába érettségiztek sikeresen a Szinyeiben, megsemmisítették érettségijüket

Áll a bál a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium esti tagozatán, ugyanis tizenöt diák sikeres érettségi vizsgáját utólag megsemmisítette az érettségi vizsgabizottság, pedig a tanulók nem is csaltak a vizsgán.

Simon József például egy hazai és egy ausztriai munkát bukott el amiatt, hogy - habár sikeresen leérettségizett idén -, nem kapta meg a bizonyítványát, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy az egyetemi felvételijét is bukja.

A különbözeti vizsgák a ludasak

„Megmutatták ugyan az érettségi bizonyítványomat, mindenből átmentem, ott volt kitöltve a sikeres írásbeli és szóbeli eredményekkel, de végül nem kaptam meg,

csak a határozatot vihettem haza, ami szerint az eredményeimet megsemmisítették

- mondta az Indexnek. A határozata szerint az volt a baj, hogy nem tett különbözeti vizsgát kémiából.

A problémát mind a 15 diáknál nagyon hasonló helyzet okozza. A különböző típusú iskolákból 1-2 év után a Szinyei esti tagozatára érkező diákok ugyanis különböző évfolyamokon tanulták korábban a kémia, biológia, fizika és földrajz tantárgyakat. És utólag, már az érettségi után jelezte a vizsgabizottság: érettségi előtt különbözeti vizsgákat kellett volna egy-egy (az eltérő tanrendekből adódó) hiányzó osztályzat miatt tenniük. Simon Józsefnél például a kémia, más diákoknál a biológia osztályzat okoz bonyodalmakat.

A Szinyei gimnázium pecsétjével és az igazgató aláírásával ellátott határozat a köznevelési törvényre hivatkozik, ami szerint az érettségi feltétele, hogy a kerettantervben meghatározott tantárgyakból elegendő számú év végi osztályzata kell legyen a diákoknak.

Ennek viszont ellentmond a Szinyei 2018-as vizsgaszabályzata. A dokumentum meglehetősen zavarosan fogalmaz ebben a konkrét kérdésben. Azt írják, hogy amennyiben hiányzik a bizonyítványból a kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyakból valakinek az osztályzat, akkor megkezdheti ugyan a tanulmányait az intézményben, de „érettségi vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki a tanulói jogviszonya létesítésekor megjelölt, vagy érettségi vizsga jelentkezéséből keletkezett különbözeti vizsgáit teljesítette,

azokból a tantárgyakból amelyekből érettségi vizsgára jelentkezik."

Az Index által megkeresett diákok viszont azt mondták, hogy a felvételijük idején a Szinyeiben a vizsgaszabályzatnak megfelelően az mondták nekik, nem kell különbözeti vizsgát tenniük kémiából vagy biológiából, amennyiben nem akarnak ezekből a tantárgyakból érettségizni.

Miért nem szóltak nekik az érettségi előtt?

Ez alapján az érintett diákok, például Gergely és József is úgy gondolták, mivel kémiából és biológiából nem érettségiznek, ezért nem is kell az érettségi teljesítéséhez ezekből a tárgyakból különbözeti vizsgát tenniük. És a szóbeli érettségiig nem is mondta nekik senki, hogy kellene, a jelentkezési lapjukon sem tüntették fel. Sőt, a tizenkettedik osztályt elvégezve, a bizonyítványában szerepel az "érettségit tehet" megjegyzés, tehát ők teljes megnyugvással készültek az érettségi vizsgákra.

Most mégis a különbözeti vizsga hiányára hivatkozva semmisítik meg Gergely és társa eredményeit is.

„A szóbeli vizsga előtt negyed órával derült ki, hogy adminisztratív probléma miatt, lehet, nem lesz érvényes az érettségijük, de azért "nyugodtan menjenek be és vizsgázzanak" - legalábbis ezt közölte a diákokkal az Oktatási Hivatal által kijelölt vizsgabiztos” - meséli az Indexnek Vrana Ildikó, egy másik érintett diák, Gergely édesanyja, aki a tizedik osztály befejezése után a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból jelentkezett át a Szinyeibe és ott folytatta tanulmányait a 11. és 12. évfolyamon.

„Gergely előző iskolájában, a Vörösmartyban kilencedikben nem tanítottak biológiát, a Szinyeiben pedig 12.-ben nem tanítanak biológiát. Így neki összesen két év végi osztályzata van biológiából, a 10. és a 11. osztályokból. ”

Fotó: Marjai János / MTI

A köznevelési törvény értelmében viszont három jegynek kellene lennie. Az érintett diákok egyáltalán nem értik, miért nem a sikeres érettségi előtt derült ki, hogy valami probléma van a tanulmányi előmenetelükkel, fellebbeznek a határozat ellen. "Szorít mindenkit az idő, a diákok továbbra sem tudják mikor tölthetik fel érettségi pontjaikat a főiskolai, egyetemi felvételi rendszerbe, aminek júliusban lejár a határideje" - mondja Vrana Ildikó.

Az érintett diákok nem értik azt sem, hogy ha már egyszer leérettségiztek, hogyan lehet utólag érvénytelenné nyilvánítani a sikeres vizsgákat.

Az ügyben hétfőn megkerestük a Szinyei Merse Pál gimnáziumot, ahol a fenntartó KLIK-hez irányítottak minket, még aznap megkerestük a KLIK-et is, akik másnap visszairányítottak bennünket a gimnáziumhoz kérdéseinkkel. Hétfőn megkerestük az Oktatási Hivatalt is, onnan kedden a budapesti Kormányhivatalhoz irányítottak tovább bennünket. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.