Szűk lépcsőházban tolongva várnak sorukra a rákos betegek a kórházban

A szervezetlenség, a tájékoztatás és az egyértelmű szabályok hiánya miatt miatt áldatlan állapotok alakultak ki az Országos Onkológiai Intézetben. A kemoterápiára váró betegek hajnali 5 órától állnak sorba egy szűk lépcsőházban, hogy 7 órától sorszámot húzhassanak maguknak az aznapi vizsgálatokra. Kameránkkal ott voltunk szerdán kora reggel, amikor olyan beteggel is találkoztunk, aki már reggel fél 5 óta állt sorba. A lehetetlen helyzetben a betegek maguk vették a kezükbe az irányítást: saját maguk által gyártott cetliken osztogattak sorszámokat.

A kora reggeli órákban folyamatosan érkeztek a betegek, akik fájdalmaik ellenére csak a beton lépcsőkön tudtak leülni, vagy állva kellett kitartaniuk. Reggel hatkor már 25 ember várakozott a lépcsőkön, de a betegek elmondása szerint korábban előfordult, hogy kétszer ennyi ember gyűlt össze itt. Egy várakozó beteg azt mondta:

Ájulás szélén szoktak itt állni a betegek, mint a heringek.

Órákon át tolonganak a betegek az onkológián

A videó elkészítésénél maximálisan törekedtünk arra, hogy a betegek jogai ne sérüljenek, ezért takartuk ki arcukat és változtattuk meg hangjukat. Úgy gondoljuk, a videó közlése közérdeket szolgál.

A "B" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály várótermében ugyan vannak székek, de oda csak reggel 7 óra után engedik be a betegeket, az ajtó addig zárva van. A sorszám azért fontos, hogy a betegek ezután reggel fél 8-tól be tudjanak jelentkezni taj-számukkal a kórház rendszerébe, megkapják laborleleteiket, majd a sorszámmal mehessenek be vizsgálatra. Itt dől el ugyanis, hogy szükség van-e újabb kemoterápiás kezelésre. A rendelés csak délután 3 óráig tart, aki későn érkezik, annak esélye sincs rá, hogy aznap kezelést kapjon.

Egy tetves sorszámgép kéne, az megoldás lenne!

- mondta a folyosón egy idős úr, és úgy tűnik, mindenki egyetértett vele. Egy másik beteg szerint a lépcsőn ülést azzal lehetne megoldani, ha korábban takarítanának, vagy csak délután 3 után, és akkor a váróban várhatnának.

Információink szerint legalább egy éve már biztosan ez a helyzet az osztályon.

Miután a kórház nem teremt rendes feltételeket, nem irányítja a betegeket, nincs sorszámhúzó automata, vagy átlátható, mindenki számára világos rendszer, jobb híján a magukra hagyott betegek próbálnak valamilyen megoldást találni.

Egy jellemző napon a várakozás hajnali öttől kezdődik a lépcsőházban.

Itt az érkezők között a már régóta oda járó egyik beteg oszt ki saját kezűleg készített, cetlire írt előzetes sorszámokat. Ezek csak arra szolgálnak, hogy ezeket majd át tudják váltani igazi sorszámra, ha bejutnak a váróba. A saját készítésű cetlik miatt szerdán konfliktus is kialakult: a később érkező betegek kifogásolták, hogy ez nem hivatalos megoldás.

A várótermet csak reggel 7-kor nyitják ki, addig elvileg takarítják. 7 órakor a betegek beözönlenek a váróterembe, hogy az ajtókra kirakott sorszámokból vegyenek maguknak. Ezeket elvileg maguk osztják el egymás között az előzetesen cetlikre írt sorszámok alapján. A régebben oda járó betegek már azt is tudják, hogy 2-es sorszámot nem osztanak ki, mert az már korábban eltűnt vagy elveszett a rendelő ajtajánál kirakott hivatalos sorszámok közül.

Ha megvan a sorszám, akkor irány a betegregisztrációs pult. Itt jelentkeznek be a taj-számukkal, majd irány vissza a váró. Innentől elvileg a sorszámok alapján hívják be őket.

Komoly csavar a történetben, hogy szerdán sokak számára váratlanul megváltozott a rendszer. Aznap nem raktak ki sorszámokat az ajtókra. Az ekkor már körülbelül 40-50 várakozó a teljes a bizonytalanságban állt, senki nem tudott semmit. Akik kísérővel érkeztek, szétváltak, és egyszerre 2 helyen álltak sorban, próbáltak érdeklődni. Végül kiderült, hogy most minden betegnek a bejelentkezéssel kell kezdenie, és csak ezután kaphatnak sorszámot.

Ez azonban nem onnan derült ki, hogy a kórház előre tájékoztatta erről a betegeket. Nem írták ki ezt az ajtóra, és senki nem ment oda hozzájuk, hogy felvilágosítsa őket a változásról.

Mindezt több mint fél óra tanácstalanság, újabb várakozás, különböző, folyosón keringő pletykák után tudták meg.

Az pedig végképp nem tudott semmit, aki ekkor érkezett a kórházba, pedig még csak fél 8 volt.

Fotó: Index A betegek saját készítésű cetliket osztogattak egymást közt, hogy tudják, ki mikor érkezett

A 24.hu ugyanezen reggelről készült riportja szerint végül az egyik orvos erősítette meg egy beteg kérésére, hogy most más módszer szerint lehet bejutni a vizsgálatra. Mint megtudtuk, azért változtatták meg a rendszert a kórházban, mert sok sorszámot elvittek. Többen azt mondták: ha marad ez a rendszer, akkor az jobb lesz, mert legalább érkezési sorrendben regisztrálnak a betegek. Mások viszont felháborodtak, mert nekik így teljesen felesleges volt a hajnali sorban állás.

Fél 9-kor, miután az orvos végzett a vizittel az osztályon, elkezdték ténylegesen behívni a betegeket, de nem sorszám szerint, hanem a nevükön szólítva őket. Ezt sokan már beletörődve fogadták.

Amúgy békés volt a hangulat. Ebben a körben valamennyire már ismerik egymást az emberek, így volt idejük elbeszélgetni gyógyszerekről, praktikákról, az orvosokról és egymásról.

Többször foglalkoztunk már olyan negatív jelenségekkel a hazai kórházakban, amelyek megoldása egyáltalán nem pénzkérdés. Ha egy sorszámautomata beszerzésére nincs is lehetőség azonnal, ezt a helyzetet megfelelő szervezéssel és a betegek egyértelmű tájékoztatásával meg lehetne oldani. Egy sorban várakozó beteg a helyzetet így írta le:

Épp eléggé szorong az ember a vizsgálatok eredményei miatt, hát itt most szoronghat még fél lábbal egy lépcsőn állva is.

Kérdéseinkkel megkerestük az Országos Onkológiai Intézetet. Várjuk válaszukat.