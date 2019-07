Országos Onkológiai Intézet: Értelmetlen hajnaltól sorba állni a betegeknek

"Minden beteget tájékoztatunk, hogy intézetünkben a munkaidő és a betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. A várótermeket 7 órakor nyitjuk, a munkakezdés előtt órákkal érkező betegek extra várakozási ideje ezért értelmetlen, nem róható fel az intézetnek" - válaszolta az Index kérdésére az Országos Onkológiai Intézet.

Mint megírtuk, és egy videóban is bemutattuk, az Intézet egyik osztályán furcsa gyakorlat alakult ki. Sok beteg már hajnali fél 5-től egy lépcsőházban várakozik, mert a várótermet csak 7 órakor nyitják ki, ahol sorszámot szerezhetnek a rendelésekre. A betegek tisztában vannak azzal, hogy ha később érkeznek, a sok várakozó miatt aznap már nem sok esélyük lesz bejutni a kemoterápiás kezelésre.

Videónkon látható, hogy szerda hajnalban is 25-30 ember tömörült össze egy szűk lépcsőházban. A betegek itt maguk osztogatnak egymás között cetlikre írt előzetes sorszámokat. Mire bejutottak az igazi sorszámokért, kiderült, hogy megváltoztatták a betegek behívásának gyakorlatát: sorszámok helyett a betegpultnál való bejelentkezés sorrendjében fogják behívni a betegeket.

Órákon át tolonganak a betegek az onkológián

Az Intézet az Index kérdéseire azt írta: a nyári hónapokban a betegek száma nem csökken, de egyetlen beteg kezelése sem marad el.

A sorszámhúzásnál esetlegesen észlelt visszaélésekért (pl. sorszámok cserélgetése) az intézet nem tehető felelőssé.

Az Országos Onkológiai Intézetben az elmúlt évek alatt több rendszert állítottak fel, és próbáltak ki annak érdekében, hogy az előjegyzés alapján érkező betegek ellátása rendben történjen, olvasható a közleményben. Mint írják, jelenleg is fejlesztés alatt áll a teljes elektronikus előjegyzés. " A betegek a számítógépes rendszerben rögzített előjegyzés alapján, pontosan meghatározott időre érkeznek a kemoterápiás ellátásra." (Az Intézetben tapasztalható hajnali sorban állás nem emiatt van, hanem azért, hogy a betegek egyáltalán bejussanak az orvoshoz, aki a laboreredményeik alapján beutalja őket a már előjegyzés alapján folyó kemoterápiás kezelésekre - a szerk.)

Az Intézet válaszában azt is írja, hogy a területi ellátási kötelezettségükön kívül országos feladatokat is ellátnak. Ez azt jelenti, hogy az ország minden részéről érkeznek hozzájuk betegek, tehát az ellátási területen kívülről spontán érkező daganatos betegek gyógyítása is korlátozás nélkül történik.

Az OOI négy kemoterápiás osztálya az év minden munkanapján folyamatosan végzi a betegek kemo-, hormon-, célzott és immunterápiás ellátását. A kemoterápia a legmodernebb központi gyógyszertár által kiszolgált 95 ambuláns kemoterápiás székkel rendelkező kúra ellátóhelyen történik, minden esetben a legmagasabb szakmai színvonalon.

A videónkon látható „B” Kemoterápiás Osztály az urológiai, hematológiai, nőgyógyászati és bőrdaganatok kivételével valamennyi egyéb szolid rosszindulatú daganatos beteg gyógyszerterápiás ellátását végzi, így az intézeten belül is a legnagyobb betegforgalmat bonyolítja le.

Ez az osztály 2018-ban 16 571 kúraszerű kemoterápiás ellátáson kívül 40 759 ambuláns vizsgálatot teljesített. Ez minden évben 1000-1200 új daganatos beteg gyógyszeres kezelését jelenti, amivel az osztály Magyarország legnagyobb kemoterápiás ellátóhelye, naponta átlagosan 70 beteg kap kemoterápiát itt. A Polgár Csaba főigazgató főorvos által aláírt közlemény szerint évtizedek óta az az alapelvük, hogy minden hozzájuk forduló beteget megfelelő időben, várólista alkalmazása nélkül kezelnek, ami a legtöbb Nyugat-Európai ország vezető rákközpontjában sem megoldott.