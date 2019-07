Kiderült, miben hasonlít Ungár az ifjú Harrachra

Ungár Péter felidézi az ifjúkoromat.

Harrach Péter KDNP-frakcióvezető megmosolyogtatta a tusványosi közönséget, amikor elmagyarázta miben hasonlít rá Ungár Péter. A megfejtés persze kevésbé megmosolyogtató, mint a felvetés: Harrachnak 16 évig kellett ellenzékben politizálnia, és ennek a műfajnak az a sajátossága, hogy "az ember azt mond amit akar, nincs megkötve a szája".

Harrach azt kívánta Ungár Péternek, hogy jusson egyszer ő is majd kormányra, és akkor rájön, hogy miben áll a reálpolitika, és hogy a politika a kompromisszumok művészete.

Ekkor már egy órája zajlott a frakcióvezetői vita Tusványoson, amelynek az idei jellegzetessége az volt, hogy csak egyetlen frakcióvezető ült rajta (a KDNP-s Harrach), a Fidesz Böröcz László frakcióvezető-helyettes Fidelitas-elnököt delegálta, az ellenzék pedig sorra utasította vissza a meghívást.

Eleinte még a jobbikos Gyöngyösi Mártont, illetve MSZP-s Molnár Zsoltot is feltüntették a programban, de végül ők lemondták, és csak az LMP-s Ungár Péter ült le a kormánypárti narratívákat megtörni.

Az ilyen beszélgetésektől nyilván nagy bejelentéseket nem várhatunk, de érdemes figyelni, hogy a különböző témákban mire helyezik a hangsúlyt a résztvevők. A témákat Deák Dániel, a Schmidt Mária-féle XXI. Század Intézet vezető elemzője dobta fel, ám a Fidesz számára rázós témákat azért rutinosan elkerülte. Véletlenül sem esett szó például Mészáros Lőrinc varázslatos meggazdagodásáról,amely azért nemcsak ellenzéki oldalon kedvelt beszédtéma.

A következő témákban alakult ki némi csörte a politikusok között.

Az ellenzék viselkedése. Harrach és Böröcz azon háborgott, hogy az EP-ben ülő ellenzékiek nem szavazták meg a fideszes képviselők bizottsági posztjait. Ungár viszont erre megjegyezte, hogy a nemzeti konszenzust a Fidesz rúgta fel, amikor Kovács László európai bizottsági tagságát nem támogatta annak idején. Ungár azért biztosított mindenkit, hogy ha az LMP bejutott volna, "minden magyart támogattunk volna".

Az ellenzék viselkedése 2. Előkerült a beszélgetésen a túlóratörvény, amelynek megszavazásakor az ellenzék ugyebár pulpitust foglalt és szirénázott. Harrach szerint a parlamentben a bekiabálás belefér, de ez szerinte méltatlan volt, megengedhetetlen. "Mintha most ülnénk és lelocsolnám a képviselő urat" - szólt oda Ungárnak. De nem fogja megtenni persze. Ungár megjegyezte, hogy a túlóratörvényes reakció nem valami hirtelen ötlet volt, hanem azért történt, mert a Fidesz kétszer is megsértette a házszabályt, lesöpört szabályellenesen minden ellenzéki javaslatot, hogy elfogadhasson "egy német multik által diktált törvényt". Ráadásul a Fidesztől sem állt soha távol a parlamenti rend felbontása, elég csak a kordonbontásra vagy a Gyurcsány-ellenes kivonulásokra gondolni.

A KDNP és az LMP létezése. Többször előkerült a pártok legitimitásának kérdése, Ungár ugyanis megjegyezte, hogy ennél az asztalnál az LMP-nek van a második legnagyobb támogatottsága, a KDNP ugyanis évek óta véletlenül sem méreti meg magát, hanem a "Fidesz hátán" mászik a parlamentbe. Harrach azzal vágott vissza, hogy nyilván nem ugyanakkor a Fidesz és a KDNP súlya, de Vácon például a legutóbbi választáson legyőzték a Fideszt. Ő pedig a mai napig büszke arra, hogy 1994-ben legyőzte Zuglóban a Fidesz képviselőjét. (Mini múltidéző: a választókerületet az MSZP-s Baráth Etele nyerte.) Harrach amúgy többször is fricskázta Ungárt, hogy vajon az LMP mennyiben létezik.

Környezetvédelem. Ungár előhozta Harrach Péter pár nappal ezelőtti kijelentését, miszerint a párt zöldfordulatot vesz. Ungár arra kérte a KDNP-st, hogy akkor támogassa a Mészáros Lőrinc által tulajdonolt Mátrai erőmű leállítását. "Illetve tervezem, hogy Pakshoz odaláncolom magam, frakcióvezető urat várom" - mondta Harrachnak, aki jelezte, hogy nem láncolja össze magát Ungárral.

Euró bevezetése. Előkerült a téma, szüksége van-e az országnak az euróra és mikor. Böröcz László szerint igen, és akkor, amikor Magyarország érdeke úgy kívánja. Ungár kérdésére, hogy ez mikor lesz, Böröcz azzal a bámulatos politikusi válasszal szolgált, hogy "szólni fogunk".

Önkormányzati választás. Nyilván megkerülhetetlen téma volt az októberi választás, amelynél minden politikus elmondta a kötelezőt. Böröcz és Harrach szerint Budapesten Tarlós István fog nyerni, és a Fidesz-KDNP kiemelkedően fog szerepelni. Ungár Péter inkább Szombathelyre hívta fel a figyelmet, ahol megroggyant a Fidesz, és elvesztette a többségét. Szerinte ősszel az MSZP-s Nemény András be is húzza a várost.

Karácsony Gergely: Böröcz felvetette, hogy azért is biztos Tarlós győzelmében, mert Karácsony Gergely megválasztásával visszatérne a Demszky-korszak. És csak meg kell nézni Zuglóban mi zajlik, hogy lássuk micsoda leépülés következne Budapesten. Ungár megjegyezte, hogy Karácsony nem egyedül kormányozza Zulgót, hanem fideszes alpolgármestere van, és a helyi Fidesz-frakció Karácsony indítványainak többségét támogatta. Böröcz az ellentmondást azzal próbálta feloldani, hogy ebből is látszik, hogy a Fidesz a kerületért dolgozik, de most a kampányban elő kell venni Karácsony teljesítményét.

A frakcióvezetői vita azzal zárult, hogy csütörtökhöz hasonlóan itt is megköszönték Ungárnak a részvételt, a közönség pedig meg is tapsolta.

(Borítókép: Harrach Péter és Ungár Péter Tusványoson 2019. július 26-án. Fotó: Simor Dániel / Index)