Ellenzék: Orbán a saját tébolyát magyarázta

"Szabadság vagy Orbán. Ilyen egyszerű a képlet. Európa vagy Orbán. Így folytathatjuk. Felszabadult, magabiztos magyar nép vagy reszkető, félő, az állandó veszedelemtől félő magyar közösség" - írta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva.

A volt miniszterelnök szerint "az egyéni szabadság, a nemzet megmaradása és Európa megerősítése nem állnak szemben egymással", Orbán etekintetben hazudik vagy nem érti a világot szerinte.

Gyurcsány szerint Orbán és a DK a világ minden lényeges kérdésében szemben állnak, "nem azért, mert kakaskodunk, hanem mert a történelem két útján járunk". A politikus úgy látja, "vagy tébolyult ellenségkeresésés vagy magabiztos, szabad, nemzeti, európai öntudat, mely nem fér össze Orbán poltikájával".

Magyarázkodás a maffiaállam miatt

Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselője szerint "semmi más nem történt Tusnádfürdőn, minthogy Orbán Viktor – a Liberális Internacionálé korábbi alelnöke – megpróbálta megindokolni, hogy miért épített ki az elmúlt években egy erőszakos, tolvaj maffiaállamot Magyarországon".

Ujhelyi szerint zavaros ideológiai magyarázatot lehetett hallani Orbántól, de ezzel sem sikerült elfednie "családja és baráti köre elképesztő meggazdagodását, a hazai egészségügy életveszélyes állapotát, az oktatási rendszer tudatos leépítését, a nemzet érdekeinek piszkos pénzekért történő kiárusítását".

A nemzet mészárosa

Jakab Péter szerint Orbán az elmúlt 9 évben a magyarokat elszigetelte és hátha szúrta Európában, ahol belerúgott a szövetségeseibe, "hogy itthon szabadságharcost játszhasson, közben visszavezette Magyarországot az oroszok ölelésébe, ahonnan 30 éve szabadulni akartunk".

"A magyarokat az Unió egyik legszegényebb nemzetévé tette, béremelés helyett pedig most már százezres nagyságrendben telepít be gazdasági bevándorlókat az elüldözött magyarok helyére. Azok a honfitársaink pedig, akik itt maradnak, jó eséllyel a szétvert egészségügy áldozatai lesznek, ahol évente 24 ezer ember hal meg a nem megfelelő ellátás miatt. Orbán Viktor szó szerint a nemzet mészárosa lett. Strómanok ura, akit csak a saját hatalmi tébolya érdekel, és ennek oltárán kész feláldozni Magyarországot is" - közölte a Jobbik frakcióvezetője.

A jobbikos politikus szerint, ha az októberi önkormányzati választásokon nem váltják le a Fideszt, akkor "15 év múlva Magyarország nem az Európai Unió része lesz, hanem orosz gyarmat, egy Orbán nevű orosz helytartóval".

Ami nem hangzott el

Karácsony Gergely, ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint Orbán beszéde a fáradás jeleit mutatta. "Egy nagy igazságot azért mondott a miniszterelnök: kormányzásának nagyján túl van már." A Párbeszéd politikusa szerint Orbán harca áldozatokkal jár. "Aki az áldozatokra kíváncsi, elég, ha csak az elmúlt napok híreit böngészi: a méltatlanul alacsony bérükkel fotózkodó pedagógusok, ápolók, a sorszámhoz is sorszámot húzni kénytelen rákbetegek vagy a kilakoltatottak, akiknek száma az elmúlt napokban is egyre nőtt. A rombolás pedig itt zajlik a szemünk előtt, Budapesten például, ahol fák, közterek esnek áldozatul az oligarchák mindent betonba öntő építkezéseinek" - írta Karácsony.

Szerinte Orbánnak már sikerült feltöltenie tartalommal az illiberális demokrácia fogalmát azzal, hogy "szétverte a liberális demokrácia értékeit, úgy is mint jogállam, jog- és esélyegyenlőség, független igazságszolgáltatás, tisztességes választás, sorolhatnánk".

A politikus úgy látja, hogy Orbán beszédének legfontosabb része az, ami nem hangzott el. "A magyar miniszterelnöknek egyetlen megveszekedett szava sem volt például a mindannyiunkat fenyegető legnagyobb veszélyről, arról, amiről az egész világ beszél már: a klímaváltozásról. Pedig a klímaváltozás, a hőhullámok, a légszennyezettség már emberéleteket követel Magyarországon, Budapesten is" - közölte.