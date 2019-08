Kósa sokkal biztonságosabb mélygarázst szeretne a Parlament alá

A Parlament alatti mélygarázs biztonsági hiányosságait vélelmezte Kósa Lajos fideszes bizottsági elnök egy honvédelmi bizottsági ülésen, amelyről a Népszava számolt be. Azon a márciusi ülésen Tóth Lászlót, az Országgyűlési Őrség parancsnokát faggatták.

A Kossuth tér átalakítása 14 milliárd forintba került, 2014-ben pedig ennek a felújításnak keretében átadták a Parlament alatti, 300 férőhelyes mélygarázst is. A bizottsági ülésen a mélygarázsba való behajtással kapcsolatban a Népszava szerint elhangzott, hogy a biztonsági rendszere alkalmatlan arra, hogy kiszűrje a „nem jó szándékú behatolásokat”. Az autóknak csak a rendszámát ellenőrzik, amit Kósa szerint ő „a haverokkal megbütyköl egy hétvége alatt”.

Az autók behajtását egy, a földből kiemelkedő és oda visszahúzódó tüske szabályozza, amiről Kósa úgy vélekedett, hogy egy motoros bármikor, „kérdezés nélkül” elmegy mellette.

Tóth szerint számos probléma felmerült a biztonsággal kapcsolatban, amit jeleztek is, de nem kaptak választ. Tóth szerint például autósok többször is nekimentek a tüskének, de a bejáratot amúgy úgy építették, hogy csak személyautó férjen be, így legfeljebb 200 kilogramm robbanószert tudnának bevinni, ami arra elég, hogy a többi autóban tegyen kárt.

Vadai Ágnes DK-s bizottsági tag a női parlamenti őrök hátrányos helyzetére hívta fel a figyelmet, mert még öltözőjük sincs.