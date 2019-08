Nem sikerült népszavazással megakadályozni a révfülöpi kikötőépítést

Alacsony részvétel miatt érvénytelen lett a helyi népszavazás Révfülöpön a kikötőépítésről, írja a 24.hu. Áprilisban írtunk arról, hogy a tervezett 133 férőhelyes mediterrán jellegű kikötő építése nem mindenkinek tetszik a településen, és bár a település polgármestere, Kondor Géza mindent megtett, hogy ne vigyék a kérdést a lakosok elé - a 24.hu korábbi cikke szerint még a helyi rendeletet is módosította, így „10-ről 25 százalékra emelte a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választók arányát" - végül mégis népszavazást kellett kiírni, mert összejött a megfelelő számú aláírás.

Révfülöp polgármestere 2010-ben még képviselőként, 2013 augusztusától pedig már polgármesterként indítványozta a kikötő építését. A 2013 augusztusában kezdeményezett környezetvédelmi hatástanulmányt 2018 szeptemberében a másodfokú környezetvédelmi hatóság jóváhagyta.

A lap egyik korábbi cikkében viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a leendő kikötő területén van egy kis nádfolt, ami jelentős természetvédelmi értékkel bír. A terület egyik oldalát egy park szegélyezi, közvetlenül mellette pedig egy most is üzemelő kis kapacitású kikötő található néhány vitorlással, a kettő között pedig fekszik egy kis nádas, zsombékos, amiben a térségre nézve egészen ritka növény- és állatfajok fordulnak elő. A tervet egyébként Kásler Miklós Emmi-miniszter, a település díszpolgára is ellenezte annak idején.

A népszavazás most vasárnap lement, ám az annak eredményességéhez szükséges 50 százalékot meghaladó részvételi arányt nem érték el. Hiába szavaztak a megépítés ellen 322-en, szemben a támogató 39 szavazattal, a szavazás eredménye semmire nem kötelezi az önkormányzatot.

A feltett kérdés a szavazólapon egyébként nem volt rövid: