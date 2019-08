Elkérték tőle a diákigazolványát, őrjöngeni kezdett

Két különös bűnelkövető keddi elfogásáról számolt be a rendőrség Kaposvárról.

Először délelőtt kellett intézkedni, amikor a kaposvári vasútállomáson egy 17 éves fiú kedvezményes jegyet szeretett volna vásárolni, de amikor a pénztáros felszólította, hogy mutassa be a kedvezményre jogosító diákigazolványát, akkor

agresszívvá vált, és szidalmazni kezdte az alkalmazottat, mely során egyszer ököllel arcon is ütötte.

A rendőrségi beszámoló szerint "őrjöngő" fiatalt gyorsan lekapcsolták a rendőrök, és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének magalapozott gyanújával hallgatták ki.

Este pedig Toponáron (Kaposvár egyik városrészében) egy sorozatgarázdát kellett elfogni, aki rövid időn belül három férfira is rátámadt, egyiküktől pedig készpénzt is elrabolt. Azonban a riasztott rendőrök őt is hamar elkapták, és

rablás

garázdaság

és könnyű testi sértés

megalapozott gyanúja miatt is gyanúsítottként hallgatták ki, valamint előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.