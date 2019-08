Dömsödi Gábor újra megmérkőzik a Fidesszel Pásztón

Ismét indul a polgármesteri székért Pásztón Dömsödi Gábor, a Nógrád megyei település korábbi polgármestere, írja a 24.hu.Dömsödi Gábor egykori tévés műsorvezető és producer 2014-ben lett függetlenként Pásztó polgármestere.

Dömsödit a helyi Fidesz a 2018-as parlamenti választások után elkezdte támadni, április végén pedig fel is oszlatta magát a testület, majd azt követően kiírt időközi polgármester-választáson 106 szavazattal kikapott a Fidesz-KDNP jelöltjétől.



Dömsödi már az elvesztett polgármester-választás után bejelentette, hogy indulni fog a 2019-es önkormányzati választásokon, akkor az ATV-nek azt mondta: fizetett fideszes aktivistahálózat lepte el a várost, és folyamatosan mocskolta.

Tankokkal és nehéztüzérséggel álltam szembe egy bugylibicskával.

Dömsödi a Varázsvölgy Egyesület színeiben fog indulni.

Dömsödi Gábor - Bejelentettem: indulok az őszi... Bejelentettem: indulok az őszi önkormányzati választáson a pásztói polgármesterségért.

Az indulását most egy Facebook-videóban jelentette be ismét, amiben azt mondta, hogy a Pásztót az elmúlt egy évben vezető testület és polgármester "szerencsére semmi helyrehozhatatlan kárt nem okozott", és szeretné ha Pásztó lenne a megye leggazdagabb és legrendezettebb településem, utóbbi szerinte meg is valósítható.