Hova tűnt Kálmán Olga?

Ősztől, amint újra felpörög a politika, garantáltan mindent meg fogok tenni azért, hogy ez egy élhetőbb és szabadabb ország legyen

– nyilatkozta az Index megkeresésére Kálmán Olga.

A júniusban a főpolgármesteri posztért a DK támogatásával elinduló Kálmán Olgát azért kerestük meg, mert lassan már másfél hónapja, hogy nem adott életjelet magáról, noha az előválasztási kampányban, miután Karácsony Gergellyel szemben alulmaradt, azt nyilatkozta: támogatni, segíteni fogja ellenzéki riválisa kampányát, hogy Tarlós István ősszel veszítsen.

Hasonló ígéretet tett Karácsony másik ellenzéki ellenfele, a Momentum által támogatott Kerpel Fronius Gábor is, de ő Kálmán Olgával ellentétben valóban aktív maradt, és rendszeresen segíti Karácsonyt. Legutóbb két napja tartottak közösen sajtótájékoztatót a „Városházán lévő oroszokról”.

Kálmán Olga Facebook-oldala ezzel szemben június 26-a óta áll, nincs rajta új tartalom azóta, hogy egy „Köszönöm” feliratú képet töltöttek fel oda, megköszönve azok támogatását, akik az előválasztási kampányban a DK jelöltjét támogatták. A hallgatást Kálmán Olga követői is érzékelték, ám hiába érdeklődtek az oldalon, hogy mi van vele, válasz nem érkezett.

Közvetlenül azután, hogy június végén Karácsony az előválasztáson legyőzte a két másik jelöltet, Kálmán Olga az ATV-ben azt mondta, a következő napokban egyeztetni fog Karácsony Gergellyel arról, hogyan tovább. Rónai Egon akkor megkérdezte tőle, hogyan dolgozik majd azon, hogy Karácsony az ellenzéki oldal sikeres főpolgármester-jelöltje legyen, mire Kálmán Olga azt válaszolta: amit csak kell, amit Karácsony Gergely kér.

Éppen ezért először a DK-hoz fordultunk kérdéseinkkel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit csinál jelenleg Kálmán Olga, kapcsolatban maradt-e az előzetes terveknek megfelelően a DK-val, lehet-e arra számítani, hogy hamarosan a párt valamilyen posztján, tisztségén jelenik meg. Azt is szerettük volna megtudni, folytat-e vele a DK tárgyalásokat arról, hogy ha a nyár folyamán nem is nagyon volt jelen, az őszi önkormányzati választási kampányban szerepeljen. Illetve azt is szerettük volna megtudni, megállapodott-e a DK, illetve Kálmán Olga a Karácsony Gergely kampányát szervező stábbal arról, hogy milyen módon vesz részt egykori kihívója ebben.

Kérdéseinkre a DK-tól a következő választ kaptuk:

Ezen kérdéseivel kérem, keresse meg Kálmán Olgát.

Ezután kerestük közvetlenül Kálmán Olgát, aki mindössze annyit nyilatkozott, amit a cikk elején írtunk. Így tehát csak annyit tudni, hogy ősztől újra aktív lesz az egykori tévés személyiség, de a rendőrségi szóvivők nyilatkozataira hajazó válaszból nehéz lenne kihámozni bármilyen konkrétumot.

Kálmán Olga több mint egy hónapos hallgatása azért is különös, mert miután a Hír Tv-től távozott, sokáig nem lehetett tudni, mihez kezd majd. Aztán visszatért, méghozzá az interneten, a saját brandjére építve. Egy saját magáról elnevezett oldalt indított, ahol politikusokkal, közéleti szereplőkkel készített interjúkat, esetenként blogot írt, úgy tűnt tehát, hogy marad a média világában, az online térben. Ezt a projektet azonban teljesen átírta az, amikor beszállt a politikába. A hivatalos Facebook-oldalát ezt követően a politikai kampányra használta, a Kálmánolga.hu pedig nem frissült többé.

Kálmán Olga 2003-tól 2016 végéig az ATV-nél dolgozott. Egy idő után az ATV legismertebb arca lett, az Egyenes beszéd című műsor műsorvezetője. 2017 februárjától az akkor még az Orbán Viktorral háborúban álló Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Hír Tv-hez igazolt. Onnan 2018 nyarán távozott, miután a Fidesz emberei látványosan visszafoglalták a csatornát.

Az, hogy 2019 nyarán politikusnak állt és elindult a főpolgármesteri székért vívott ellenzéki versenyen, sokakat meglepett. Ahogy az is, hogy Kálmánt az a DK buzdította erre, amely az EP-választásig azt hangoztatta, hogy Karácsony Gergely a favoritjuk. Bár az előválasztási kampányban Karácsony és Kálmán versenye barátságosnak tűnt, a háttérben közel sem volt annyira békés a hangulat. Karácsony hátba támadásnak érezhette, hogy Gyurcsány nem tartotta be az ígéretét, és Kálmán Olgát indította ellene. De Karácsonyék sem voltak „hálátlanok”, sok szavazót hívtak fel úgy, hogy bejátszották Gyurcsány egyik korábbi nyilatkozatát, miszerint őt Karácsony támogatja. Mindezek fényében az sem meglepő, hogy míg a Momentum jelöltje az előválasztás után valóban segíti Karácsonyt, addig a DK-ról ez nem mondható el.

Az előválasztás után a DK-n belül az a hír járta, hogy Gyurcsány Ferenc a jövőben is tervez Kálmán Olgával, de hogy milyen pozícióban, arról legfeljebb csak találgatni tudtak a párton belül.

Amikor legutóbb, még az előválasztási kampány alatt az Index arról kérdezte Kálmán Olgát, hogy hogyan éli meg azt, hogy miután politikusnak állt, nincs visszaút a médiába, ő ezt válaszolta: „Nem gondolkodom azon, hogy van-e visszaút. Mindig fegyelmezetten dolgoztam, most ezt a feladatot szabtam magamnak, és ezt akarom a lehető legjobban csinálni. Nehéz, mert tudom, hogy az újságírók – magamat is beleértve – kételkednek, ha egy politikus azt mondja, hogy szívvel-lélekkel akar valamit, de én komolyan gondolom, hogy tudom, akarom, és meg is fogom csinálni, hogy Budapestből egy jobb város legyen. Tényleg nem gondolkodom azon, hogy ha ez nem sikerülne, akkor mi fog történni. Most ez van, és erre kell ezer százalékkal összpontosítani.”