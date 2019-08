3 millióra bírságolták a törvényszéket, amely fekete listát készített a Bírói Egyesület tagjairól

Hárommillió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Budapest Környéki Törvényszékre, ahol a törvényszék elnöke, Gerber Tamás listát csináltatott a bírói érdekvédelmi szervezet, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) tagjairól, írja a 444.hu.

Gerber Tamást idén januárban nevezte ki a Budapest Környéki Törvényszék élére Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki régóta harcban áll a bírók szakszervezetének számító Magyar Bírói Egyesülettel is.

Gerber Tamás február 22-én délelőtt rendkívüli vezetői értekezletet hívott össze az alá tartozó 14 járásbírósági elnöknek, elnökhelyettesnek, valamint a bírósági kollégiumvezetőknek. Gerber itt azt közölte a jelenlévőkkel, hogy ő az előző nap kilépett a Magyar Bírói Egyesületből, és azt kérte a megjelent vezetőktől, hogy a törvényszék és a járásbíróságok bíráit is győzzék meg ugyanerről. Gerber ehhez kiosztott egy 51 bíró nevét és adószámát tartalmazó listát, amelyen a MABIE Pest Megyei Alapszervezetének tagjai szerepeltek.

Gerber korábban a 444.hu-nak azt állította: azért kérte le a listát és nyomtatta ki, mert többen jelezték felé, hogy nem is tudják, tagok-e, amúgy pedig ez egy zártkörű esemény volt. Egy az Indexnek korábban nyilatkozó bíró azonban már akkor jelezte, hogy adatvédelmi szempontból pont elég, ha egyetlen olyan ember kezébe kerül szenzitív adat, aki nem jogosult azt látni, és már meg is valósult a jogsértés.

A NAIH most megállapította, hogy ezt a listát Gerber az érintettek tudta és hozzájárulása nélkül készítette, és osztotta szét a bírósági vezetők között, akik így maguk is megtudták, hogy beosztottjaik közül kik tagjai a bírói érdekvédelmi szervezetnek. A határozat szerint Gerber jogtalanul kérte le a MABIE tagok listáját. A jogszabályok szerint ehhez előbb az érintettek engedélyét kellett volna kérnie, ami nem történt meg. Nem csak a lista elkészítése volt jogellenes, de az is, hogy a törvénytelen listát Gerber a vezetői értekezlet szétosztotta, írja a 444.hu.

A NAIH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy Gerber a 444.hu februári, botrányt kirobbantó cikkének megjelenésének napján emailt küldött az alá tartozó 17 bírósági vezetőnek, és azt kérte, a listát semmisítsék meg.

A NAIH vizsgálata megállapítja, hogy a jogsértés az adatvédelmi szabályok alapelvi rendelkezéseit érinti, különlegesen védett személyes adatokra vonatkozik, amit egy közhatalmi szerv szándékosan és utólag nem orvosolható módon követett el.

A OBH elnökének 2011-ben megválasztott Handó Tünde – aki a fideszes EP-képviselő, Szájer József felesége – és az őt felügyelni hivatott Országos Bírói Tanács (OBT) közötti elmérgesedő konfliktusról már sokat írtunk. Az OBH és az OBT között tavaly tavasszal alakult ki nézeteltérés, miután áprilisban és májusban a bírói tanács 28 választott tagja és póttagja közül 17-en lemondtak, az OBH elnöke pedig az őt felügyelő OBT működését a testület létszámára hivatkozva törvénysértőnek nyilvánította.

A konfliktus egyik legutóbbi állomásáról például ebben a cikkünkben írtunk: az OBT akkor azt üzente Handónak, hogy a törvények betartása nem egyéni választás kérdése, majd hosszan felsorolták Handó szabálytalan, számukra elfogadhatatlan gyakorlatait. A reakció végül egy, a felvetésekre érdemben nem reagáló, ámde annál személyeskedőbb válasz lett, ami annak fényében, hogy a kritikus bírákat a bírói hivatal elnöke korábban lehazaárulózta, már nem túl meglepő.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) május eleji ülésén kezdeményezte Handó Tünde felmentését, amit az országgyűlés fideszes többsége természetesen érdemi vita nélkül elutasított.