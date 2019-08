Hivatali visszaélés miatt nyomoznak a karcagi rendőrkapitány ügyében

Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult a karcagi rendőrkapitány ellen, akiről egy hangfelvétel szivárgott ki. Ezen a rendőrkapitány – aki azóta már távozott posztjáról – arról beszél, hogy „differenciált intézkedésre” van szükség, a kórház igazgatóját nem kell megbüntetni, ha tilosban parkol, mert akkor a rendőrök nem számíthatnak soron kívüli ellátásra.

Az ügyben Vadai Ágnes nyújtott be kérdést a legfőbb ügyészhez. Polt Péter a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőjével közölte: augusztus 1-jén már megkezdték a nyomozást – írta a 24.hu.

Vadai Ágnes rákérdezett arra is, nem vetődik-e fel a hivatali visszaélés gyanúja Nagyné László Erzsébet, a karcagi kórház főigazgatója estében is – aki egyúttal a Fidesz helyi képviselője is –, ha a kölcsönös szívességek reményében csakugyan soron kívüli eljárást biztosított a rendőröknek.