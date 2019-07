Ha jogszerűen jártok el, az nem szül jót

Támogatóinknak köszönhetően Vas és Zala megye több mint 50 települését mutattuk be.

Karcagon egy rendőrnek napok óta fáj a hasa, járt már a háziorvosánál, de még nem tudják, mi a baja. Ahhoz, hogy a hasfájás okát kideríthessék, különböző vizsgálatokra lenne szüksége, például ultrahangra. Csakhogy, a kórházi várólisták hosszúak. Ezért a karcagi rendőrkapitányságot vezető alezredes, aki igyekszik jó kapcsolatot ápolni a város fontos embereivel, rácsörög a városi kórház főigazgatójára. A főigazgató pedig soron kívül másnapra ad időpontot a vizsgálatra.

A fenti történet tűnhetne légből kapott példának is, de nem az.

Maga az alezredes példálózott ezzel a beosztottjainak azt követően, hogy egy óvatlan rendőr feljelentette Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatóját, amiért a mozgássérültek számára kialakított parkolóhelyen jogtalanul és szabálytalanul parkolt.

Hiába volt jogszerű a rendőri intézkedés, a rendőrkapitányság vezetője finoman szólva sem repesett az örömtől, amikor értesítették az ügyről.

kelt ki magából Teleki Zoltán az Index birtokába került felvételen. (A felvételt jogi és forrásvédelmi okokból nem tesszük közzé.)

A karcagi rendőrkapitányság vezetőjének szavaiból az is kiderül, mire gondol pontosan akkor, amikor a "differenciált intézkedés" fontossága mellett érvel: előbb meg kell tudni, kié az autó, bírságolni vagy feljelentést tenni csak ez után szabad. Persze kizárólag akkor, ha nem "normális" ember a tulajdonos.

Vannak ugyanakkor olyan karcagiak, akiket név szerint is említ Teleki, hogy őket viszont üssék-vágják, jelentsék fel és fogják meg.

Megpróbáltunk utánanézni az elhangzott neveknek, úgy tudjuk, visszaeső, problémás bűnözőkről van szó.

Az alezredessel vitába szálló beosztottak megpróbálták Teleki figyelmét felhívni arra, hogy a korrupció eufemizmusaként használt differenciált intézkedés, amit elvárna tőlük, nemcsak következetlen gyakorlatot teremt, meg sem valósítható. Az intézkedő rendőrök számára ugyanis sokszor egyetlen névből nem világos, hogy kiről van szó, hogy mennyire fontos, vagy az alezredes szavaival élve „normális” ember az, akivel szemben intézkedni kellene.

Hiába jártok el jogszerűen. Ez nem szül jót, mert utána, ha valamit kérni akarunk, hogy könnyebb legyen nektek, az állománynak, majd egy jó nagy fityiszt mutatnak be nekem. Aztán nem fogom tudni elintézni, hogy orvoshoz menjetek, hogy a vérvétel meglegyen

– hallható az Indexhez eljuttatott felvételen Teleki érvelése.

A karcagi rendőrkapitány arra is felhívja a beosztottjai figyelmét, hogy nem jogszerű előny, hogy a kórházban előreveszik a rendőröket.

– mondja egy beosztottjának a felvételen Teleki, aki tisztában van azzal, hogy a rendőröknek épp úgy ki kellene várniuk a sorukat a kórházi várólistákon, mint bárki másnak a városban. Mégis arról beszél, hogy a jó kapcsolatainak köszönhetően csak az elmúlt fél évben legalább 15 beosztottjának intézte el, hogy hamarabb bejussanak vizsgálatokra és kezelésekre.

– összegzi a karcagi rendőrkapitányság vezetője, hogy miért van szükség az általa eddig is sikeresen alkalmazott szívesség alapú korrupcióra és hogy kikkel szemben lehet nyugodt szívvel intézkedni.

A főigazgató asszony feljelentésének hírén kívül szóba kerül a felvételen egy főorvos is, aki - az alezredes szerint - nem akart aláírni egy látleletet, mivel korábban őt is feljelentette egy rendőr.

Ezzel kapcsolatban megkerestük Nagyné László Erzsébet és a Kátai Gábor Kórházat is, azonban a cikkünk megjelenéséig sem a főigazgató, sem az intézmény nem kívánt reagálni az Index értesüléseire.

Az alezredes egyébként megígérte a felvételen, hogy a kórház főigazgatójának az ügyét ő maga fogja elsimítani. Nagynének ugyanis térdprotézise van, erről van ún. „hétpontos” igazolása is, sőt, tulajdonképpen jogosult lenne a rokkant kártyára is, csak annyira lefoglalja a kórház vezetése, hogy nem tudja kiváltani azt - állítja Teleki.

Nagyné ellen már lezárult az eljárás, és a karcagi kórház főigazgatója a feljelentés kapcsán egy figyelmeztetésben részesült, holott mások a kormányrendeletben meghatározott fix bírság összeget kapjak, ami százezer forint, állítja az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrásunk.

Megkerestük Teleki Zoltán alezredest is az üggyel kapcsolatban, aki arra hivatkozva, hogy nincs nyilatkozási jogköre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysághoz irányított bennünket.

Vojter-Szabó Zita a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője az Indexnek elmondta:

A hivatali visszaélés gyanúját keltő állítását a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság is határozottan visszautasítja. A Karcagi Rendőrkapitányság vezetése és állománya a hatályos jogszabályok, normák, illetve törvényi rendelkezések szerint végzi munkáját, ahogy tette ezt ebben az esetben is. Ahol a törvény lehetőséget ad rá, a rendőr mérlegelési jogkörénél fogva egyébként is differenciáltan intézkedik.