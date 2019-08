Bemutatta jelöltjeit pénteken az önkormányzati választásra a szekszárdi ellenzéki összefogás: az Éljen Szekszárd Egyesület Bomba Gábort indítja a város polgármesteri címéért, a Momentum, az MSZP-Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP, és a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatásával.

A képviselő-jelöltek közt van rádiós műsorvezető, építészmérnök, informatikus és több középiskolai tanár is, a polgármester-jelölt Bomba pedig bemutatkozása szerint 25 éve független vállalkozó, és számos helyi civil projekt vezetője. Közleménye szerint vissza akarja adni a város vezetését a helyieknek, és átlátható városgazdálkodást, az évek óta húzódó fejlesztések megvalósítását ígéri.

A 444 viszont arról ír, az ellenzék jelöltje már korábbról is ismerős lehet: Bomba fontos szereplője volt ugyanis egy országos botrányt kiváltó történetnek,

ő az édesapja annak a fiúnak, aki ellen bosszúhadjáratot indított a szekszárdi gimnázium igazgatónője egy mémvideó miatt.

Fiát, Ákost azzal gyanúsította meg Heilmann Józsefné, a Garay János Gimnázium igazgatónője, hogy ő készítette a Hitler-paródiavideókat a gimnázium tanárairól. Emiatt hívatták be 2017 októberében az igazgatói irodába: másfél órán keresztül faggatták, Ákos a végén már sírva kérte, hogy engedjék el, majd aláírattak vele egy nyilatkozatot, amiben beismerte a diákcsínyt. Holott egy ilyen nyilatkozatot csak szülővel vagy törvényes képviselővel együtt lehetett volna aláírnia.

A szülők ezután ultimátumot kaptak az igazgatónőtől: feljelentést tesz a fiú ellen, ha nem viszik át másik iskolába. A szülők át is íratták fiukat Bonyhádba, ennek ellenére Heilmannné a diák által aláírt jegyzőkönyvvel a kezében mégis feljelentést tett becsületsértés miatt.

Ákos osztályfőnökét az igazgatónő utólag arra utasította, írjon be rovót a diáknak, ráadásul igazolatlan hiányzásokkal tömhette tele a diák elektronikus naplóját is –

olyan órákon, melyeken a fiú a szerzett érdemjegyei alapján bizonyíthatóan jelen volt.

A becsületsértéssel kapcsolatos eljárást a bíróság 2017 őszén megszüntette, de Heilmannné nem hagyta annyiban: a gyámügyet is ráküldte a fiú családjára, akik viszont kifejezetten pozitívan értékelték jelentésükben a család körülményeit.

Az amúgy is zárkózott fiút az elhúzódó ügy nagyon megviselte a szülők szerint, és egyenesen abnormálisnak tartják Ákos meghurcoltatását. Fiuk azóta már leérettségizett, és most kezdi egyetemi tanulmányait, de az igazgatónő nem adja fel az ellenük folytatott harcot: az ügyészségnél már sikerült elérnie, hogy a legújabb eljárást elfogultság miatt áthelyezzék Tolnából Baranya megyébe. Természetesen Ákos családja is feljelentést tett a fiúval szembeni szabálytalan iskolai eljárások miatt, de