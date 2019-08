Három eddig ismeretlen főpolgármester-jelölt tűnt fel a színen

Összesen nyolc főpolgármester-jelölt vette fel az ajánlóíveket, hogy elkezdjék az aláírások gyűjtését az október 13-i önkormányzati választásokra, köztük három olyan névvel, amik a közvélemény számára eddig teljesen ismeretlenek voltak – értesült a Magyar Hang.

A Fővárosi Választási Iroda tájékoztatása szerint szombat délutánig

a Budapestet jelenleg is vezető, és a Fidesz-KDNP támogatásával induló Tarlós István,

az ellenzéki pártok által indított Karácsony Gergely,

a posztra már korábban szintén bejelentkezett Puzsér Róbert,

a néhány hete hirtelen főpolgármesteri ambíciókkal előlépő Berki Krisztián, és

a Munkáspárt részéről Thürmer Gyula is elvitte az aláírásgyűjtéshez szükséges ajánlóíveket.

Mellettük ugyanakkor három eddig teljesen ismeretlen próbálkozó, Ács László, Révész Ferenc és Schlagmüller Gábor is kértek ajánlóíveket. A lap szerint ők mindannyian függetlenként szeretnének indulni a főpolgármesteri választáson, de az elképzeléseikről egyelőre nem lehet tudni semmit.

Schlagmüller egyébként a Facebook-profiljának adatlapja szerint kézbesítő a Magyar Postánál, és egy nyilvános posztban jelezte az indulását, de ennél talán fontosabb, hogy ő hozta létre a közel 120 ezer tagot számláló Budapest régi képeken nevű Facebook-csoportot is, ahol júniusban be is jelentette az indulását.

Kiderült az is, hogy Karácsony Gergelyék összesen 9 ezer ívet vettek fel, így akár 72 ezer aláírást is gyűjthetnek majd. A többiek ennél jóval kevesebb ívet kértek, Tarlós István és Puzsér Róbert is megelégedett 1500-1500 darabbal. Az aláírásokat szeptember 9-ig lehet gyűjteni, ahhoz pedig, hogy valakiből hivatalosan is főpolgármester-jelölt legyen, és indulhasson az önkormányzati választáson, 5 ezer érvényes ajánlás szükséges.