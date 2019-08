Tréfának szánta, hogy vesz pár szavazatot

Pár napja hivatalosan is elindult az önkormányzati választási kampány, így hivatalosan is lehet képviselő- és polgármesterjelölteket ajánlani.

Így van ez Hódmezővásárhelyen is. A Szeged.hu szúrta ki, és végül vette át tőlük néhány más oldal is, hogy a kampány indulása után egy nappal a Vásárhelyiek a változásért nevű Facebook-oldalon egy szavazást is indítottak: ki nyerjen a város első választókerületében, a belvárosban?

Két opció közül lehetett választani, egyikük a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje, a háziorvos Mester János, a másik pedig a Szeretem Vásárhelyt Egyesület jelöltje, a Fidesszel közös listán induló Daru Árpád, akiről viszont a csoport nem töltött fel fotót, csak a párt narancssárga logóját.

Az adminok szerint a háziorvos Mester rögtön megszerezte a vezetést, de mivel ez egy szimpátiaszavazás volt egy Facebook-csoportban, egyáltalán nem volt tétje.

És mégis, Daru Árpád szavazói között egyszer csak feltűnően sok külföldi, főként orosz női profil jelent meg.

Erre aztán a szavazást indító csoport is felfigyelt, amikor is azt írták, „kamuprofilokkal hekkelné a szavazást a Fidesz”, és azt ígérték, törlik ezeket.

Daru fel is jött a szavazáson, hétfő dél környékén az egész lezárult, végül Mester János nyert két százalékponttal.

De ki állhat a kamuprofilok mögött?

Összesen 1523 szavazat érkezett. Valójában nem túl nagy különbséggel, 781–742 arányban nyert a háziorvos. Végigpörgetve a voksolókat, valóban gyanúsan sok a cirill betűs név a Daru mögött felsorakozók között.

Hogy konklúziót vonhassunk, meg is néztünk pár titokzatos profilt közelebbről.

A közös pontok:

főként nők;

kevés az ismerősük;

néhány augusztusi poszton kívül mást alig látni a profiljukból;

és körülbelül semmi közük a hódmezővásárhelyi politikai szcénához, mert például Moszkvában élnek, meg Donyeckben.

Hogy kerülhetnek külföldön élő emberek/kamuprofilok szavazatai egy egyszerű kis hazai szimpátiaszavazás alá?

Techrovatos kollégám szerint többféle magyarázat is létezik erre. Például az, hogy egy kellően fanatikus orosz Facebook-csoportba valaki bedobja, hogy Hódmezővásárhelyen épp segíteni kell valakinek egy szavazattal, akkor ott szépen el is kezdenek szavazni. Vagy pedig vannak kamuprofilfarmokra szakosodott emberek, akik pénzért néhány ilyen profillal dobnak egy-egy szavazatot.

Amire senki nem számított

Kiderült, ebben az esetben az utóbbi történt, de egy olyan grandiózus csavarral, amit még az atyaúristen sem látott jönni.

A dologgal ugyanis megkerestük az érintett Daru Árpádot, mégiscsak az ő rajongói között vannak ezek az orosz nők, hát mit szól ehhez, mégis hogy történhetett, de a válaszra mi sem számítottunk.

Ő maga hekkelte meg a szavazást egy barátjával.

Megvettek egy nyilvánosan hirdetett szolgáltatást, így kaptak egy cégtől orosz, angol, ázsiai, amerikai szavazatokat.

Mint az Indexnek írja,

Láttam az erről szóló összeesküvés-elméleteket, és be kell valljam, remekül szórakozom rajtuk. Mivel a szavazást a Márki-Zay Péter családja és legszűkebb támogatói köre által terjesztett oldal írta ki, amelyet zömmel az ő helyi és országos támogatói köre olvas, egy jó tréfának szántam, hogy megfordítom a szavazást, de szerettem volna arra is rámutatni az akcióval, hogy az oldal szavazgatásai mennyire tükrözik a vásárhelyiek véleményét, és milyen könnyű azt befolyásolni.

Szerinte az oldal szavazásain amúgy sem főképp a hódmezővásárhelyiek szavaznak, hanem „például kiskunlacházi, Németországban élő, budapesti vagy éppen győri szavazók, akik olvastak a vásárhelyi helyzetről, vagy az oldal szerkesztői kérik őket aktivitásra”. Mindezzel pedig

arra akartam rámutatni, hogy nekik kb. ugyanannyi joguk van beleszólni Hódmezővásárhely városi ügyeibe, mint az orosz vagy indonéz szavazóknak, akik rám voksoltak. Fogalmam sincs, hogy működnek ezek a szolgáltatások, de annak örültem, hogy a polgármester támogatói által működtetett oldal szerkesztőit egy kis munkára bírtam.

Azt viszont Daru leszögezi, hogy sosem volt tagja a Fidesznek, csak a Szeretem Vásárhelyt Egyesület jelöltjeként, a Fidesszel közös listán indul.