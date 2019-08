Hidegvérrel, gyakorlatilag kivégezhették Molnár Péter gútai vállalkozót

Szlovákiában újabb és újabb botrányokat okoz a még tavaly novemberben elkövetett gyilkosság, amikor megölték Jan Kuciak oknyomozó újságírót és a barátnőjét, Martina Kušnírovát.

A legutóbbi fordulat az volt, hogy több bíró telefonját is lefoglalták a nyomozás közben.

Mostanra megvannak a feltételezett elkövetők. A nyomozás jelenlegi állása szerint négy ember lehet felelős a gyilkosságért, akik egy 2016-os gyilkosságért is felelősek lehetnek, amikor Molnár Pétert, egy gútai vállalkozót ölhettek meg. A feltételezett elkövetők pedig akár további gyilkosságokat is tervezhettek.

Az Új Szó most arról ír, hogy miután a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) néhány napja úgy döntött, hogy egy ügyben kezeli a Kuciak- és a Molnár-gyilkosságot, kiszivárgott néhány újabb részlet a 2016-os bűncselekményről.

A most megjelent információk alapján Molnárt gyakorlatilag kivégezték a gyilkosai. „Marček és Szabó a gyilkos fegyver markolatával törte be a ház ablakát, majd miután bejutottak a házba, rákiáltottak Molnárra, hogy feküdjön a földre. A férfit a hálószobában érték utol, akkor már a földön feküdt, és hangtompítós pisztollyal, két lövéssel végeztek vele. Mielőtt lelőtték, még megkérdezték tőle, van-e valaki más is a házban, amire a vállalkozó nemmel felelt" - írja az Új Szó.

Kapcsolódó Fantomképes csapdával kaphatták el az újságírógyilkosság gyanúsítottjait Egy szlovákiai magyar vállalkozó meggyilkolása is újra előjött az év elején meggyilkolt oknyomozó újságíró ügyében. Felkerestük a gyanúsítottak lakóhelyeit.

Az ügyben Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Andruskó Zoltán, Szabó Tamás és Miroslav Marček szerepel gyanúsítottként.