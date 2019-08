Botka László gyakorlatilag vitára hívta ki fideszes kihívóját

Az általam vezetett önkormányzat és magam is mindig korrekt viszonyra törekedtünk a szegedi közélet szereplőivel. Nemesi Pál 2010-ben beállt a Fidesz-hatalom kiszolgálóinak táborába. Milliárdos vállalkozása érdekében a Fideszhez, Orbánhoz, Mészáros Lőrinchez dörgölődzött. És most kértek valamit cserébe tőle

– felelte Botka László a szegedi önkormányzati portálon közölt interjúban arra a kérdésre, milyen a viszonya Nemesi Pállal, aki elvileg függetlenként, de a Fidesz-KDNP támogatásával indul októberben a város polgármesteri posztjáért. Botka nem finomkodott kihívójával, szerinte tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen emberek, ellenben ő, amióta politizál, azóta szociáldemokrata.

A várost több ciklus óta irányító szocialista polgármester nem állt meg itt:

Azt tapasztalom, hogy egy milliárdos nehezen érti meg az itt élő hétköznapi emberek mindennapi problémáit. Nem érti, hogy mekkora segítséget jelent iskolakezdéskor 10 ezer forint, vagy mit jelent egy családnak a szociális bérlakás. Ellenben érti Mészáros Lőrinc utasításait, a külföldieket, az ukrán, a román, az indiai, a szerb vendégmunkásokat alkalmazó alvállalkozóit. Számomra Szeged, a szegediek szolgálata a legfontosabb, és Nemesivel ellentétben nem Orbán Viktornak akarok megfelelni.

Mindennek ellenére Botka László gyakorlatilag vitára hívta a kihívóját, persze megjegyevze, hogy ez Nemesi dolga lenne. Mint fogalmazott:

ha Nemesi Pál gondolkodik ilyenben, örömmel állok rendelkezésére.

Megírtuk, kisebb huzavona után a Demokratikus Koalíció is csatlakozott, így teljes az ellenzéki támogatottsága annak, hogy Botka László újrázzon Szegeden. Ennek ugyanakkor ára volt, Botka szerzett egy új ellenséget azzal, hogy egyik eddigi képviselőjét és bizalmasát nem indította újra körzetében, amelyet a DK-nak adtak át a megállapodás értelmében. Ezért, Botkáék szerint vélhetően kormánypárti hátszéllel függetlenként megméreti magát az a Lauer István is, aki az MSZP–DK–Együtt–PM–Összefogás Szegedért színeiben került be a közgyűlésbe öt éve, indulásával így vélhetően megosztja majd az ellenzéki szavazókat.

Eközben a Fidesz-KDNP nem pártszínekben indul Szegeden. A kormánypártok egy helyi vállalkozó, Nemesi Pál mögé álltak be. Nemes a tavaly 3,4 milliárd forintos árbevételt termelő FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. vezetője, aki eddig nem politizált.