Megszavazták a fideszesek, hogy az önkormányzat perelje be a kormánypropagandát

Egyhangú döntéssel támogatta a siófoki képviselő-testület a független, jogköreitől megfosztott polgármester javaslatát, hogy a város nevének és becsületének védelmében indítsanak pereket a kormánypropaganda ellen. Lengyel Róbert azután fordult a fideszes többségű önkormányzathoz, hogy pár hete a Ripost és a Pestisrácok a cikkeikben Siófokot fertőként, illetve olyan városként aposztrofálták, ahol már a gyerekeket sem merik utcára engedni, olyan szörnyű a közbiztonság.

Noha a lejáratócikkeket Lengyel szerint könnyedén cáfolni lehetett, ráadásul a helyi rendőrség az idei statisztikai adatokra támaszkodva szintén érdemben cáfolta a propaganda állításait, a polgármester azt közölte Facebook-oldalán:

az ország egyik legnagyobb idegenforgalmat lebonyolító települését, a mi városunkat, a nyári szezon közepén ilyen dehonesztáló módon bemutatni – mégpedig konkrét tények közlése nélkül – hitelrontó és megalázó húzás.

Lengyel nem kívánta következmények nélkül hagyni, így egy sajtóperekre is specializálódott ügyvédet kerestek az esetleges perképviselet érdekében. Márpedig az ügyvéd álláspontja szerint alapos lehet a helyreigazítási kérelmük, sőt, esetleges keresetük a város megrágalmazása miatt.

Mivel a testületi többség anno a jogköreim megvonásakor még azt a lehetőséget sem hagyta meg, hogy egy ügyvédi megbízást aláírjak saját elhatározásból, így most a perindításunk előfeltétele, hogy a testület az ügy mellé álljon, a városunkért velem együtt kiálljon, megszavazza, amit kérek

– írta Lengyel, és a polgármester immár azt is közölte: egyhangúlag sikerült elfogadtatni javaslatát.

Mindez azt jelenti, hogy mivel a 12 tagú képviselő-testületben heten a Fidesz-KDNP színeiben jutottak be 2014-ben, most

a kormánypárti többség szavazta meg, hogy induljon per a Ripost és a Pesti Srácok ellen.

Lengyel Róbert egyébként idén is függetlenként méretteti meg magát, ám ezúttal is valamennyi ellenzéki párt támogatja. Emlékezetes: a 2014-es önkormányzati választás a fideszes polgármester Balázs Árpád bukását hozta. Lengyel Róbert független jelölt 62 százalék fölött végzett, Balázsnak esélye sem volt a szavazatok alig több mint harmadával. Pedig a politikus 20 évig vezette a várost, így viszont még a kompenzációs listáról sem került be a testületbe.

Miután Lengyel elkezdett "rendet tenni" a városban, a fideszes képviselő-testületi többség megvonta jogköreit.

A Fidesz jelöltje idén Gruber Attila, aki korábban három cikluson át a Siófokot is felölelő választókerület képviselője volt az Országgyűlésben, aztán egy darabig Ausztráliában volt nagykövet és más diplomáciai posztokon is alkalmazta az Orbán-kormány.