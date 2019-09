Idén is megmutathatták magukat a láthatatlan segítők

Szeptember 5. a jótékonykodás világnapja. Ennek apropóján nyílt meg az a szabadtéri kiállítás az Index fotóiból, mely a Jószolgálat-díj idei díjazottjait mutatja be. A díj a szociális szférában dolgozók legrangosabb szakmai elismerése. A képeket a belvárosi Március 15. téren állították ki, ahol bárki megnézheti őket.

Ahogy tavaly, idén is több száz jelölt indult el a következő három kategóriában:

életmű-díj;

hivatás szerűen végzett szociális munka, egyéni és szervezeti kategória;

önkéntesen végzett segítő tevékenység, egyéni és közösségi kategória.

Összesen 9 díjazott szervezetről, szociális munkásról és segítőről készült portré. Van köztük olyan aki szenvedélybetegekkel foglalkozik, de akad sérült gyerekek fejlesztésével foglalkozó közösség is. Az ezekből készült kiállítást jövő februárig az ország több pontjára is elviszik majd, többek közt Egerbe, Miskolcra és Szombathelyre is, ahol az megjutalmazott segítők és szervezetek tevékenykednek.

A mai nappal megnyílt a jelölési időszak a 2019/2020-as év díjazottjaira, november 30-ig lehet szociális munkásokat és szervezeteket jelölni. Bárki jelölhet olyan személyt vagy szervezetet, aki vagy ami szerinte kiemelkedő munkát végez ezen a területen. Ide lehet beküldeni a pályázatokat. A tavalyi felálláshoz képest egy kategóriával bővült a mezőny: a Külhoni vándor-díjra minden évben más határon túli térségből lehet majd nevezni. Idén a kárpátaljai szociális munkásoké lesz a lehetőség.

A 2019/2020-as év nagykövetei Barabás Éva és Molnár Ferenc Caramel.

Attól féltem, hogy a nagyobb szeretetszolgálatok majd eltakarják a kicsiket. Nagyon örültem, hogy ez nem így volt, mert ők inkább egy nagyítót adnak a kezünkbe, hogy távolabb is ellássunk, oda ahol értéket teremtenek.

– mondta Barabás Éva.

A Jószolgálat-díj médiatámogatója továbbra is az Index, jövőre minden egyes díjazottról részletes cikket olvashatnak majd. A 2019-es év Jószolgálat-díjasairól készült anyagainkat itt tudja elolvasni.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)