A reptér legbiztonságosabb részén tűntek el az irataik, bukták a gépet

Születésnapi ajándéknak szánta, idős szüleivel és kilenc éves fiával repültek volna múlt kedden Párizsba az Air France járatával, de a gépre már nem tudtak felszállni. Esztertől és családjától az elmondásuk alapján a ferihegyi repülőtér elvileg legbiztonságosabb területén lophatták el személyi igazolványaikat.

A négytagú család az ellenőrző kapukon még simán átjutott: holmijaik mellett a négy személyit is a tálcákba tették, ami gond nélkül haladt át a szalagon. Aztán a kis plasztik kártyák a tálcából Eszter hátizsákjába kerültek: egy oldalsó zseb mélyére.

Amikor levettem a szalagról a személyiket, kettő véletlenül leesett a földre. Édesapám még kérte is, hogy adjam oda neki a sajátját, majd ő elteszi, de mondtam, hogy inkább legyen egy helyen, úgyis mindjárt kérik a beszállásnál.

Az ellenőrző kapukon nem sokkal 9 óra előtt jutottak át, nem sok idejük maradt a 9 óra 15-ös kapuzárásig és a járat 9 óra 30-as indulásáig. A nő azt mondja a hátizsákot egy percre sem hagyták őrizetlenül, az végig a hátán volt. Akkor is, amikor egy ügynök idős szüleire próbálta rásózni aktuális ajánlatait. Édesanyjára pedig csak akkor bízta rá, amikor elszaladt a mosdóba, ahonnan rögtön a kapukhoz mentek volna.

Gondoltam, előveszem a személyiket, hogy ne ott kelljen keresgélni. De nem volt a zsebben. Megnéztem a másikban, kipakoltam az egész táskát, átnéztük a ruháinkat, de sehol nem találtuk a személyiket.

Aztán 9 órakor már az Air France munkatársai hívták telefonon Esztert, hogy a gép már csak rájuk vár. A család oda is ment a kapuhoz, iratok nélkül viszont nem szállhattak be. Miközben a légitársaság személyzete a biztonsági ellenőrzéstől kérdezte, nem találtak-e négy személyit, a nő legalább négyszer járta be azt a száz méteres útvonalat, ahol az ellenőrzés utáni 20 percben jártak, és kérdezett végig mindenkit, de az iratokat ő sem találta. Miután csomagjaikat leszedték a gépről,

az Air France Párizsba tartó járata végül fél tíz után pár perccel Eszterék nélkül felszállt.

Feljelentés helyett csak bejelentés

A család először a talált tárgyak osztályára ment, ahonnan a reptéri rendőrséghez irányították őket. A hivatalos iratokat ugyanis minden esetben ott adják le és onnan adják ki. Közben Eszter a reptéren talált egy rendőrt is, akitől próbált segítséget kérni.

Ő azt mondta, hogy legfeljebb annyit tud segíteni, hogy beszól rádión, de egyébként hívjam fel a reptéri rendőrséget. Kérdeztem, hogy esetleg meg tudná-e adni a telefonszámukat, de erre az volt a válasz, hogy az interneten fent van

Eszter egy diszpécserrel beszélt, aki annyit mondott, hogy megkérdezi a rádión, hogy találtak-e személyi igazolványokat. Néhány perccel később az Eszter mellett álló rendőr rádióján is elhangzott a kérdés, és rögtön a válasz is: „senki nem talált iratokat”. A diszpécser ezután azt tanácsolta, hogy

az okmányirodában kérjenek ideiglenes okmányokat vagy

kérdezzék meg az Air France-ot, hogy „rendőri intézkedési papírokkal” egy későbbi járattal elviszi-e a családot.

Eszterék ezután a légitársaságok kihelyezett irodáiban próbálkoztak. Itt azonban arra jutottak, hogy újra meg kellett volna venniük a repülőjegyeket, ráadásul oda-vissza. Eszter közben megint felhívta a reptéri rendőrséget, hátha előkerültek az igazolványok, de azokról azóta sincs hír.

A nő szerint ebben a helyzetben nem is az a legelkeserítőbb, hogy bukták a repülőjegyet, a szállást és az élményt, sokkal inkább az, hogy úgy érzi, az a hatóság, amelyik a legtöbbet segíthetett volna, nem adott elég információt egy kétségbeesett családnak. Az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya az Index kérdésére azt írta, hogy

amennyiben az utas a repülőtéren szolgálatot teljesítő rendőrnek jelzi, hogy okmányát elvesztette, a járőr – az utas által elmondott információknak megfelelően – a szükséges és indokolt intézkedést megteszi, felveszi a kapcsolatot a többi rendőrrel, a biztonsági szolgálattal, a takarító személyzettel.

Ha viszont az utast feljelentést akar tenni, mert szerinte az okmányát a repülőtér területén ellopták, azt a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a nap 24 órájában szolgálatot teljesítő bűnügyi szolgálatánál megteheti.

A hatóság az eljárást elrendeli, az elsődleges forrónyomos intézkedéseket megteszi. Adott esetben ellenőrzi az utas mozgását a kamerafelvételeken.

Eszter viszont csak bejelentette az személyi igazolványok eltűnését, feljelentést nem tett. Mint mondta, soha nem volt ilyen helyzetben, és nem feltétlenül gondolt rögtön arra, hogy egy telekamerázott területen, ahol több rendőr is van, bűncselekmény áldozatai lettek, ezt a lehetőséget a rendőrök a reptéren pedig fel sem vetették.

A nő azóta egyébként az iratok elvesztése miatt a BRFK-n feljelentést tett, az illetékes okmányirodában pedig az új igazolványok is elkészültek, de Párizsba egy ideig nem repülnek.