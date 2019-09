A XVII. kerületi ellenzéki jelölt együtt dolgozna Tarlós Istvánnal

Gy. Németh Erzsébet nem mondott le a rákoskeresztúri metró álmáról

Rövid interjút közöl a Népszava Gy. Németh Erzsébettel, az ellenzék XVII. kerületi polgármester-jelöltjével. A DK-s politikus azt mondja, nem lehet egyik ciklusról a másikra villamos- vagy metróvonalakat építeni, de a kerület fideszes vezetése már 13 éve helyzetben van, mégsem történt semmi. A kerület vezetésének az volt a szerencséje, hogy az uniós forrásbőség miatt felhasználhatták az európai milliárdokat, amiből újrakövezték a főteret és valami szökőkút-szerűséget állítottak oda, de közbe elhanyagolták például az önkormányzati piacot, ami elképesztő állapotban van, retrónak is csak jó indulattal lehet nevezni. A kerületi szakrendelőket máshol rég felújították, náluk annyi történt, hogy lefestették szürkére.

Gy. Németh ú j piacot ígér a kerületieknek, és nem engedi, hogy a rákoskeresztúri metró álma elsikkadjon (amiről tavaly . Ezeket fővárosi és uniós forrásokból finanszírozná. A politikus szerint ha nem egy bólogató bábú a polgármester, és nem csak a saját kerülete, hanem Budapest egésze is fontos neki, akkor elér eredményeket. A kerületben Gy. Németh ellenfele Horváth Tamás alpolgármester lesz, mert Riz Levente eddigi fideszes polgármester betegsége miatt nem indul. A DK-s politikus azt is mondta: ha egészen véletlenül október 13. után is Tarlós István lesz a főpolgármester, ő a kerülete érdekében együtt fog működni vele.

A Momentum minden megyében leadja a listákhoz szükséges ajánlóíveket

A Momentum hétfőn az ország összes megyéjében leadja a megyei listák állításához szükséges ajánlóíveket. A listaállítás érvényessége érdekében több ezer ajánlással többet adtak le a szükségesnél, mindenhol legalább a jogilag elvárt mennyiség 120 százalékát. A megyei listás ajánlásokat országszerte keddig lehet gyűjteni, azonban kizárólag a megyei jogú városokon kívüli szignók érvényesek, ugyanis ezeken a településeken választhatják meg a Megyei Közgyűlések tagjait, akik többek között az útfelújításokra szánt EU-s pénzek sorsáról is döntenek, írja közleményében a párt.

A választási rendszer arányos, ezért négy megyét (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg) leszámítva, az ország nagy részén minden párt külön méretteti meg magát. A négy megyében a Momentum is az ellenzéki együttműködés részeként indul. A megyei listák mellett a Momentum több mint 200 képviselőjelölttel és közel 20 polgármesterjelölttel készül az önkormányzati választásokra.