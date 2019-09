Orbán a korábban magyarellenes szlovák párt elnökével együtt nézte a meccset a lelátón

Orbán Viktor a korábban magyarellenes kirohanásairól ismert Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökével, Andrej Dankóval együtt nézte meg a hétfői magyar-szlovák válogatott labdarúgó mérkőzést a Groupama Arénában, írja a 444.hu.

Az SNS elnöke és a szlovák parlament házelnöke Kövér László házelnök és Orbán Viktor között állt a lelátón. Danko korábban egy arany fokost is ajándékozott Orbánnak.

Fotó: Andrej Danko - predseda SNS / Facebook Andrej Danko és Orbán Viktor

Andrej Danko Ján Slota helyettese volt a szélsőjobbaldi pártban, amely korrupciós botrányokba keveredve elveszítette támogatói jelentős részét, és 2012-ben kiesett a szlovák parlamentből. Dankót ekkor választották meg a párt elnökévé. Slota a jelképes, tiszteletbeli elnöki pozíciót kapta, majd sikkasztás miatt kizárták.

Danko azóta átalakította a párt hangvételét, ésóvatosan bocsánatot is kért elődje kijelentéseiért . 2013-ban azt mondta: már nem a magyarok jelentik a fő problémát, hanem Brüsszel. Az SNS 2016-ban visszakerült a parlamentbe, és a kormánykoalíció tagja lett.

Idén ugyanakkor az SNS nyújtotta be azt a sok vitát kiváltó törvénymódosító javaslatot, amely szerint nyilvános rendezvényeken csak akkor szabad elénekelni a külföldi országok himnuszát, ha a helyszínen az érintett országnak hivatalos küldöttsége is jelen van. Ellenkező esetben 7 ezer euróig terjedő büntetést kellett volna fizetni. Danko itt is azt próbálta bizonygatni, hogy ebben nincs ártó szándék, deAndrej Kiska szlovák köztársasági elnök végül megvétózta a javaslatot.

Danko a múlt hónapban a szlovák parlament előtt felállíttatott egy 30 méter magas zászlórudat, aminél fontos szempont volt, hogy nagyobb legyen a 27 méteres budapestinél. Érdekesség még, hogy a lelátón ott állt Schmitt Pál volt államfő is, akinek az a közös vonása Andrej Dankóval, hogy mindketten plagizáltak a diplomamunkájuk elkészítésénél.