Fordulat az egri aláírásbotrányban: visszavonták a Fidesznek is kellemetlen vallomásokat

Tovább bonyolódik az önkormányzati kampánybotrány Egerben. Első körben kiderült, hogy Schmuck Andor egykori munkatársa, Bódás Bianka független polgármesterjelöltként 400 ajánlást adott le a Helyi Választási Bizottságnak (HVB), melyek közül 301-et talált érvényesnek a testület. A minden negyedik érvénytelen aláírás mellett akadt más probléma is: a HVB ellenzék által delegált tagja egy rövid vizsgálat után 33 olyan ajánlást talált, amelyek egyaránt szerepeltek Habis László fideszes polgármesterjelölt, és Bódás Bianka ajánlóívein, csak az aláírások voltak eltérőek.

Mirkóczki Ádám szerint ez azt mutatja, hogy a joggal és a választási szervekkel való visszaélésre készülhet a kormányoldal.

Most jött azonban a fordulat: nemcsak Mirkóczki tesz azonban feljelentést, hanem Habis László polgármester és a helyi Fidesz is, méghozzá azt állítva, hogy az ellenzék, annak helyi választási bizottsági delegáltja visszaélt az adataikkal. Ez derült ki legalábbis egy, a heol.hu által közölt, a fideszes Deé András által kiadott közleményből.

Aszerint ugyanis azok a Fideszt támogató állampolgárok, akik szerdán még tanúk által hitelesített nyilatkozatot tettek arról, hogy a Habisnak adott aláírásukkal visszaéltek, csütörtökön visszavonták azt.

Mirkóczki Ádám lapunknak szerdán azt mondta, a HVB tagja két embert megbízott, hogy személyesen keressék fel az érintetteket, hogy azok feloldják az ellentmondást – hiszen az aláírások valódisága feltétele az ajánlás érvényességének. Miután a meglátogatott választópolgárok felháborodva vették tudomásul, hogy Bódás ajánlóívein is szerepelnek, holott nem írtak alá neki, csakis a Fidesznek, tanúk előtt, többen is írásban nyilatkoztak arról, hogy ők Bódás Biankára nem adtak támogató aláírást, számolt be a polgármesterjelölt.

Így tehát bizonyítottá vált, hogy a Habis Lászlóra adott támogató ajánlásokkal visszaéltek

– közölte Mirkóczki. Ehhez képest a HVB fideszes delegáltja, Deé András közleménye arról szól, szerinte az Egységben a Városért Egyesület HVB-delegáltja az ellenfeleit aláírással támogató választópolgárok adataival élt vissza.

Bebizonyosodott, hogy Mirkóczki Ádám emberei magukat hazug módon választási szerv tagjainak állították be, hatóságot játszva kerestek fel és tévesztettek meg egri polgárokat a saját otthonukban. A jobbikos Hajnády Kristóf Endre által megtévesztett személyek minden jelenlétükben aláíratott nyilatkozatukat visszavonták. Az egri ellenzék aláírás-botránya ügyében feljelentést teszünk, és arra kérjük a nyomozó hatóságot, minden körülményre kiterjedő, alapos vizsgálatot végezzen, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy Mirkóczki Ádám emberei megtévesztő módon, egri polgárokat zaklathassanak otthonukban politikai nézeteik miatt!

Nagyon úgy áll tehát, hogy miután kiderült, hogy a Habist támogató választópolgárainak adataival visszaéltek, nem emiatt indul majd eljárás. Ugyan Mirkóczki Ádám, az ellenzéki pártok közös egri polgármesterjelöltje, illetve jelölőszervezete, az Egységben a Városért Egyesület feljelentést tesz a rendőrségen ismeretlen tettes ellen személyes adattal való visszaélés és a választások rendje elleni bűncselekmény miatt, a Fidesz-delegált által visszavonatott nyilatkozatok nélkül nehezen lesz bizonyítható, hogy Habis-íveit valakik, valamiképpen lemásolták. Érdekes kérdés ugyanakkor, hogy vajon mit gondol az a Fidesznek aláíró választópolgár, akinek adatai meg nem magyarázott módon kerültek Bódás Bianka aláíróíveire.

Mirkóczki lapunknak cáfolta, hogy megtévesztették volna a korábban nyilatkozatot tett választópolgárokat a HVB-delegált megbízásából eljárók. Az érintettek önszántukból, és felháborodva nyilatkoztak arról, hogy ők csak Habist támogatták aláírásukkal. Azt is mondta: az egyetlen botrány és a legfőbb kérdés továbbra is az, hogy a Habis Lászlót támogató személyek adatai és neveiknek hamisítványai, hogyan kerültek a Fidesztől egy független jelölt ajánlóíveire. Megismételte, olyan adatokról van szó amelyekhez kizárólag a helyi Fidesz fért hozzá, és csakis másolással és hamisítással kerülhettek egy független jelölt ajánlásai közé, hiszen az érintettek egybehangzóan állították: nem írtak alá Bódás Biankának.

Ezért Habis Lászlónak és az egri Fidesznek kell vállalnia a felelősséget! Deé András pedig válaszoljon arra, hogy kik és milyen adatok alapján keresték meg, illetve milyen presszió hatására érték el a nyilatkozatot tevő személyeknél, hogy azok a minden kényszer, fenyegetés vagy ellenszolgáltatás nélkül, tanúk előtt tett korábbi nyilatkozataikat visszavonják

– közölte még Mirkóczki.

