Nem sikerült átigazolnia a veterán MSZP-snek a KDNP-hez

Mégsem léphetett be a KDNP-be a volt szocialista Marton Béla, aki 29 éve vezeti Balatonfűzfőt. A váratlan átigazolásról szerdán számolt be a 24.hu. Azonban pénteken kiderült, hogy a tavaly óta független politikus tagsága annak ellenére nem jött létre, hogy a formálisan önállóan is létező KDNP Veszprém megyei elnöke, Latorczai János megerősítette Marton belépését a pártba.

Fotó: Béla Marton / Facebook

Most azonban a KDNP országos alelnöke közölte: a balatonfűzfői szervezet létrehozása alapszabály-ellenes volt, így azok tagjai – köztük Marton – nem léphettek be a pártba – írta a 24.hu.

Ha nem így történt volna, az meglepő helyzetet hozott volna: a KDNP úgy támogatta volna a helyhatósági választáson Martont, hogy közben Lajkó Károly Frigyes személyében a KDNP-nek már van egy jelöltje a település polgármesteri posztjára. Akkor az érintettek nem kommentálták a történteket.

Hargitai azonban egyértelművé tette, hogy a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje kizárólag Lajkó.

A most már egyedüli kormánypárti jelölt szerint azonban Marton továbbra is azzal kampányol, hogy a kormánypárt beállt mögé. Lajkó szerint Marton ezzel megétveszti a választókat.