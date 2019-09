Berki egy volt Fidesz-irodavezetővel forgatott kampányfilmet

Sokan fogalmaztak meg különböző gyanúkat Berki Krisztiánnal és az októberi önkormányzati választáson való indulásával kapcsolatban. Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt és csapata feljelentést és a választás tisztaságáért felelős intézményeknél bejelentést is tett a bulvárhős ajánló aláírásait érintő aggályok miatt, de mások is sokan találgatják, hogy a választás "elbulvárosítását", így vélhetően a Fidesz – és a fővárosban Tarlós István – érdekeit szolgáló kampányelemként feltűnt Berki mögött valóban a kormányoldal áll-e.

Berki azonban kedden egy újabb kampányfilmmel állt elő, pontosabban egy zuglói bérházban forgatott Karácsony Gergelyt lejárató, egyperces videót. A kisfilmet a kormánysajtó szemlézte, több cikk is született belőle. A kampányvideó szerint Karácsony ugyan ígéretet tett erre, zuglói polgármesterként a mai napig nem gondoskodott a lakhatatlaná vált épület sorsáról. Arról ugyanakkor egyetlen helyen sem tettek említést, hogy a láthatóan lesújtott, Karácsony Gergely felelőtlenségén szomorkodó fiatalember, aki Berkit kíséri, kalauzolja egy egyébként felállványozott, valóban roppant lerobbantnak és elhagyatottnak tűnő bérházban, kicsoda.

Talán azért volt ilyen szemérmes a tényfeltárás, mert Berki Krisztián videójában a Fidesz egy közismert korábbi alakja szerepel:

berki idegenvezetője Hary Attila korábbi zuglói Fidesz-irodavezető és a párt egykori önkormányzati képviselőjelöltje.

Egy 2003-as cikkünk alapján Hary Attila korábban az MTI-nek is a zuglói Fidesz irodavezetőjeként nyilatkozott. Ráadásul nemcsak Zuglóban lehet ismerős a neve, hanem feltűnt egy közös képviselettel foglalkozó, sok-sok lakóház ügyében magánszemélyekkel perben álló cég vezetőjeként is, ami miatt 2010-ben is nyilatkozott a sajtónak. A HVG egyik idevágó cikkében pedig olyan fotó is szerepel, amelyen Hary Orbán Viktorral látható, jó néhány évvel ezelőtt.

Megkerestük Hary Attilát, hogy milyen minőségben szerepelt Berki Krisztián imázsfilmjében. A ma épületüzemeltetéssel foglalkozó cégvezető nem kívánt nyilatkozni a témában, állítása szerint ugyanis ő nem közszereplő. Kérdésünkre, hogy akkor miért vállalt közszereplést Berki oldalán, Hary azt mondta, épületüzemeltetéssel, karbantartással foglalkozik, és amiről a filmen beszélt, az szakmai tény, az az épület össze fog omlani. Többször megismételte, hogy nem kíván arról nyilatkozni, miért segíti Berki Krisztián kampányát, csak visszakérdezett, ez miért lenne segítség. Úgy vélte:

ez egy szakmai és nem pedig politikai ügy.

Többszöri kérdésünkre azt is mondta, hogy Berkivel régi ismeretsége van, arra pedig, hogy jelenleg is tagja-e a Fidesznek, nem kívánt válaszolni, csupán sajtóperrel fenyegetett, valamint javasolta, hogy alaposan nézzünk utána, mielőtt bármit leírnánk róla. Hary végül ismételten arra jutott, hogy ő szakmai szerepet vállalt, nem pedig politikait, és ilyen formán kitart amellett:

nem vagyok politikus, nem vagyok közszereplő, nem vagyok semmi.

Érdekesség, hogy Hary privát Facebook-oldalán is vannak nyilvános adatok. Így nemcsak az arca volt beazonosítható Berki videójával összevetve, hanem az is könnyedén elérhető adattá lett, hogy ő a kezelője egy Only One Genius (ez vélhetően a közismert O1G fordulat kifordítására játszó elnevezés) nevű, több mint 13 ezer követővel rendelkező közösségi oldalnak, amelynek nem titkolt célja, hogy Tarlós István legyen Budapest főpolgármestere.

Fotó: onlyonegenius / Facebook Az Only One Genius profilképe

A Karácsony felelőtlenségét érintő vádakról egyébként megkérdeztük az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltjét is. Csapata úgy reagált:

Karácsony Gergely a Fidesz kispados főpolgármester-jelöltjével szemben ismeri a fővárosi lakhatási problémákat, a bérházak állapotát, és polgármesterként sokat tett annak érdekében, hogy az ilyen körülmények között élők helyzetén javítson. A videón szereplő házat a zuglói önkormányzat már szanálásra jelölte ki, és a lakók elhelyezéséről velük egyeztetve, egyénileg gondoskodik. A kiköltözés folyamatosan zajlik, 66 lakásból már ki is költöztek a lakók. A ház egyébként nem életveszélyes, a közművek működnek. Ha valakinél nincs gáz vagy villany, annak az lehet oka, hogy a szolgáltató számlatartozás miatt ezt kikapcsolhatta. A 2. számú fideszes jelölt kísérője egyébként egy fekete öves fideszes: Hary Attila, a zuglói Fidesz szervezet volt irodavezetője, akinek büntetőjogilag is minősíthető eseteiről, a miniszterelnökhöz fűződő állítólagos viszonyáról a sajtó többször is beszámolt.

(Borítókép: Krisztian Berki #aberki / Facebook)