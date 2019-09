Nem volt elég mozdonyvezető, nem tudtak elindulni az elővárosi vonatok

Több száz utas csak fél órás késéssel tudott elérni úti céljához amiatt, mert egyetlen nap alatt négy elővárosi vonatot sem tudott elindítani a MÁV. A Közlekedő Tömeg Egyesület (KTE) szerint azért, mert nem volt rájuk mozdonyvezető. A hvg.hu írt még szerda este arról, hogy ez a négy vonat nem indult el:

3046 sz. G80-as gyorsított személyvonat, 19:05 Budapest-Keleti – 19:35 Pécel

3238 sz. S80-as személyvonat, 21:05 Budapest-Keleti – 21:35 Pécel

3021 sz. G80-as gyorsított személyvonat, 20:23 Pécel – 20:55 Budapest-Keleti

3041 sz. S80-as személyvonat, 22:23 Pécel – 22:55 Budapest-Keleti

Az egyesület szerint a szerdai nem elszigetelt eset, rendszeresek a személyzethiány miatti járatkimaradások. Mint emlékeztettek, a MÁV szóvivője nemrég azt közölte, hogy augusztusban 30 olyan vonat volt, amely személyzethiány miatt nem tudott elindulni. A MÁV szerint ez csak a járatok töredéke, és bár folyamatosan keresnek vasutasokat, úgy látják, nincs baj a szolgáltatással.

A MÁV kommunikációs igazgatóságának szeptember 11-én közleményében azt is állította, hogy a társaságnál "nem beszélhetünk munkaerőhiányról".

Mi is írtunk arról ezzel szemben, milyen hatalmas a munkaerő-probléma a MÁV-nál, és hogy nemcsak mozdonyvezetőkből, hanem jegyvizsgálókból és pénztárosokból is jelentős hiány van. Fónagy János miniszterhelyettes szeptember eleji, írásbeli válaszából az derül ki, hogy ezer embert bármikor fel tudna venni a MÁV – a létszámhiány 2,5 százalékos a társaságnál. A Vasutasok Szakszervezete szerint ennél is rosszabb a helyzet: ők úgy látják, hogy a MÁV Zrt.-nél 658, a MÁV-csoportnál pedig összesen csaknem 1500 dolgozó hiányzik.