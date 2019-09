A két Hernádi behálózná Esztergomot

Közigazgatási vezetői és fejlesztéspolitikai tapasztalataim vannak. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban kommunikációs területen dolgoztam, ezután új munkahelyemen a Miniszterelnökségen osztályvezetői pozíciót töltöttem be, majd a Kiemelt Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságon főosztályvezető lettem. Ezt követően a Miniszterelnöki Kabinetben kabinetfőnök-helyettesi pozíciót töltöttem be. Majd a Miniszterelnöki Programirodát Vezető Államtitkárnak a kabinetfőnöke voltam. Később a Magyar Turisztikai Ügynökség Vezérigazgatójának kabinetfőnöki pozíciójára kértek fel, itt hazánk turisztikai, fejlesztéspolitikai tervezésében és lebonyolításában vettem részt. 2019. májusától Esztergom város turisztikai fejlesztéseiért felelős miniszteri biztossá neveztek ki.

Impozáns politikai karrierút, a családi szál viszont kimaradt belőle: Hernádi Ádám, a Fidesz esztergomi polgármester-jelöltje egyúttal Hernádi Zsolt MOL elnök-vezérigazgató unokaöccse. De menetelése a jelöltségig nem a családi kapcsolat miatt érdekes, sokkal inkább azért, ahonnan és ahogyan eljutott idáig.

Hernádi Ádámról néhány hete egy cikkben tévesen jelent meg, hogy Hernádi Zsolt fia, ezt pedig az újdonsült polgármesterjelölt igencsak kifogásolta Facebook-oldalán, hiszen a nagybátyjáról van szó. A szoros rokoni kapcsolatot, valamint az üzleti összefüggéseket azonban nem tartotta fontosnak tisztázni, hiszen az Index kérdéseire semmilyen formában nem válaszolt, ahogyan az esztergomi Fidesz sem. Hernádi sem a Facebook-oldalán, sem az elvileg jelenlegi munkahelyeként ismert Miniszterelnöki Kabinetirodánál megadott emailcímén nem bizonyult elérhetőnek.

Ugyanakkor láthatóan aktív, olyan nevekkel kampányol Esztergomban, mint Palkovics László innovációs miniszter, vagy Kövér László fideszes házelnök. Ígéretekből sincs hiány, ahogyan Esztergom burkolt fenyegetése is előkerült Hernádi térfelén: a jelenlegi, szintén fideszes polgármester, Romanek Etelka, valamint Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője is azt választotta a Fidesz-kampány fő üzenetének, hogy "csak kormányzati támogatással képes fejlődni Esztergom". Ez a város márpedig, legalább Tétényi Éva polgármestersége óta ismeri ennek a fenyegetésnek a súlyát.

Gyors előrejutás, véletlen egybeesés

A Fidesz Hernádi személyében egy 34 éves fiatalembert tenne polgármesternek, akinek jelöltté válását június 7-én jelentette be Völner. Ekkor már mintegy öt hete Hernádi Ádám volt az Esztergom turizmusáért felelős miniszteri biztos a Miniszterelnöki Kabinetirodánál. Ezt, a saját korábbi tanácsadójának adott biztosi pozíciót Rogán Antal éppen aznap, május 10-én hozta létre, amikor az ellenzék pártok jelöltje, Cserép János - a pártok hosszas egyeztetése után - bejelentette indulását.

A polgármester-jelöltséghez vezető, kormányzati kinevezésekkel kikövezett úton nemcsak államtitkári bérre tett azonban szert a fiatalabb Hernádi, hanem értékes kapcsolatokra is.

Hernádi Ádám korábban a Miniszterelnökségen Nagy Jánosnak, Orbán Viktor kormányfő kabinetfőnökének volt a helyettese.

Neve akkor került először a nyilvánosságba, amikor tavaly kiderült, hogy a Miniszterelnökség igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárságának munkatársaként – akkoriban Mikecz Péter helyettes államtitkár személyi titkára volt – részt vett a botrányt kavart trafikügyben mint a dohánykoncessziós pályázatokat értékelő bizottság tagja, mégpedig a Miniszterelnökség megbízásából. Az pedig később az MSZP-s szocialista Mesterházy Attila adat-kikérései nyomán derült ki, hogy innen abba a hét fős stábba került át, ami a szintén Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának ad tanácsot.

Az Orbán Viktor személyi asszisztenciájában való részvétel után, amint azt ő maga írja honlapján, "a Magyar Turisztikai Ügynökség Vezérigazgatójának kabinetfőnöki pozíciójára kérték fel".

Esztergom és a Hernádi-bizniszek

Tavasszal kiderült, hogy a régi tulajdonos 9 évig nem tudta befejezni az esztergomi Mária Valéria Hotel építését, a Hernádi Zsolt MOL elnök-vezérigazgatójához köthető új tulajdonossal viszont lendületet kapott a beruházás. "Mindössze 6-8 milliárd forint kell hozzá és kész is" írta a Napi.hu május elején, éppen azokban a napokban, amikor Hernádi miniszteri biztos lett. A múlt héten pedig a portál arról is hírt adott, hogy a Hernádi Zsolt érdekeltségébe tartozó Solva Property nevű cég a Garancsi István tulajdonában lévő Market Zrt-vel építteti fel az esztergomi szigeten található, félkész hotelt.

A Market 6 milliárd 742 millió forintért vállalta a munkát. Az 50 leggazdagabb magyar közé tartozó Hernádi szállodaprojektjét 1-3 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatással segíthette a magyar állam, azon belül is a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programja. Mindezt az eddig is fideszes vezetésű esztergomi önkormányzat támogatásával.

Vagyis az MTÜ-nél dolgozott tavaly egy évig Hernádi Ádám, aki 2018. októbere és 2019. februárja között igazgatósági tag is volt az MTÜ tulajdonában lévő Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-nél.

Annál a cégnél, ami a fent említett Kisfaludy-pályázatokat bonyolította. Hernádi éppen abban az időszakban volt itt pár hónapig igazgatósági tag, amikor Hernádi Zsolték a vissza nem térítendő állami támogatásra pályáztak.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója más szállodaépítésben is érdekelt, amelyek állami támogatásához szintén unokaöccsének is lehetett köze. A Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére ugyanis 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az MTÜ-től a CDHT Hotel Projekt Kft., amely az A8 Palace Hotel Zrt.-n keresztül Garancsi István (a Mol Vidi FC tulajdonosa), Hernádi Zsolt és Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója) közös érdekeltsége.

Még a Napi.hu cikkének megjelenése előtt feltettük az idevágó, összeférhetetlenséget firtató kérdéseinket mindezekkel kapcsolatban, ám Hernádi Ádám nem válaszolt, és a sajtóhíreket saját Facebook-oldalán sem kommentálta a korábban megszokott módon. Rákérdeztünk arra is, hogy Hernádi Ádám megválasztása esetén milyen módon működne együtt a nagybátyjával, és milyen esetleges beruházási terveit ismeri még Hernádi Zsoltnak. Ennek már csak azért is jelentősége lehet, mert esztergomi forrásaink szerint a MOL-vezér újabb helyi beruházási terveiről is szó lehet. Információink szerint felmerült, hogy a Hernádi-család valamilyen módon részt venne a városi Szent István Fürdő, a hozzá tartozó Fürdő Szálló rekonstrukciójában is.

Hernádi Ádám, a tavasszal létrehozott közszereplői Facebook-oldalán az egyik első videós bejelentkezésében mondta el:

A kormány támogatásával ötmilliárd forintból megújítjuk a fürdőt.

A videóban ráadásul éppen a Magyar Turisztikai Ügynökség főigazgatóját látogatta meg, mintha besétálna tárgyalni, és rögtön fogadja is őt Guller Zoltán, addigi főnöke. Ebben a videóban a későbbi polgármesterjelölt éppen a Szent István Fürdő, a hozzá tartozó Fürdő Szálló felújításáról beszél, amelynek kormányzati támogatásáért igencsak hálásnak tűnik.

Vannak azonban más videók és ígéretek is a fideszes polgármesterjelölt oldalán. Noha Hernádi Ádám egyik első ígérete volt a városban régóta tervezett gát, amelyet – mint írta – "nem halogathatunk tovább, mert nekünk biztonsági kérdés", a Magyar Közlönyben nemrégiben megjelent határozat egy három évvel ezelőtti kormányhatározatot módosítva rengeteg kormányzati, illetve uniós forrást elvont ettől.

Korábban "Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" címszó alatt 9 milliárd 30 millió forint szerepelt azzal, hogy a beruházást az uniós Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) finanszírozta volna. A határozat az összeget 900 millió forintra csökkenti, amely csak az előkészítést szolgálja. Indoklás nem szerepel a szövegben. A projekt 26 ezer ember árvízvédelmét szolgálná, és miután ez a Hernádi-program sarokköve, nem lenne nagy meglepetés, ha még a kampány idején mégis érkezne hozzá némi bejelenthető állami forrás.