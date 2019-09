Kiszivárgott felvételen beszél szocialista korrupcióról és családja fenyegetéséről Karácsony

Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt mondja ezt egy kiszivárgott, hallhatóan megvágott felvételen, és beszél arról is, hogy többször is megfenyegették, a szocialisták pedig szerinte egy civil polgármester megválasztása esetén szétlopnának mindent a XIV. kerületben.

Nyár közepén, a második előválasztást követően készülhetett a felvétel, amelyen Karácsony Gergely elsősorban az MSZP meghatározó politikai erőivel, elsősorban a zuglói alapszervezettel kialakult, végletekig elmérgesedett viszonyról beszél. Karácsony az Indexnek azt mondta, a hangfelvételen valóban az ő hangja hallatszik, de nem tudja beazonosítani a szerinte feltehetően – mivel gyerekzsivaj van a háttérben – manipulált hanganyag miatt a magánbeszélgetést. A hangfelvétel először szerda este jelent meg ellenzéki Facebook-oldalakon, majd eltűnt ezekről a helyekről.

A kiszivárgott hangfelvétel Karácsony Gergelyről

Olyan állítások is vannak benne, mint hogy:

„Az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást.”

„Én úgy működök, hogy viszonylag ritkán csapok az asztalra, és ezt be akarom osztani. Nem egy autoriter ember vagyok, és eddig egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett.”

„A Horváth Csaba egyébként egy kurva nehéz falat, mert a Horváth Csaba sajnos egy szikla ebben a konstrukcióban, jobban mint a Tüttő Kata, vagy bárki. Az egész az, hogy őt kiszereljük ebből a dologból, és rábeszéljük az előválasztásra, ez volt a vigaszág. (...) Igazából ott a helyi szocikon való kontroll csak egy MSZP-s politikus tudja jelenleg megcsinálni. Ez a helyzet. Ennek az alternatívája, hogy egy egyébként sokkal jobb renoméjú, mondjuk, kirúgott iskolaigazgató, akit a szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. A Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni. Én ebből a szempontból kurva kínosan látom, tehát ez kifelé nyilván nagyon ciki. Ma azt gondolom, hogy akarunk a kerületi megállapodásban előrelépést csinálni, akkor szerintem én még nem játszottam ki a kártyáimat. Csak azt kellene látnom, hogy van-e olyan konstrukció, ami ténylegesen működik."

Én ebből a szempontból kurva kínosan látom, tehát ez kifelé nyilván nagyon ciki. Ma azt gondolom, hogy akarunk a kerületi megállapodásban előrelépést csinálni, akkor szerintem én még nem játszottam ki a kártyáimat. Csak azt kellene látnom, hogy van-e olyan konstrukció, ami ténylegesen működik." „Az én zsarolási potenciálom az alkalmas arra, hogy dolgokat helyre tegyen, de bizonyos dolgok nem fognak megmozdulni, és azt fogják mondani, hogy jó akkor Gergő, akkor menj.”

"A Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg. Nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztingernek az élettársa, a volt felesége, vagy a mostani, ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél." (Tüttő Kata V. kerületi ellenzéki polgármester-jelölt ügyéről itt írtunk bővebben.)

Az egyik utolsó kérdésre Karácsony Gergely azt mondja:

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.”

A hangfelvételen még az is hallható, hogy a kérdező Tóth Csabára, az MSZP zuglói elnökére, a választókerület egyéni országgyűlési képviselőjére kérdez rá, akiről Karácsony azt mondja, hogy mindig is mérges viszonyban álltak, de ez a kapcsolat "politikailag le volt dugózva". Ezután, nem tudni, hogy megvágva, vagy egyben hangzik-e el a következő kérdés-válasz:

- Igaz, hogy megfenyegette a családodat? - Ne viccelj. Többször.

Karácsony az Indexnek tagadta, hogy Tóth Csaba valaha megfenyegette a családját. A főpolgármester-jelölt szerint ő soha nem mondott ilyet, egy zuglói gazdasági szereplőre utalt, nem Tóthra, az pedig sosem volt titok, hiszen az egyetlen eszköze mindig a nyilvánosság volt a védekezésre, de többen és többször is megfenyegették őt és családját Zuglóban. Karácsony biztos benne, hogy nem mondott olyat, hogy Tóth Csaba fenyegette meg.

Azt viszont elismerte, hogy régóta elmérgesedett a zuglói szocialista képviselőkkel a viszonya, éppen azért – állította –, mert ő zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben. Kérdésünkre, hogy ezek szerint ezért döntött-e úgy, hogy inkább elindult a főpolgármester-választáson, Karácsony azt mondta, "nem, erről nem is én, hanem a budapestiek döntöttek. Én azért küzdöttem, hogy legyen előválasztás, hogy legyen ellenzéki összefogás, hogy közvetlenül döntsenek vezetőjükről a budapestiek és hogy nyíljon lehetőség a változásra a fővárosban."

Karácsony szerint az "elásás" kijelentést úgy értette, hogy kerületi polgármesterség nem jár olyan nagy nyilvánossággal, márpedig a korrupció ellen, ahogyan az már számtalan esetben bebizonyosodott, ez a leghatásosabb eszköz. Kérdésünkre, hogy ezek szerint a szocialisták korrupciójával szemben is a nyilvánosság az eszköz, Karácsony csak annyit mondott: "ezt már ön tette hozzá". Karácsony szerint sosem tagadták, hogy az ellenzéki szövetség kemény viták árán jött létre, de ma működik, és ez az ellenzéki választópolgárok igénye és érdeke. De hogy nem kellene-e kiszerelni ebből a szövetségből azokat, akiket korrupcióval vádol, azt mondta: arra kellenek személyi és intézményi garanciák, hogy egyetlen politikai, gazdasági szereplő se tudjon a közjavakból érdemtelenül gazdagodni, azokon nyerészkedni. Karácsony szerint ugyanakkor ő éppen erről beszél ezen a felvételen is.

A Fidesz titkosszolgálati módszerekkel lehetővé tette, hogy a magyar emberek megtudják, hogy esetemben valóban zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Tulajdonképpen hálásnak kell lennem ezért.

Karácsony Gergely csütörtök délelőtt egy Facebook-posztot is közzétett, amely szerint "a habonyi-rogáni fondorlatként létrejött hangfelvételen nem hangzik el semmi érdemi, amiről nem beszéltem volna korábban a nyilvánosság előtt is. Beszéltem arról, hogy gazdasági szereplők megfenyegettek" – itt sem beszélek másról, írta. "Beszéltem arról, hogy sok vita volt korábban az ellenzéki oldalon. És beszéltem arról is, hogy nálam zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Örülök a „leleplezésnek” – immár minden budapesti tudhatja, hogy a magánbeszélgetésekben is ezt vallom."

Az elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Tóth Csabát, aki szerint Karácsony már tisztázta, így neki felesleges is lenne cáfolni, de természetesen soha nem fenyegette meg Karácsony Gergelyt. Elismételte Karácsony válaszát, és újfent értetlenségét fejezte ki, hogy ezek után neki miért kellene ezt tovább magyarázni. Kérdésünkre, hogy ilyen éles konfliktusban állnak-e a főpolgármester-jelölttel, Tóth visszakérdezett: "miért állnánk?! A politikai együttműködés mindig vitákkal jár, de a viták viszik előre az ügyeket és nekünk mindig sikerül megegyezni".

Tóth Csaba a zuglói szocialistákat érintő korrupciógyanú kapcsán is értetlenkedett, szerinte semmiféle vád nem érte és érhette őket, hiszen a jelenlegi 8 szocialista önkormányzati képviselőnek nem volt többsége a testületben. "Nem tudtak önállóan döntést hozni, ez a kerület az elmúlt 5 évben csak konszenzussal tudott működni, hiszen sem a jobb, sem a baloldalnak nem volt önállóan többsége".

Tóth Csaba szerint a zuglói döntések tehát közösek, mindenkinek vállalnia kell értük a felelősséget.

Amikor a zuglói parkolást érintő vádakra kérdeztünk rá, a parlamenti képviselő azt mondta, ott is a Fidesz 9 képviselőjével, sőt Karácsony Gergely fideszes alpolgármesterével kellett konszenzusra jutni ahhoz, hogy egyáltalán döntést lehessen hozni, így érthetetlen számára, hogy "bármilyen rosszindulatú következtetést" a zuglói szocialisták nyakába akarnak varrni. Hogy mégis miért beszélhetett ilyesmiről Karácsony, azt Tóth szerint tőle kell megkérdezni, de szerinte a főpolgármester-jelölt már tisztázta, hogy szavait megvágták, ez a felvétel manipulált.

Nézze, kampány van, Karácsony Gergely jó esélyekkel indul Tarlós Istvánnal szemben, joggal félnek tőle.

Kérdésünkre, hogy a zuglói szocialisták ezek után is támogatják-e Karácsony főpolgármesteri ambícióit, Tóth azt mondta, "természetesen, ő a közös jelöltünk, és mindent meg is fogunk tenni a győzelme érdekében".