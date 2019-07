Cikkünk frissül...

Bejelentették az ellenzéki összefogás polgármester-jelöltjeit a fővárosban. Az MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, a Momentum, a Jobbik és az LMP vezetői szimbolikus helyszínen, a budapesti Szabadság híd pesti hídfőjénél együtt ismertették azoknak a jelölteknek a névsorát, akik reményeik szerint egyetlen esélyesként állnak majd szemben az októberi önkormányzati választás során a Fidesz indulóival.

A helyzet persze korántsem ilyen egyszerű.

Karácsony Gergely szerint a mai nap Budapest történetének fontos fordulópontja. A falak építés után hidakat építünk egymás felé, összeköt minket a város szeretete és az, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk abban, hogy Budapest újra szabad legyen - mondta a főpolgármester-jelölt.

"Az előválasztáson csapatkapitányt választottak, a kapitány pedig most csapatot hirdet" - közölte a politikus, aki szerint hatpárti egyezség született a 23 polgármester-jelöltről.

Létrejött az összellenzéki megállapodás, de az együttműködés csak egy szükséges feltétel. Nincs nyaralás, nincs uborkaszezon, munka van

- húzta alá Karácsony.

Molnár Zsolt, a fővárosi egyezkedések főkoordinátora azt mondta, egy emberként állnak Karácsony Gergely mögött, aki létre tud hozni egy másik, egy szabad Budapestet. Szerinte a hatpárti szövetség el dogja söpörni a NER-t.

A budapesti megállapodásnak a Jobbik és az LMP is része: az LMP-vel közösen indulnak, a Jobbikkap pedig megállapodtak soroksári jelöltjük tánogatásában, és a koordinációban. Molnár szerint a szövetség teljessé vált, már nem személyi kérdések vannak a fókuszban, azok másodlagosak, a lényeg, hogy közösen alkotnak programot Budapesten.

A DK részéről Gy. Németh Erzsébet volt megteremtették a lehetőségét, hogy ennek a városnak új vezetése legyen. Ez a város többet érdemel, mint amit az elmúlt 9 évben kapott Tarlós Istvántól.

Kanász-Nagy egyébként az Indexnek azt is mondta egy nappal korábban, a párt budapesti kongresszusi döntése egyértelművé teszi a tagság szándékát: részt kívánnak venni az ellenzéki együttműködésben.

Ott volt még a Szabadság hídnál a Jobbik képviseletében Bencsik János, a párt budapesti elnöke, aki szerint

Csakhogy a kavarásoknak ezzel még aligha van vége, noha a jelenlévők abban reménykednek, hogy a bejelentést övező szelíd erőszak végül egy sorba rendezi az egyébként széthúzó, sok kerületben nemhogy a polgármester-jelölt személyének ügyében, de még a 280 választókörzet esélyeseinek keresése tárgyában is egyezkedő pártokat.

Az már hónapok óta biztosnak tűnt, hogy a 2014-ben elnyert fővárosi kerületek mindegyikében a regnáló polgármestereit indítaná újra az ellenzék, de áprilisban döntés született arról is, mely kerületekben, melyik együttműködő szervezet jelölhet.

Az eredeti megállapodáshoz képest azonban mégis vannak jelentős változások, és nemcsak az európai parlamenti választások eredménye nyomán átrendeződött erőviszonyok, hanem néhány váratlan körülmény miatt. Olyanok miatt, amelyek még most is bizonytalansággal küzdő kerületeket eredményeznek.

Mindenesetre akik megkezdik a kampányt:

Egy előválasztás augusztusban

Az LMP és Baranyi Krisztina is célt érhetett azzal, hogy az MSZP-P kezdeményezésére az ellenzéki pártok, így a Momentum beleállnak a független polgármester jelölt által felvetett előválasztásba a IX. kerületben közte, valamint a momentumos Jancsó Andrea jelölése között.

Már az európai parlamenti választási eredményeket értékelve írtunk arról , nemcsak az előválasztási versenybe szállt be a Momentum, de például a IX. kerületi kampány is felpezsdülhet. Köztudott, korábban mi is írtunk arról , hogy Fekete-Győr Andrásék az egykori LMP-s Jancsó Andreát indítanák, aki a Momentumhoz igazolt. Azt is megírtuk , Baranyi nem fogadja el Jancsó jelölését, éppen ezért kezdeményezett előválasztást a kerületben. Szerinte ugyanis ő az esélyes jelölt, ráadásul a közös főpolgármester-jelölt is őt támogatja.

Tény, hogy Karácsony Gergely előválasztási kampányában, annak a hajrájában feltűnt Baranyi, az egykori Együtt-es, jelenlegi független kerületi önkormányzati képviselő, akiről régóta köztudott, hogy ringbe kíván szállni októberben. Karácsony ugyanakkor, információink szerint egy valóban valamennyi párt által támogatható jelöltet akar, szerinte ez a győzelem kulcsa a kerületben a fideszes Bácskai Jánossal szemben, aki kilenc éve is mindössze 270 szavazattal nyert.

A helyzet márpedig úgy áll, hogy a pártok képviselői a háttérben egymásra mutogatnak: a szocialisták szerint a Momentum, a momentumosok szerint az MSZP és a DK, Baranyi szerint kizárólag a helyi MSZP nem akarja baranyit jelölni. különböző okokból.

Ezek között a legnyilvánvalóbb, hogy Baranyi rossz viszonyt ápol – elsősorban épp a parkolási maffia ügyében való érintettség gyanúja miatt – a helyi MSZP-vel és DK-val. De most már a Momentummal is, amelynek helyi alapszervezetét, ők legalábbis úgy élték meg, "úgy, ahogy van kollaborációval gyanúsította meg".

Ráadásul információink szerint Baranyi, aki korábban visszautasította a Momentum felkérését, még az elmúlt napokban is úgy tárgyalt Fekete-Győr Andrással, hogy sem a Kétfarkúak, sem pedig az LMP támogatásáról szóló bejelentésről nem tájékoztatta. Mindez csak megerősíthette elhatározásában a kerületben egyértelműen legerősebb ellenzéki pártként feltűnt Momentumot abban, hogy a saját jelöltjüket tartsák versenyben.

Ezt és a Momentum 22 százalékos kerületi teljesítményét hangsúlyozza az MSZP is, szerintük nem lehet megkerülni Fekete-Győréket a kerületben, és az egyáltalán nem igaz, hogy Pál Tibor helyi szocialista vezető állna a kavarás háttérben, ő bármikor kész lenne félreállni.

Miközben azonban az MSZP és Karácsony, azaz a Párbeszéd is nyitott az előválasztásra, az is kérdéses, a DK hogyan tudná támogatni az abból esetlegesen győztesként kijövő Baranyit. Valid – sőt, talán az egyik legőszintébb – érvként ugyanis elhangzott: Gyurcsány Ferenc pártja egész egyszerűen azért nem áll be Baranyi mögé, mert ő nem lépett vissza 2018-ban Ara-Kovács Attila közös ellenzéki képviselő-jelölt javára, hanem elindult az Együtt színeiben.

Akkor egyébként a VIII. kerülettel közös egyéni választókerületben 12 - köztük jobbikos és LMP-s - jelölt indult, a fideszes lazán Kocsis Máté nyert. A győztes mögött a második a DK-s Ara-Kovács lett, 32 százalékos eredménnyel. Baranyi Krisztina 1454 szavazatot kapott, azaz 3.13%-ot ért el.

Mindezt a helyzetet forrósította, amikor csütörtökön kiderült, nemcsak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, hanem az LMP, annak legalábbis IX. kerületi szervezete beáll Baranyi Krisztina mögé. Csárdi Antal szerint a legalkalmasabb és a legesélyesebb jelölt Baranyi, akit ezért "az ellenzéki tárgyaláson részt vevő pártok figyelmébe ajánlottak".

Aprócska pikantériája a helyzetnek, hogy az LMP országgyűlési képviselője, és a helyi alapszervezet ezzel némileg ellentmondott a párt kongresszusi határozatának. Az LMP ugyanis néhány hete közleményben tudatták, budapesti szervezetük kongresszusa elfogadta a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd ajánlatát az önkormányzati választásokra, így a párt támogatni fogja az előválasztáson győztes főpolgármester-jelöltet. A párton belül csaknem kétharmados támogatással megszavazott ajánlat része az volt, hogy

AZ LMP MINDEN KERÜLETBEN AZ ELLENZÉKI POLGÁRMESTERJELÖLT MÖGÉ ÁLL, CSERÉBE KERÜLETENKÉNT A PÁRT EGY ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTJÉT TÁMOGATJA AZ ELLENZÉKI EGYSÉG.

Csakhogy információink szerint ezt a határozatot, és elsősorban Jancsó Andrea jelölését és támogatását Csárdi és a kerületi alapszervezet nem fogadja el. Csütörtökön rá is kérdeztük a honatyánál arra, mi lesz akkor, ha "ajánlása" ellenére a pártok nem Baranyit jelölik (ekkor még az előválasztás megvalósulásának esélye minimális volt).

Csárdi azt mondta az Indexnek:

nem akarom növelni a feszültségeket ebben a helyzetben, ezért erre a kérdésre egyelőre nem kívánok válaszolni. Szerintem valamennyi ellenzéki pártnak az kell legyen az érdeke, hogy egységesen a legesélyesebb jelölt mögött sorakozzanak fel.

Mindez azt vetíti előre, hogy Csárdi és az általa mozgatott kerületi alapszervezet mindenáron kitart Baranyi jelölése, támogatása mellett. Az ugyanakkor Kanász-Nagy megnyilvánulásai alapján valószínűsíthető, hogy az LMP hivatalosan nem állna el a fővárosi megállapodástól Baranyi miatt. Csakhogy az e pártnál megszokott szervezeti káoszban még bármi, szó szerint bármi előfordulhat. Kanász-Nagy azt mondta az Indexnek még csütörtökön:

az LMP fővárosi tárgyalási delegációjának nem képezi álláspontját mindaz, amit Csárdi Antal bejelentett. Ez a IX. kerületi szervezet magánakciója volt, amely valóban kockára teheti a teljes fővárosi megállapodást. Az LMP budapesti kongresszusa hozott egy döntést, nekünk ezt kell végrehajtani. Ez a határozat előírja a megállapodásra törekvést, de abban Csárdi Antalnak igaza van, hogy a legjobb, legesélyesebb jelöltet kell támogatni.

Nagy kérdés tehát, hogy az aHang vagy más le tud-e bonyolítani egy reprezentatívnak tekinthető részvételű előválasztást a Ferencvárosban még az augusztusi, várható aláírás-gyűjtési kezdő időpont előtt. Még nagyobb kérdés, hogy akár a Momentum és Jancsó Andrea, akár Baranyi Krisztina és az kerületi LMP tiszteletben tartja-e majd ennek végeredményét, ha egyáltalán megvalósul.

Az LMP számára mindenesetre ez az eset, ahogyan a közelmúltban több másik, ismét a szervezeti döntéshozatali mechanizmusai működésképtelenségét bizonyíthatja, hiszen egyetlen alapszervezet felülírhatja a párt országos vezetésének döntéseit. Egy biztos: a fővárosi jelöltállítástól függetlenül

a hétvégén tisztújító küldöttgyűlést tart az LMP, így az "irányvonal" még a pénteki bejelentést követően is változhat.

Egy nem akart jelöltváltás

Megerősítést nyert, hogy Balog Róbertet, a Főtáv korábbi szóvivőjét, mai kiemelt ügyfelek és termékfejlesztési főosztály-vezetőjét jelöli az MSZP az ellenzék közös polgármester jelöltjének Pesterzsébeten.

A XX. kerületi polgármester-jelölésben azután merült fel újabb csavar, hogy a HVG-re hivatkozva mi is megírtuk, mivel Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy "álcivil" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni.

SZABADOS ÁKOS NÉGY ÉVE FÜGGETLEN UGYAN, DE 17 ÉVIG MSZP-SKÉNT VEZETTE pestERZSÉBETET, RÁADÁSUL EGÉSZEN A HELYI FIDESZ VÁRATLAN HÚZÁSÁIG AZ ELLENZÉK KÖZÖSEN TÁMOGATOTT POLGÁRMESTERJELÖLTJE VOLT.

Csakhogy ezután nem zárkózott el a Fidesztől, sőt a Klubrádióban is arról beszélt: el tudja képzelni, hogy elfogadná a Fidesz támogatását. Akkor is, ha ez azzal jár, hogy az ellenzék egy másik jelöltet támogat vele szemben – mondta. Mindezek nyomán az ellenzéki pártok még úgy is jelöltváltásra kényszerültek, hogy ebben rendkívül megosztottak, hiszen Szabados vitathatatlanul a legesélyesebb jelölt.

Egy kihívó az ellenzéki jelölt ellen

Moldován László, az LMP-ből alig néhány hete kilépett budapesti elnök is ringbe száll a VII. kerületben, ahol az ellenzéki megállapodás értelmében Niedermüller Péter DK-s volt európai parlamenti képviselő a jelölt. Mindennek fényében még inkább jelentősek Moldován lemondó/kilépő üzenetének gondolatai:

Lemondtam az LMP Budapest Elnökség elnöki pozíciójáról. Ennek két fő oka van: 1. Az LMP gyalázatos szereplése az EP-választáson. 2. A pártpolitikának egyelőre vége. Újra csak Gyurcsány és Orbán között választhatunk.

Az LMP volt budapesti elnöke és etikai bizottságának egykori vezetője hivatalosan persze csak annyit mondott, még nem tudja elindul-e, ugyanakkor több Facebook-csoportban megosztotta hétoldalas, erzsébetvárosi programját. Moldován 2014-ben is próbálkozott a kerületben, tavaly áprilisban is elindult az országgyűlési választáson, de csak 3000 szavazatot kapott, a kerületet és a mandátumot a DK és Oláh Lajos vitte el.

Egy "elbénázott" kerületi összefogás

Csepel valamennyi közvélemény-kutatás, valamit az elmúlt tíz év voksolásai alapján is nyerhető kerületnek számít, nyilván az összefogott ellenzék számára. Ennek ellenére alaposan forrongnak az indulatok a kerületben.

Csepelen az MSZP most már fixen és nyilvánosan is Erdősi Évát javasolja polgármester-jelöltnek, és noha úgy tűnik, vannak még emiatt feszültségek, a Momentum és a DK is elfogadja, hogy a szocialisták ezen a módon élnek jelölési jogukkal, bár a történtekkel vannak fenntartásaik, amelyeket, főként a kerületi MSZP-t vezető Bangóné Borbély Ildikó sokak szerint elhibázott kommunikációja miatt nyilvánosságra is hoztak a partnerek.

Noha a héten erősen kérdés volt, hogy a viták után sikerül-e rendezni a csepeli viszonyokat, most úgy tűnik, hogy a választókörzetek jelöléseivel próbálják ellensúlyozni a szocialisták okozta belső feszültséget a szövetséges pártok.

Egy komoly átrendeződés

Hasonlóképpen történik ez Zuglóban. Karácsony Gergely főpolgármesteri ambícióival, és azzal, hogy a Momentum és a DK elfogadta, a jelölt helyén Zuglóban az MSZP fővárosi politikusa, Horváth Csaba indul, komoly találgatások indultak a XIV. kerület jövőjéről. Karácsony egyértelművé tette, bízik abban, hogy Horváth Csaba az örökébe lép, más ellenzéki pártok azonban Tóth Csaba, a kerületet érintő egyéni választókerület MSZP-s országgyűlési képviselőjének túlzott befolyásától tartottak.

Úgy tudjuk, a szocialisták által eddig dominált kerületben Horváth Csaba úgy lehet polgármester, hogy az ellenzéki győzelem esetén jelentősen átrendezett erőviszonyok között kell majd dolgoznia. Pontosabban: a még tárgyalás alatt lévő, ám konszenzusos mostani választókerületi leosztás alapján 5-5 körzetben a Momentum és a DK állíthat majd jelöltet, az MSZP-nek, a P-nek, az LMP-nek és a Jobbiknak tehát az így megmaradt 5 körzetben kell esélyes jelöltet találnia.

Úgy tudjuk, a zuglói helyzet feloldása érdekében Gyurcsány Ferenc személyesen is bevetette tekintélyét a tárgyalási folyamatok során, a DK elnöke ugyanis csakis így látta elkerülhetőnek a kollaborációs vádakat.

Mindez annyit tesz, hogy a szocialisták nem dominálják majd tovább a kerületi szavazásokat, és a Fidesszel való kerületi együttműködésük esélye is minimalizálódott.

(Borítókép: Huszti István / Index)