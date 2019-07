Nekiment Bangóné Borbély Ildikónak a többi ellenzéki párt Csepelen

"A csepeli ellenzék tételes helyreigazítása Bangóné valótlan állításai kapcsán" címmel adtak ki közös közleményt az ellenzéki pártok. Az MSZP politikusa, csepeli szervezetének elnöke ugyanis a múlt hét óta igyekezett pártja szövetségeseire hárítani az ellenzék eddigi közös poglármester-jelöltjének, Takács Mónikának visszahívását és lecserélését.

Megírtuk, Csepelen a helyi MSZP most már fixen és nyilvánosan is Erdősi Évát javasolja polgármester-jelöltnek, és noha hétfőn még úgy tűnt, a nyilvánvaló feszültségek ellenére a Momentum és a DK is elfogadja, hogy a szocialisták ezen a módon élnek jelölési jogukkal, a történtekkel vannak fenntartásaik. Méghozzá, mint kiderült, nagyon is komolyak.

Csepelen ugyanis eredetileg a függetlenként bejutott, de a kerületi testületben az MSZP-frakcióban ülő Takács Mónika, a Munkásotthon civil vezetője indult volna. A helyi MSZP-szervezet június 25-i taggyűlésén azonban visszahívták a hónapok óta biztos jelöltként futó Takácsot, akit 2018 novemberében még nagy többséggel szavaztak meg, majd április elején be is mutattak a többi kerületi polgármesterjelölt társaságában.

A helyi MSZP szerint nem volt konszenzus a hatpárti tárgyalásokon a jelölt mögött, noha ezt egyetlen más párt sem erősítette meg, az Indexnek pedig Karácsony Gergely is azt mondta, inkább egy belső szocialista vitáról lehetett szó. Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke és az összefogás koordinátora maga is úgy fogalmazott az Indexnek: "a helyi alapszervezetben merült fel bizalmi válság, de hamar született megoldás, méghozzá egy civil jelölésével".

Csakhogy a csepeli MSZP június 25-én és június 27-én a Facebook-oldalán közzétett egy-egy nyilatkozatot, ezek közül az egyiket személyesen Bangóné Borbély Ildikó jegyezte, és az teljesen konkrétan az ellenzéki pártokra, az MSZP szövetségeseire hárította a visszahívás felelősségét.

Erre reagálva most a Momentum sajtóosztályán keresztül Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár volt Együtt-es, független országgyűlési képviselője, a Momentum Mozgalom csepeli elnöksége, Tóth Sándor, az LMP Dél-Pesti területi elnöke, Csárdi Antal, az LMP belvárosi parlamenti képviselője, Tenk András csepeli önkormányzati képviselő, Pákozdi József, a Jobbik csepeli önkormányzati képviselője, a szintén jobbikos Klocsko Katalin, a csepeli önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságának tagja, valamint Csendes Imre önkormányzati képviselőjelölt fejezte ki tiltakozását Bangóné állításai miatt.

Azt írták: kifejezetten szomorúan értesültek az MSZP döntéséről, hiszen

Takács Mónika teljes támogatásunkat és bizalmunkat élvezte, nem számítottunk arra, hogy a mögötte felálló teljes körű ellenzéki összefogást ilyen lépéssel bárki veszélybe sodorja.

Nemcsak tételesen válaszolták meg Bangóné vádaskodó nyilatkozatát, de meg is kérték az MSZP patkányozós kijelentései miatt visszahívott, volt frakcióvezető-helyettesét és az MSZP általa vezetett csepeli szervezetét, hogy

a jövőben olyan nyilatkozatokat adjanak ki, amelyek nem próbálják valótlan állításokkal a közvéleményt azok ellen hangolni, akikre állításuk szerint potenciális szövetségesükként tekintenek a Fidesszel szembeni harcban.

A közleményből kiderülhet, mind az MSZP csepeli szervezete, mind pedig annak elnöke által jegyzett nyilatkozatok a valósággal ellentétesen állították be úgy, hogy Takács Mónika személyével ne értettek volna egyet a szövetségesek, ahogyan az is ferdítésnek tűnhetett, hogy nem kívántak megegyezni a kerületi önkormányzati képviselőjelölti körzetekről, vagy a választási felkészülés egyéb kérdéseiben.

A jelöltváltást korábban Szabó Szabolcs, a körzet független ellenzéki egyéni országgyűlési képviselője sem hagyta szó nélkül, szerinte ugyanis ezzel az MSZP csepeli szervezete azt veszélyezteti, hogy az ellenzék sikeresen fel tudja venni a versenyt a Fidesszel. Ezt egyébként több, a mostani tárgyalásokon résztvevő párt képviselője is így látta, főként mert a csepeli Munkásotthon vezetőjeként dolgozó Takács Mónika ettől még, több forrás legalábbis megfogalmazta ezzel kapcsolatos aggályait, függetlenként ringbe szállhat októberben.

Miután múlt heti közleményében Bangóné igyekezett visszavágni Szabó Szabolcsnak is, a neki címzett kérdésre válaszolva a mostani nyilatkozatot jegyzők tisztázták: nem azzal van a probléma, ha valaki visszalép egy esélyesebb jelölt javára.

A probléma azzal van, hogy egy mindenki támogatását élvező, esélyes jelölt az akarata ellenére, pusztán belső politikai okokból kerül visszahívásra.

Miután a fővárosi tárgyalóasztalnál az eldőlt, hogy a kerületben a jelölés joga az MSZP-é, így mi is tényként kezeltük, hogy az új jelölt Erdősi Éva, aki eddig inkább az MSZP-szövetséges Párbeszéd mellett tevékenykedett, ám most a csepeli devizahiteleseket képviselő civilként száll ringbe, legalábbis "a hitelsikerek.hu szakértőjeként, a bajba jutott devizahitelesek képviselőjeként" szerepelt korábban.

Az Erdősit személyesen nem ismerő, éppen ezért kritizálni nem is akaró források korábbi cikkünk készülése idején még csak annyit vetettek fel: az új jelölt talán nem eléggé ismert, augusztusban pedig már aláírásokat kellene gyűjtenie a választópolgároktól. Most azonban az ellenzéki szövetségesek közleményéből az is világos lehet, a többi párt nem tartja a legesélyesebb jelöltnek Erdősit.

Annak a reményüknek adtak ugyanakkor hangot:

sikerül olyan megoldást találni a kialakult helyzetre, ahol nem sérül a csepeliek érdeke, hogy egy olyan kerületben éljenek, ahol megbecsülik őket, és a városvezetés célja nem a megtévesztésük.

Nagy kérdés az is, hogy a feszültségek feloldódnak-e az ellenzék számára egyébként nyerhető Csepelen, vagy éppenséggel tovább fokozódnak az önkormányzati képviselőjelöltekről folytatott egyeztetéseken. Noha a Takácsot visszahívó, helyette Erdősit jelölő MSZP-s ülésen egyoldalúan 12 képviselő-jelöltet is állított a párt helyi szervezete, hétfői cikkünk megjelenése után szocialista forrásból úgy értesültünk: az MSZP-nek 3 körzetben van jelölési joga a kerületben, és írhatott bármit is Bangóné Borbély Ildikó, természetesen nem indítanak jelöltet a többiben.