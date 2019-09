Nem dobhatták volna ki az ellenzéki képviselőket tavaly az MTVA-ból

Elutasította az első fokon eljáró bíróság az óbudai jegyző tavaly decemberi birtokvédelmi határozatát, melyet az ellenzéki országgyűlési képviselők ellen kért az MTVA. A bíróság indoklása szerint az épületből nem dobhatták volna ki a képviselőket. A döntés nem jogerős.

Az MTVA-t öt ellenzéki képviselő, Kunhalmi Ágnes (MSZP), Varju László (DK), Gréczy Zsolt (DK) , Vadai Ágnes (DK) és Oláh Lajos (DK) perelte be, amiért birtokvédelmi határozattal akarták kidobatni őket a közmédia székházából.

Frissítés: A bíróság indoklása szerint a képviselők jogszerűen és jóhiszeműen léptek be majd maradtak benn az épületben. Nem nyert igazolást, hogy az állami média működése aránytalanul sérült volna az ellenzéki képviselők jelenléte miatt. „Az MTVA nem bizonyította, hogy miért okozott volna aránytalan sérelmet, ha a képviselők 8-10 percben ismertetik a követeléseiket.”

Az, hogy a felperesek, vagyis az ellenzéki képviselők közösen fejtették ki tevékenységüket, az első fokon eljáró bíróság szerint nem értelmezhető jogszerűtlennek. Az ellenzéki képviselők magatartásából pedig nem következett az, hogy szükséges lett volna az egész épületet lezárni, mondta a bíró.

a bíróság szerint Kizárólag az alperes, azaz MTVA döntése miatt nem tudtak a magyar televízió dolgozói belépni az épületbe, mint ahogy az MTVA határozott arról is, hogy elmaradjon egy műsor.

Az elsőfokú döntés szerint az MTVA köteles megfizetni az ellenzéki képviselőjelöltek egymillió forintos perköltségét is.

Nem sokkal az elsőfokú ítélethirdetés után a DK közleményben reagált a döntésre. Ezt szó szerint idézzük:

Közmédia! Akkor hamarosan újra nálatok.

A köztévé Kunigunda útjai székházába tavaly december 16-án és 17-én ellenzéki képviselők jutottak be, akik szerették volna beolvastatni ötpontos követelésüket. A tucatnyi képviselőnek azonban nem sikerült sem a tévés vezetőkkel beszélniük, sem pedig a stúdiókhoz közel jutniuk, mert a köztévé biztonsági emberei nem engedték őket szabadon mozogni az épületben. Végül a független Szél Bernadettet és Hadházy Ákost az őrök kidobták az épületből, a DK-s Varju Lászlót pedig leteperték.

December 17-én délelőtt Papp Dániel MTVA-s vezérigazgató kérésre Óbuda jegyzője aztán birtokvédelmi eljárást indított, ennek eredményeként pedig akár rendőri erővel is elvitethették volna az ellenzéki politikusokat, ha nem mennek ki maguktól az épületből.

A birtokvédelmi határozatnak végül nem kellett érvényt szerezni, hiszen a december 17-én este még bent lévő képviselők maguktól mentek ki az épületből.

A birtokvédelmi eljárást később több ellenzéki képviselő is bíróságon támadta meg. A 444 részletesen tudósított a tárgyalásokról, ahol az MTVA ügyvédje azzal érvelt, hogy a székházba bejutott politikusok miatt az úgynevezett légi riasztási rendszer is veszélyben volt és ezért is kellett ellenük birtokvédelmet kérni. Továbbá azért, mert szerinte

a képviselők az épület előtt tüntető emberekkel együtt akadályozták a közmédia munkáját.

A bíróság szeptember 12-én tartotta a következő tárgyalást, ahol – ahogy eddig is – az ellenzéki képviselők nem, csak az ügyüket képviselő ügyvédek jöttek el, és az MTVA-t is csak jogászaik képviselték.

Az ellenzéki képviselők ügyvédje akkor arról beszélt, hogy a tényleges műsorfolyam megszakadását az MTVA nem igazolta. Az pedig, hogy az egyik ellenzéki képviselő a sminkszobában aludt, nem meríti ki a birtokháborítás fogalmát – érvelt Karsai.

A képviselők a törvény szerint ugyan bármilyen közintézménybe bemehetnek, de a belépésük

nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.

Az MTVA ügyvédei szerint az ellenzéki képviselők viszont saját politikai céljaik érdekében akarták beolvasni követeléseiket. Szerintük, amikor a képviselők belépnek valamelyik közintézménybe, ott a belső szabályzati előírásokat figyelembe kell venniük, tavaly decemberben pedig ezt semmibe vették, és akkor sem hagyták el az épületet, amikor erre felszólították. Az ügyvédek azzal érveltek, hogy az ellenzéki képviselők még képviselő igazolvánnyal sem léphetnek be bármely területre, arra pedig nem hivatkozhatnak, hogy nem ismerik a belső szabályzatot. Akkor is jogellenes magatartást követtek el, amikor a vészkijáraton keresztül jutottak be újra az épületbe. Nem hagyható figyelmen kívül a Központi Nyomozó Főügyészség megállapítása sem, miszerint az ellenzéki képviselők nem hivatalos személyként jártak el.

Céljuk nem az országgyűlési jogaikkal volt összefüggésben és nem képviselői munkájuk miatt akartak felvilágosítást kérni. A törvény nem jogosítja fel őket, hogy az MTVA stúdióiba tetszés szerinti időpontba lépjenek be, hogy ott beolvastassák követeléseiket.

Erre az ellenzéki képviselők ügyvédei úgy reagáltak, hogy „a tüntetők a nép akaratát képviselték és kívántak volna az MTVA vezetőjével egyeztetni.”

Jövetelük célját pedig azért nem adták elő, mert nem volt kinek előadni, hiszen portások és biztonsági őrök fogadták őket.

A tüntetések ideje alatt egyetlen műsor maradt el. Az ügyvéd ismét kitért arra, hogy a székház telephelyének több bejárata van és nem mind volt lezárva. Kiemelte, hogy az MTVA egyik csatolt belső levele is azt említi, hogy a tüntetők, nem pedig a képviselők miatt maradt el adás, azaz erre hivatkozva nem lehetett volna kizárni a képviselőket.

Csak az MTVA feljelentései miatt indítottak nyomozást

A Központi Nyomozó Főügyészség idén januárban közleményben jelentette be, hogy az MTVA-székháznál történt események miatt érkezett ellenzéki feljelentéseket megvizsgálták, de elutasítják. Ugyanakkor az MTVA által tett feljelentések miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelnek el.

Az ügyészség csaknem 1000 órányi felvételt is kapott és úgy találta, hogy az országgyűlési képviselők az MTVA székházában nem hivatalos személyként jártak el, ugyanis hivatalos eljárást nem folytattak, hanem megjelenésükkel, mozgásukkal kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy a tüntetéshez kapcsolódva, politikai követelések beolvasásával a műsorrendet megzavarva az élő műsorokat megszakítsák.

A főügyészség szerint az MTVA biztonsági őrei a rendbontó képviselőkkel szemben jogszerűen léptek fel,

a felvételek azt igazolják, hogy a képviselők épületből történő eltávolítása jogszerűen történt. Nem volt tehát alap arra, hogy a helyszínen tartózkodó rendőrök az ingatlanba bemenjenek és intézkedést kezdeményezzenek.

(Borítókép: Kunhalmi Ágnes, Szanyi Tibor és Ujhelyi István az MTVA székházában 2018 december 18-án - fotó: Kunhalmi Ágnes facebook oldala)