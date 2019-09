Parádés csellel mossa össze magát az érdi Fidesz egy állami gigaprogrammal

Kétféle narancssárga, nemzeti lobogós, háromszöges dizájnra épülő, azonos betűtípust használó sajtókampány hirdetéseivel találkozhatnak mostanában az érdiek. Az egyik fajta a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület által támogatott helyi jelölteket hirdeti az önkormányzati választások előtt. A másik az Érdi Modern Városok Program kereteiben megvalósuló városfejlesztési eredményeket. Ránézésre elég könnyű összetéveszteni ezeket.

Építsük együtt Érdet! illetve Építjük Érdet! - hirdeti az érdi fideszes jelöltek szlogenje az önkormányzati választások kampányában. Miközben az Érdi Modern Városok Program kommunikációja azt állítja:

Érd épül.

A szlogeneket kísérő, elvileg két különböző arculat pedig kísértetiesen hasonlít.

Fotó: Érdi Modern Városok / T. Mészáros András / Facebook

Az érdi ellenzék szerint T. Mészáros András és a fideszes városvezetés egyszerűen a Modern Városok Program közpénzből elkészíttetett arculatával vágott neki a választási kampánynak. Csőzik László, az érdi ellenzéki szövetség polgármester jelöltje "arcátlan lopásnak" nevezte a történteket és arról tájékoztatta az Indexet, hogy a ellenzéki szövetség ebben az ügyben a Helyi Választási Bizottságnál tett kifogást.

Az ellenzék tagjai azt kérték a bizottságtól, hogy tiltsa el a helyi Fideszt a "lopott arculattal való kampányolástól".

Az érdi Fidesz kampányarculatát megtámadók azt is kifogásolják, hogy a Modern Városok Program kommunikációja vizuálisan és szlogenjével is alkalmas arra, hogy ezt a közpénzből finanszírozott, állami városfejlesztési programot a helyi fideszes városvezetés jelenlegi kampányával összemossa. Problémásnak találják azt is, hogy a fideszes jelöltek hivatalos Facebook-oldalainak borítóképei mind vízjelszerűen tartalmazzák Érd városi címerének részleteit. Márpedig a jelölő szervezetek (azaz a pártok) és a jelöltek maguk sem jogosultak arra, hogy a a városi címert kampánycélokra használják. Ráadásul a címer alig észlelhető feltüntetése a helyi ellenzék szerint tudatosan nem észlelhető reklámnak számít, ami szintén törvényileg tiltott.

A Modern Városok Program 2015 óta fut országszerte 23 megyei jogú város fejlesztését érinti, de nincs egységes arculata, sőt más olyan városról sem tudunk, ahol önálló dizájnt kapott volna.

Érd forrásigénye a Modern Városok programban 78 milliárd forint, amelyből a legfrissebb hírek szerint 61 milliárd forintot már le is hívott a település.

A program érdi arculatáért és kommunikációjáért a Ferling Kft. felel, a PR cég referenciái között pedig Érd MJV Önkormányzatát tünteti fel ügyfeleként. A Ferling Kft-től szerettük volna megtudni, hogy ők készítetek-e az érdi fideszes kampány arculatát is, de erre egyelőre nem válaszoltak az Indexnek. Mint ahogy arra sem, hogy észlelték-e az általuk készített dizájn és a fideszes kampányplakátok vizuális hasonlóságát, illetve, hogy eltulajdonította-e tőlük ezt a szellemi terméket bárki.

Megkerestük továbbá T. Mészáros Andrást, illetve a polgármester kabinetfőnökét és sajtófőnökét is az ügyben. Arra voltunk kíváncsiak, hogy

ki tervezte az érdi Fidesz által a jelenlegi kampányban használt arculatot

és van-e köze a kampányarculatnak az Érdi Modern Városok Program sajtókommunikációban használt dizájnjához.

Az írásban csütörtökön feltett kérdéseinkre eddig nem kaptunk választ.