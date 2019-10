Úgy tűnik, reagált a győri KDNP a Borkai-botrányra

Vasárnap egy rövid szexvideó publikálásával folytatódott az a támadássorozat, amit Borkai Zsolt győri fideszes polgármester ellen indított egy névtelen szerző által írt blog az elmúlt napokban. A blog megvádolta őt és ügyvéd ismerősét korrupcióval, és azzal, hogy a tisztességtelenül szerzett pénzből többek között egy olyan adriai hajókirándulást szerveztek, amelyen kábítószert fogyasztottak és prostituáltak szolgáltatásait vették igénybe.

Borkai Zsolt a naponta újabb részlettel kiegészülő sorozatra egyetlen hivatalos közleménnyel reagált pénteken, ebben azt írta: "a személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet". Illetve Facebookon osztott meg egy családi fotót azzal a szöveggel: "Kitartunk. Jóban, rosszban".

Vasárnap este azonban nagyon úgy tűnik, erre az egészre reagált a győri KDNP is egy Facebook-posztban. Egy felhőkön átsütő napos kép mellé a következőt írták:

Akinek nincs mitől félnie azt nem lehet ijesztgetni.

Akinek van elszámolni valója, azt tőlünk függetlenül el fogják számoltatni.

Nem lehet feladnunk a hitünket, a céljainkat és eredményeinket azért, mert azt mondják, hogy valaki közülünk ezt, vagy azt tette.

A közösségben nagy az erő.

Mi nagyon-nagy erőt tudtunk összerakni és mozgósítani az elmúlt évtizedben.

Senki nem veheti el ezt tőlünk. Sem személyes indíttatásból, sem semmilyen más okból.

Megvédjük, amit a magunk hitéből és mások bizalmából felépítettünk!

A jót erősítjük, ami javításra szorul azt kijavítjuk, de tőrbe csalni nem hagyjuk magunkat.

A FIDESZ-KDNP szövetséget lehet és kell is tovább erősíteni. A helyi választásokon is meg kell mutatnunk, hogy amit országos politikai és nemzetközi szinten elértünk, azt helyben is képviselni tudjuk!

Hajrá FIDESZ-KDNP! Hajrá Magyarország!