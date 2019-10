MSZP-s mutyik, korrupció, köpködés a kispesti hangfelvételeken

Összefonódásokról, kenőpénzekről, fenyegetésekről, háttérmutyikról beszélgetnek azokon a hangfelvételeken XIX. kerületi szocialista kerületi politikusok, akikről a Magyar Nemzet háromrészes cikksorozatban számolt be. A felvételek zömében Lackner Csaba kispesti kerületi politikus beszél kötetlen hangnemben más politikusokról és azok dolgairól. Lacknerről a Hírtévé egy videófelvételt is közölt, ezen a férfi másokkal együtt egy drogpartinak tűnő találkozón mesél a kerületi ügyekről. Lackner súlyos állításokat fogalmazott meg a XIX. kerület vagyonkezelő vezetőjéről, a szintén szocialista kerületi képviselő Kránitz Krisztiánról.

a hangfelvételen Lackner oldott hangulatban például arról is beszélt, hogy milyen pénzek kötöttek ki az önkormányzati megrendelések fölött diszponáló vagyonkezelő vezetőjénél.

A cikksorozat második részében a polgármesterrel kapcsolatban is felmerülnek milliók, amik nála landolnak, de leginkább arról szól, hogy hova fajulnak a dolgok Kránitz "pénzéhsége" miatt. A Mr. Negyven Százalékként említett Kránitz - állítólag a konfliktusok miatt - végül lekerült a 2019-es képviselőjelöltek listájáról miután összeveszett a kerület két legbefolyásosabb szocialista politikusával, Burány Sándorral és a kerület MSZP-s polgármesterével, Gajda Péterrel. Utóbbival a felvétel szerint kerületi ingatlanvásárlások miatt került szembe. Állítólag Gajda ingatlanokat akart venni, de kiderült, hogy Kránitz ott már a saját édesanyja nevére vásárolt lakásokat. A polgármester úgy érezte, Kránitz átnyúlt a feje fölött.

Kránitz személye azonban valamiért fontos volt, és megpróbálták megmenteni. Lackner például azt javasolta a felvétel szerint a polgármesternek, hogy Kránitzot tegyék át a Demokratikus Koalícióba, és úgy induljon a választáson, amiért cserébe a szocialista polgármester még egy alpolgármesteri pozíciót ajánlhatna fel a DK-nak. Megkérdeztük Gréczy Zsoltot, a DK szóvivőjét, hogy valóban felmerült-e Kránitz "pártváltása", de azt mondta nem volt ilyen, és a DK már korábban megnevezte, kiket indít a négy körzetben, amúgy meg nekik már van alpolgármesteri pozíciójuk.

Jól járhatott a politikusnő férje

A cikksorozat harmadik része egy újabb képviselőre irányította rá a figyelmet. A XIX. kerületi 5. választókerület ellenzéki jelöltjéről, Somogyi Lászlónéról van szó, (aki egyébként a korábban egészen más miatt rivaldafénybe került fideszes Song Simon ellenfele).

Somogyiné férje, illetve cége ugyanis a kerület nagy nyertesei közé tartozik. A Magyar Nemzet szerint az Anildia Kft. „számos kerületi közbeszerzésnél bukkan fel nyertesként, pályázóként vagy alvállalkozóként", és hogy milyen nehéz is egy család életében elválasztani a kötelességeket és a privát szférát, jól mutatja, hogy Somogyiné korábban még hivatalos levelezéseiben is egy anildia nevű e-mail címet használt, írja a Magyar Nemzet. Ez a fiók ma már nem létezik, de nemcsak ez bizonyítja a kínosnak látszó összefonódást, hanem hogy a Somogyiék ellen indult "támadások" során Gajda Péter polgármesternek többször meg kellett védenie a képviselőt, írja a lap.

Somogyi neve már az előző két cikkben is felmerült, ő volt az anekdoták bizonytalan vállalkozója, aki akart is adni a vagyonkezelő vezetőjének pénzt, meg nem is, végül a későbbi megbízások reményében mégiscsak kifizetett 12 millió forintot Kránitznak. Legalábbis erről beszélnek a felvételen. Hogy ezek a történések valóban megtörténtek-e, vagy csak a drogos partin hallható hencegésekről van szó, azt nem tudjuk, Somogyit ugyanis nem tudtuk elérni telefonon.

Fotó: Somogyi Ildikó / Facebook Gajda Péter polgármester és Somogyi Lászlóné

A Magyar Nemzet cikke szerint Somogyi nemcsak az Anildia vezetőjeként dőzsölhetett a megbízásokban. A kerületi egészségügyi intézet átalakítására kiírt pályázatot például a Compassion Kft. nyerte, amely igencsak rejtélyesnek tűnik a lap által közöltek tükrében, de úgy tűnik, összefonódás van Somogyi személyével. Például a cég korábbi bedolgozói még soha nem találkoztak a cég papíron megnevezett ügyvezetőjével, Eckert Józseffel, sőt a cég nevében a lap szerint Somogyi szokott tárgyalni, és amikor a lap újságírója személyesen is elment a Compassion központjába, akkor a portán nem Eckert, hanem Somogyi nevét és elérhetőségét adták meg. A Compassion nemcsak ezt a 211 milliós egészségügyi felújítást nyerte el, hanem a lap szerint rendszeresen elindul az önkormányzat pályázatain, és az évek során több mint egymilliárdért nyert el munkákat.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉG, HOGY HA A GOOGLE-BAN RÁKERESÜNK AZ ANILDIA CÉGRE, AZ ÉRTÉKELÉSEKNÉL A COMPASSION KFT.-T DOBJA FEL.

A lap a hangfelvételre hivatkozva azt írja, hogy az egészségügyi intézettel kapcsolatos tárgyalásain is Somogyi vett részt,

ő képviselte a kivitelezőket, amikor Gajda Péter polgármesterrel és a többiekkel beszélték át a teendőket.

Nem véletlen, hogy Somogyi a felvételek szerint végül odaadta Kránitznak a 12 milliót, viszont amikor kiderült, hogy Kránitz nem indul el képviselőjelöltként, Somogyi a felvétel szerint riadtan kérte Lacknert, hogy akkor most

Mi a fasz lesz velem?

De nemcsak Kránitz került konfliktusba a saját körével, erről is beszélt Lackner, aki egy másik beszélgetés során elmesélte, hogy Somogyiékat hogyan alázta Kránitz barátnője egy közös síelésen, amelyen a polgármesterék is részt vettek. Ezen a sítúrán Kránitz barátnője például leköpte Somogyit, majd megfenyegette Gajda Pétert és Lackner Csabát, hogy csak azért élnek még, mert ő nem dalolászik róluk. A nőről a felvételen hallhatók azt mondják, „ő a pénzügyis. Behozta a csajt, és még éhes”.

Kérdésünkre Gajda Péter polgármester tagadta, hogy a lapban közöltek megtörténtek volna. E-mailen feltett kérdéseinkre azt írta, hogy a „kormánysajtó kollégáimmal és velem kapcsolatos rágalmakat terjeszt. Mondhatnám egyszerűen azt is, hogy fake news”.

Arról is megkérdeztük a polgármestert, hogy mit tud az Anildia Kft és a Compassion ügyeiről, arról, hogy Somogyi tárgyalta a Compassion ügyeit, amire azt írta, „a szóban forgó tárgyalásokon nem vettem részt, nincs tudomásom arról, hogy kik képviseltették magukat rajta. Magáncégek ügyeivel kapcsolatban nem foglalkozom.”

Gajda Péter azt írta, „valamennyi rágalmazó mondat természetesen minden alapot nélkülöző valótlanság.

Természetesen az eddig megjelent és a jövőben is várható rágalmakkal kapcsolatban a szükséges jogi lépéseket megtesszük.

A jogi lépések viszont találkozhatnak azzal a feljelentéssel, amit a Magyar Nemzet szerint egy meg nem nevezett vállalkozó tett egy Almavirág téri felújítással kapcsolatban. A lap szerint a feljelentés „nevesíti Lacknert és Somogyit is. A BRFK a lap kérdésére azt írta, gazdasági vesztegetés elfogadása bűntett miatt 2019. szeptember 24-én nyomozást rendelt el, amely jelenleg is folyamatban van.

Próbáltuk megszólaltatni Burány Sándort, a képviselőket, Kránitz Krisztiánt és Somogyiékat, egyelőre sikertelenül.

(Borítókép: Lackner Csaba kispesti kerületi politikus. Fotó: Facebook/Gajda Péter)