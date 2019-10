Ismét a veszprémi Lovassy lett az ország legjobb középiskolája

A Legjobbiskola.hu idén is felállította a középiskolák rangsorát. Ahogy tavaly, idén is a veszprémi Lovassy László Gimnázium került az összesített első helyre, de a Deák Téri Evangélikus Gimnázium már nem duplázott, így a második helyet idén az Eötvös József Gimnázium szerezte meg, míg a dobogó harmadik fokára a tavalyi eredményhez képest hatalmas ugrással a Szent István Gimnázium került. Mindhárom iskola a fővárosban van.

A teljes lista ezen az oldalon érhető el.

A Szent István Gimnázium tizenkét helyet ugorott a tavalyi eredményéhez képest, de a tavaly ezüst- és bronzérmes Deák Téri Evangélikus Gimnázium nyolc évfolyamos képzése nyolc helyezést, a négy évfolyamos pedig tizenkét helyezést csúszott. Hasonló helyzetbe került a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, aminek a hat- és négy évfolyamos képzései tíz és kilenc hellyel kerültek lejjebb.

A radnóti egy helyet rontott, így 32. lett a listán.

A szakközépiskolák rangsorában mindhárom dobogós győri intézmény.

Első helyre a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája került,

míg második a Győri Műszaki Szolgáltatási Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,

harmadik pedig Győri Műszaki Szolgáltatási Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma lett.

A rangsor idén se csak a tavalyi év érettségi és kompetencia felmérési eredményeit vette figyelembe, hanem az elmúlt öt évét. Ezzel igyekeznek kiküszöbölni egy gyengébb, vagy esetleg egy kiugróan jó év eredményeit.

Idén is kikerültek az egyes iskolák legsikeresebb érettségi tárgyai, és a rangsort lehet szűrni tárgyak alapján is, így ha valaki tudja, miből szeretne érettségizni, könnyen megtalálja, hova érdemes felvételiznie. Ez azért is hasznos lehet, mert 2020-tól életbe lépő felvételi rendelet szerint a felsőoktatásba csak olyan jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával rendelkezik.