Változik a KRESZ a száguldozó elektromos rollerek miatt

Mivel az elektromos rollerek és a segwayek Magyarországon egyelőre nem minősülnek járműveknek, hamarosan módosulhat a KRESZ, árulta el Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az InfoRádiónak.

"Elodázhatatlanná teszi a KRESZ módosítását a különböző elektromos mikromobilitást segítő eszközök, mint például az elektromos rollerek, segwayek elterjedése. Szabályozni kell, hogy melyik eszköz mehet a járdán, melyik az úttesten, melyik a kerékpárúton" – mondta a politikus.

Az elektromos rollerek vezetői a KRESZ szerint jelenleg gyalogosnak minősülnek, Révész szerint viszont a gyalogosoknak jogos igénye, hogy ne száguldozzanak elektromos rollerek a járdákon. A kormánybiztos szerint az e-rollerek csak a bicikliutakon közlekedhetnének, de ha ezek nem elég szélesek, még ott is veszélyes helyzeteket teremthetnek az előzések során.

Révész Máriusz arról is beszélt, hogy a KRESZ jelenleg azt sem szabályozza, ha valaki fül- vagy fejhallgatóval zenét hallgatva közlekedik valamelyik kerékpárúton. Mivel ezt szintén balesetveszélyesnek tartja, a kormánybiztos ezen is változtatna. Révész szerint az új KRESZ-csomag elfogadása akár hónapokig is eltarthat.

Németországban egyébként az elektromos rollereket motoros járműnek tekintik, ezért az idei Oktoberfesten több mint négyszáz embert kapcsoltak le ittas elektromosroller-vezetés miatt. Az e-rollerek megszaporodó száma az egyik legsúlyosabb közlekedési problémává fajult több nagyvárosban is, pedig ésszerű szabályozás mellett az autózás káros hatásait is enyhíthetné.