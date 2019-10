Megindult a lobbi Borkai hátországának megroppantására

Nem Borkai Zsolt használta azt a repülőgépet, amiről a névtelenség mögé bújó Ördög ügyvédje című blog legfrissebb posztjában ír. Az ominózus repülőgép nagyon régóta Somogyi János vállalkozóhoz tartozik és információnk szerint leginkább egy szemorvos használta, aki gyakran utazott Belgrádba. Ha tehát azt nézzük, hogy a magát jól értesültnek mondó blog szenzációsnak hirdetett tartalma "bicsaklik" és eddig az egyetlen újdonságot a valóban nagy visszhangot kiváltó szexvideók (és az azon szereplő emberek) jelentették, akkor könnyen lehet, hogy mindössze az adriai kaland volt az egyetlen aduász a megjelenése óta egyszer már költözni kényszerült oldal készítőjének, készítőinek.

Úgy tudjuk, hogy a videót készítő és azt feltehetőleg értékesítő férfi és nő (mindketten a hajón voltak) a botrány kirobbanása után inkább külföldre távozott. Feltehetőleg nem számoltak azzal, milyen hatásuk lesz a felvételeknek, ha nyilvánosságra kerülnek.

Az Index nyomozása szerint az Ördög ügyvédje kitalált személy, a szerző(k) azonban rendelkezhetnek olyan információkkal, félinformációkkal, amelyek Borkai Zsolt polgármester és az Audi-beruházást megelőző földmutyi szellemi atyja, Rákosfalvy Zoltán környezetéből vagy az őket jól ismerő forrásoktól származnak.

Bár csütörtök éjjel felkerült egy videó a netre, amiben egy Keserű Sándor nevű ember azt állítja, ő az Ördög ügyvédje és segítőivel közösen "telepítették" a pornóoldalakra a videót, ezt érdemes erős fenntartásokkal kezelni, mert valószínűleg egy szó sem igaz belőle. Keserűt jelenleg körözik, egy büntetőügyben elítélték és korábban is volt már büntetve, ismert szélhámos, ráadásul doktori diplomája sincs.

Bárki is áll a blog mögött, annyit biztosan elért, hogy BORKAI ÉS KÖRE JELENTŐSEN MEGGYENGÜLT, miközben Győrre és az ott kialakult hatalmi rendszerre ráirányult a figyelem.

Azon kívül, hogy felmelegedett egy hét évvel ezelőtt már lényegében feltárt, de következmények nélkül maradt ügy, láthatóvá vált az a hatalmi centrum is, amely az elmúlt években teljesen uralma alá vette a várost. Ezen kívül, ha egyelőre még név nélkül is, de megszólalnak olyan emberek is, akik részesei, esetleg elszenvedői voltak a Borkai-érában kialakult hatalomgyakorlásnak. A helyi ellenzék kezdeményezte rendkívüli közgyűlés összehívását azért, hogy a város felmondja a Rákosfalvy Zoltánnal kötött szerződéseket.

Kérdés persze, hogy az ellenzék miért csak most aktivizálta magát, miközben a hatalmi szisztéma ismert volt mindazok előtt, akik Győrben egy kicsit is jobban ismerték a közéletet vagy a beruházások menetét.

Az ügyvédi kamara figyel

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara naprakészen követi "az elmúlt hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó hírfolyamát, amelyben sajnos egyik kollégánk is főszerepet kapott" - ezt az Index megkeresésére dr. Havasi Dezső, a kamara elnöke nyilatkozta. Az elnököt arról kérdeztük, hogy indul-e fegyelmi eljárás Rákosfalvy ellen az elmúlt napokban napvilágot látott információk és a nyilvánosságra került felvételek miatt.

Havasi szerint a kamarának figyelemmel kell lenne arra, hogy nincs nyomozati hatáskörük, tehát az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben felmerült esetleges jogsértő magatartás, mint fegyelmi indok megalapozottságához általában más hatóság intézkedésére, vagy jogerős határozatára van szükségünk. "Természetesen vannak olyan esetek, mint például műhibák, a letéti összeggel való elszámolás hiánya, vagy jogsértő cselekmény beismerése, amikor az előzetes vizsgálatunkat követő fegyelmi eljárásban védhető indokolással alátámasztott határozat hozható" - fogalmazott.

Fotó: Győrplusz TV / Youtube Dr. Rákosfalvy Zoltán

A kamara elnöke szerint a "közbizalomra érdemtelenséget előidéző ügyvédhez méltatlan magatartás" az egyik legsúlyosabb vétség, hiszen nem csak egy ügyfél sérelmét és bizalmának elvesztését jelenti, hanem a hivatásrend általános presztízsét is rombolja. De ennek a "gumiparagrafusnak" az alkalmazásakor szerinte "különös gonddal kell eljárni, hogy a szankció ne okozzon aránytalan egzisztenciális érdeksérelmet az elkövetőnek, ha az nem indokolt, de legyen akár a legszigorúbb, ha a közbizalmon esett nehezen reparálható csorba kiküszöböléséhez szükséges". Havasi közölte: elhamarkodottan, a "napnál világosabb" érvelés alapján nem hozhatnak azonnali intézkedéseket. "Ami biztos, az elmúlt napok információi és azok visszhangja alapján kamaránk sem lesz tétlen. A levont következtetések, törvényes szankciók azonban csak tényeken, valós körülményeken alapulhatnak, amelyek feltárására nem, vagy csak korlátozott eszközökkel rendelkezünk" - fogalmazott az elnök.

Lobbiznak ellene

Úgy tudjuk, hogy több ügyvéd már most azért lobbizik, hogy a kamara zárja ki soraiból Rákosfalvyt. Ebben persze szerepet játszik az igény, hogy a piacot újraosszák. "A fiatal ügyvédek át akarják venni az ügyfeleket és szabadulni akarnak az alól a feudalusztikus rend alól, ami a Rákosfalvy-korszakot jellemezte" - jellemezte a helyzetet az egyik forrásunk. Példának olyan büntetőügyeket említett, amiben a fiatalok vele közösen, de tőle függetlenül dolgoztak - például egy többvádlottas ügyben mindenki védett egy-egy embert - és mégis ő mondta meg, ki mennyit kérhet. Ez az ellenérdekeltség magyarázatot is adhat arra, amiről már írtunk: úgy tudjuk, a szexvideók egy ideig fiatal ügyvédeknél landoltak, de hogy utána mit lett az anyag sorsa, nem tudni.

Arra viszont több konkrét ügyet is találtunk, amikor egy-egy helyi ügyvéd megrettent attól, ha ügyfele olyan emberrel pereskedett, akit Rákosfalvy vagy az irodája képviselt. Ahogy arról korábban cikkeztünk, már 2014-ben írtak az akkor még a Miniszterelnökségen államtitkárként dolgozó Lázár Jánosnak panaszlevelet arról, hogy az általuk indított büntetőügyeket "felsőbb nyomásra" befolyásolják jó politikai kapcsolatokkal rendelkező körök, és ez az oka annak, hogy különféle gazdasági bűncselekmények maradnak következmények nélkül. Név szerint említették Rákosfalvyt.

A Lázárnak írt levélben az egyébként budapesti székhelyű, de valójában Győrben működő gépjárműalkatrész-kereskedő cég kisebbségi tulajdonosai azt írták: ügyvédjüknek az egyik bíró kerek-perec megmondta, hogy "jól gondolja meg az ügyvéd úr, hogy elvállalja-e az ügyet", de szinte valamennyi "elfogyasztott" ügyvéd szájából elhangzott, hogy "látszik, nagy a nyomás az ügyön". Lázár válaszolt a levélíróknak, a miniszter szerint ő semmit nem tehet az ügyben, hiszen a végrehajtó hatalom nem befolyásolhatja az igazságügy működését.

De tudomásunk van egy olyan kisajátítással kapcsolatos ügyről is, amit Rákosfalvy ügyvédi irodája intéz. Az egyik érintett jogi képviselője, amikor meghallotta, hogy melyik irodával kellene szembemennie, inkább dobta az ügyet.

(Borítókép: Borkai Zsolt érkezéik a Fidesz-KDNP frakcióülésére a Park Inn Hotelhez Sárváron 2012. szeptember 6-án. Szigetváry Zsolt/MTI)