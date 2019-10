Jobbról semmisítik meg Borkait, de nem ő a fő célpont

Azt hitték, hogy tudnak repülni. Mint az Ikarus

– így jellemezte a Borkai–Rákosfalvy-duót az Indexnek egy olyan ember, aki hosszú éveken át testközelből nézhette végig, hogyan építi ki hatalmát Győrben és egyúttal hogyan éget fel maga mögött mindent Rákosfalvy Zoltán ügyvéd-vállalkozó. Merthogy a Borkai-sztori főszereplője valójában ő, nem a győri polgármester – magyarázza a beszélgetőpartnerünk.

Azóta, hogy megjelent egy blog, és célkeresztbe vette mindkettőjüket, több olyan emberrel is leültünk beszélni, akik hosszú időn keresztül kapcsolatban álltak ezzel a társasággal vagy belülről ismerik a győri gazdasági elitet, azt a kört, ahol az elmúlt évek során sorra szerezte ellenségeit Rákosfalvy Zoltán és „mentoráltja”, Borkai Zsolt. Beszélgetőpartnereink között akadt olyan is, akit a kívülállók – tegyük hozzá: nem ok nélkül – sokáig a Rákosfalvy brancshoz soroltak. A téma jellege miatt mindannyian csak név nélkül voltak hajlandóak beszélni, de nem csak ez volt bennük a közös, hanem az is, hogy mindannyian azt hangoztatták: a 2006-ban kezdődött történet végén Rákosfalvy és Borkai lényegében egyedül, szövetségesek nélkül maradtak.

Olyannyira, hogy a jachton mulatozó szereplők némelyike között sem éppen olyan már a viszony, mint amilyen a szexparti idején volt. Ebben pedig kulcsszerepe volt Rákosfalvynak, aki 2006 óta szisztematikusan szorított ki mindenkit, aki közel volt, vagy közel akart kerülni a tűzhöz.

A 2006 előtti időszakban más képet mutatott még Győr gazdasági és politikai térképe. Nem csak azért, mert akkor még nem a Fideszé volt minden hatalom, hanem azért is, mert az akkoriban aktív vállalkozók a szocialistákkal és a Fidesszel is megtalálták a közös hangot. Akkoriban két nagyobb vállalkozói, baráti társaság alkotta a helyi elitet. Ez a két társaság jellemzően gördülékenyen, konfliktusoktól mentesen tudott együttműködni a helyi politikai erőkkel, így az MSZP-s Balogh József akkori polgármesterrel is. Ez volt az az időszak, amikor, ahogy az egyik vállalkozó fogalmazott, „mindenki jól járt, mindenkinek jutott valami”.

Fideszeseket is leszalámiztak

Miután 2006-ban Borkai polgármester lett, és Rákosfalvy pozícióba került, egy olyan lassú, de szisztematikus szalámizás vette kezdetét, aminek a végén az addigi helyi gazdasági élet szinte valamennyi szereplője sérült, beleértve azokat is, akik jobboldali, fideszes kötődésűek voltak. A szalámizás szellemi atyja Rákosfalvy – állítják egybehangzóan ennek a közösségnek a tagjai. Szinte mindenkinek van egy-egy sztorija arról, hol szúrtak ki vele vagy tettek neki keresztbe.

A Borkai-éra beköszöntével Rákosfalvy egy milliárdos helyi vállalkozóval, Somogyi Jánossal a háta mögött tudott helyzetbe kerülni anyagi szinten. Ez volt az a bizonyos audis földügy, amiből egy luxemburgi offshore cég, az SR Invest profitált: amikor Rákosfalvy szántókat vásárolt fel, majd a területeket átminősítette, és tovább adta a külföldi cégnek. Már az ügylet lebonyolításakor nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy az SR mögött Somogyi és Rákosfalvy áll, innen a cég kettő betűje is. (A minap a hvg.hu a luxemburgi cégadatbázisban rábukkant egy 2014-es keltezésű iratra, amelyben Rákosfalvy A-osztályú igazgatói kinevezését rögzítették, és a dokumentumban ugyancsak A-osztályú igazgatóként jelenik meg Somogyi János.)

De a nagy üzlet a bennfentesek szerint nem jöhetett volna létre, ha nincs egy olyan okirat, ami garantálta, hogy azon a bizonyos területen terjeszkedik majd az Audi. Ez az írásbeli megállapodás megszületett, az okiraton az önkormányzat ügyvédje, azaz Rákosfalvy, Borkai és a német multi egyik vezetőjének aláírása díszelgett. Utóbbi ekkor még nem is sejtette, hogy milyen galibát okoz egy olyan megállapodás, aminek az autógyár részére mindössze annyi célja volt, hogy a nagyvállalat előre tudjon tervezni – ahogy ez a multiknál lenni szokott.

Amikor az Audi által kiválasztott csarnoképíttető cég bejelentkezett a területre, a németeknek akkor esett ée a tantusz: túl sokat kérnek az ingatlanért az SR Invest tulajdonosai. Az Audi és Rákosfalvy között feszültség keletkezett, mert ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy valójában az önkormányzat ügyvédje és barátai akarnak nyerészkedni az üzleten. Ez volt az az időszak, amikor a földügylet részletei a sajtóban is megjelentek.

Az okosság

Az adásvétel egy, a régi jogszabály szerinti vételi bizomány volt. Rákosfalvy volt a bizományos és a luxemburgi offshore cég a megbízó. A bizományos arra kapott megbízást, hogy adásvétellel vegyen ingatlant a megbízónak, ezt a régi polgári törvénykönyv még nem tiltotta. Ilyen esetben egy tárgyalás során senki nem tudja, hogy a bizományos a maga nevében vesz ingatlant, netán a megbízójának. Ha korrekt a bizományos, akkor az adásvételi szerződésben rögzíti, hogy ő bizományos, de azt nem kell elárulnia, hogy ki a megbízója. Mivel az adott területen sok tulajdonos volt, opciós szerződéseket kötöttek az adásvételek előtt. Ezekben az opciós szerződésekben nem kellett nyilatkozni semmiről.

Az eladók valójában meg lettek tévesztve azzal, hogy azt hitték, Rákosfalvy, mint a város ügyvédje, a városnak vásárolja fel a szántókat.

Miután megköttetett az összes opciós szerződés, az adásvétel aláírása már csak formalitás volt.

„Az opcióval kiküszöbölték a felvásárlás kockázatát és az árfelhajtás sem működött. Az eladóknak azt kommunikálták, ha pénzt akarnak, akkor dolgozzanak, hogy mindenki eladjon. Itt az eladókat már csak a pénz érdekelte. Ők Rákosfalvynak adtak el, aki az adásvételi szerződéseket be is adta a földhivatalba. Az ő nevén ment végbe az átminősítés. Ezután adta át a telket egyben a luxemburgi cégének” – mesélte a részleteket egy, az ügyletet közelről ismerő forrásunk. A földhivatal először kekeckedett, de aztán el kellett ismernie, hogy minden jogszerű és az átadónak nem kell illetéket fizetni, csak a megbízónak. Így ismerték el a tulajdonjogot. Az ügy ugyanakkor nagy port kavart a földhivatalban és az adóhivatalban is, mert korábban ilyet nem láttak. (Az új polgári törvénykönyv már tiltja az ingatlanvételi bizományt.)

Úgy tudjuk, az SR Invest mohósága és az, hogy mindez az Audi vezetését is zavarta, kormányzati szinten is kellemetlenséget szült, amit felső szinteken kellett kezelni.

Ekkoriban egy tárgyaláson hangzott el az a mondat az Audi egyik vezetőjének szájából, hogy „ezért Németországban nem pénz jár, hanem börtön.” A mondatot az asztal túloldalán ülő Rákosfalvynak szánta a topmenedzser,

akinek azért kellett leülnie az ismert ügyvéddel tárgyalni, mert az túl sokat kért az ingatlanért.

Az audis történet azért is számított fordulópontnak, mert a győri, jobboldalhoz bekötött gazdasági elit is úgy érezhette, hogy a Borkai–Rákosfalvy-duó megkapta Győrt, és a város szőröstől-bőröstől az övék. Az addig fennálló status quo már a múlté. A földek megvásárlásakor egy régi barát, egy hoteltulajdonos is útban volt, aki korábban egy nagyobb földet örökölt az érintett területen, és nem akarta eladni Rákosfalvynak, mert tudta, az új tulajdonos majd nagyot szakít vele. Végül nem is állapodtak meg, átrajzolták az utat máshová. Ezután viszont a szállodás vállalkozó már kevésbé volt szerencsés, ha az önkormányzattól kellett engedélyt szereznie, bármit is akart volna fejleszteni.

Előre kurvák, gengszterek!

A hatalom magabiztossággal és óvatlansággal párosult - de ekkor még Rákosfalvy társasága ezt nem érezte. A szexpariról készült felvételek rögzítésének körülményeit és a kikerülésüket egy bizonyos pontig vissza tudtuk követni, de a történetben nem is ez a legérdekesebb, hanem a háttérben meghúzódó, leginkább emberi okok.

A felvételeket minden bizonnyal a szexparti egyik férfi résztvevője készítette titokban. Az a fiatalember, aki a nőket hozta a hajóra. Ő ekkor még Jóban volt Rákosfalvyval, az ügyvéd megbízott benne.

Feltehetőleg egy szemüvegbe épített kamerával, barátnőjével a többiek között elvegyülve rögzítette a történteket, a szemüveg-kamera miatt tűnik úgy néha a nézőnek, mintha a szereplők a kamerába néznének.

A Fideszben azért terjedt el, hogy egy alvilági figura megbízásából, zsarolás céljából készült a felvétel, mert ez a nőket kiközvetítő férfi valóban mozog bizonyos félbűnözői körökben. Úgy tudjuk, hogy az így elkészített felvételek tőle egy olyan fiatal ügyvédekből álló társasághoz kerültek, amelynek az egyik tagjával a férfi jó viszonyban áll. A fiatal ügyvédek között van olyan is, aki korábban Rákosfalvy irodájában dolgozott, tehát ismerték a célszemélyt.

A felvételek sorsa ezután már nem követhető nyomon, de úgy tudjuk, hogy egy ponton az érintettekhez is eljutott. Információnk szerint ugyanis egy másolatot megszerzett a nőt megbízó férfi egyik hozzátartozója, aki jelentkezett is az érintetteknél, nem önzetlen céllal. Úgy tudjuk, hogy ekkor a felvételt végig is nézték az azon szereplők, így már a botrány kirobbanásakor tudták, melyikükről milyen felvételek vannak.

Van valami itt, ami érdekelhet

Az, hogy mi lett a fiatal ügyvédeknél lévő felvételekkel, nem tudni, de az biztos, hogy az anyaggal később ismeretlenek házalni kezdtek. Legkésőbb ekkor a Fideszben is tudomást szereztek arról, mi várható, hetekkel ezelőtt pedig már annak is híre ment, hogy a polgármesterre nézve kínos anyag bármikor előkerülhet a kampányban.

Az is bizonyos, hogy egy meg nem nevezett „vidéki polgármesterről” ígért felvételeket korábban legalább két médiumnak, köztük az Indexnek is felajánlotta egy ismeretlen. Ami az Indexet illeti, a győri találkozó akkor elmaradt, miután tájékoztattuk az eladót, hogy pénzt nem vagyunk hajlandóak érte fizetni, bármit is kínál megvételre. (Az eladó nem nevesítette, hogy melyik település polgármesteréről van anyaga, de Győrbe kért tőlünk személyes találkozót.)

A végeredmény ismert: egy blog, amelyben egy magát Ördög ügyvédjének nevező ember azt állítja, részese volt a mutyinak, de mivel nem engedték kiszállni, borít mindent, amit tud. De valóban így van? Tényleg egy ember áll a háttérben?

Mi van a tárban?

Azt nem tudtuk kideríteni, ki vagy kik készítik az Ördög ügyvédjét. Ugyanakkor egyetlen olyan embert sem ismernek Rákosfalvyék környezetében, akire az Ördög ügyvédje profilja egy az egyben ráillene.

Ez pedig azt jelenti, hogy az ÖRDÖG ÜGYVÉDJE egy kitalált személy, ahogy ezt a botrány kirobbanásakor egyébként rákosfalvy is hangoztatta a környezetében.

De a történet nem ennyire egyszerű. Több olyan ember is megfordult ugyanis Rákosfalvy életében, mint „sértett”, akire illik egy-egy profildarab. Tehát bárki is áll a blog mögött, vannak információi a duóról. A Rákosfalvyék üzleteire, múltjára és kapcsolataira rálátó emberek szerint az Ördög ügyvédje egy olyan kitalált személy, amelyet a „kreatívok” több, hús-vér karakterből gyúrtak össze.

Ezekben a hús-vér karakterekben egy valami közös: mindannyian összevesztek Rákosfalvyval. Vagy azért, mert nem fizették ki őket, vagy azért, mert úgy érezték, az ügyvéd csak kihasználta őket, vagy magánéleti okok, elsősorban nőügy miatt.

Fotó: Győrplusz TV / youtube Dr. Rákosfalvy Zoltán

A női szál erősen jelen van ebben a történetben, talán túlságosan is – hangsúlyozták a bennfentesek, egyértelműen arra utalva, hogy olyan, nőkkel kapcsolatos történetek is zajlottak az elmúlt években, amelyben a helyi gazdasági élet néhány férfiszereplője megaláztatva érezte magát. Mint megtudtuk, Rákosfalvy vadászott egyes vállalkozók feleségére, és az „eredményekkel” dicsekedett is.

Akad olyan, már a NER-en belül is kifejezetten vagyonosnak számító sértett férfiember, aki nem a pénz, hanem emberi okok miatt neheztel a Borkai-éra hatalmasságaira. Azoknak a sértett embereknek, akik nőügyek miatt éreznek haragot, a szexvideók nyilvánosságra kerülése már önmagában elégtételt jelenthet, ezért is utalt arra több beszélgetőtársunk, hogy a leszámolás hátterében nagyon jelentős szerepe lehet emberi történeteknek is, amelyeknek semmi közük sem a politikához, sem a pénzhez.

Pszichés játszma

Az biztos, hogy akik a blogot írják, nemcsak a teljes videóanyaggal rendelkeznek, de naprakészek Rákosfalvy kapcsolatairól is. Tudják például, hogy Rákosfalvynak már megromlott a viszonya az egyik olyan emberrel, aki az egyik érdekeltségébe tartozó külföldi cég képviseletét látta el és részben illik is rá az Ördög ügyvédje karaktere.

A blog készítői azzal is tisztában lehetnek, hogy a hajós parti résztvevői között a közelmúltig bezárólag milyen volt a viszony, és mindezzel „játszanak” is, pszichés nyomás alatt tartva a hajós csapatot. A hajón többen voltak, de nem minden jelenlévő vállalkozó tartozik szorosan a brancshoz.

Van olyan, a hajón barátként bemutatott üzletember, aki állítólag csak azért volt ott, mert éppen akkor tette le Horvátországban a vitorlásvizsgát, és ha már arra járt, meglátogatta őket. Egy másik, az elmúlt években valóban helyzetbe hozott vendéglátós vállalkozót is elkerülték eddig a kínos pillanatok, ez pedig betudható akár annak is, hogy már ő sincs annyira jóban a főszereplőkkel, mint a videó készültekor. De az sem kizárt, hogy a kivárással nyomás alá akarják helyezni, hogy ezzel olyan helyzetbe hozzák, ami után egykori barátai ellen fordul.

A parti résztvevői közül egy harmadik férfi még mindig a brancs tagja és cégén keresztül a közbeszerzések egyik haszonélvezője, így fontos szerepe van a Rákosfalvy-gépezet működésében. Ezért sem lehet véletlen, hogy az eddig nyilvánosságra hozott videókban őt már többé-kevésbé felismerhetővé tették. A legutóbbi videóban pedig már Rákosfalvy egy másik cégtársa is felbukkan, az az ember, aki nélkül a földügylet sem jöhetett volna létre.

Abban a jobboldali vállalkozói körben, amely a Borkai-érát végignézte, most vezéráldozatra számítanak.

Abban bíznak, hogy Borkaiékat a választásuk után a párt "leszedi" és időközi választást írnak ki, így gondoskodva az utódról. Akik ezt állítják, úgy gondolják, ha a pártközpont most távolítaná el Borkaiékat, az végzetes lenne, hiszen egyetlen ellenzéki jelölt maradna, aki aztán évekig Győr élén állna, ráadásul a polgármesterrel még így is választást lehet nyerni. Hogy igazuk lesz-e azoknak, akik erre számítanak, a választások után kiderül, de egy biztos: arra a hatalmi centrumra, ami most a városban egy egész ország szeme előtt lett meztelen, nem lehet a jövőben építeni.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)