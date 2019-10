Pikó Andrást megnyugtatta a józsefvárosi jegyző, minden működik a hivatalba lépéséig is

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Péntek délután a józsefvárosi jegyző, Rimán Edina arról tájékoztatta, hogy biztosított az önkormányzati cégeknél az aláírásra jogosult vezetők helyettesítése, illetve a holdingokat irányító vezető megoldja a szükséges utalásokat a polgármestersége jogerőre emelkedéséig, írja Pikó András Facebook-bejegyzésében.

– tette egyértelművé a megválasztott józsefvárosi polgármester, aki ugyanakkor, mint megírtuk, még nem léphetett hivatalba, mert a helyi Fidesz jogorvoslati kérelemmel élt a választási eredménnyel szemben. Pikó ezt követően úgy értesült, a jogi sakk-matt helyzet megakaszthatja a kerületi cégek, vagyongazdálkodás és üzemeltetés munkáját. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) az önkormányzati lakásgazdálkodásért, a helyi közutak, közterek és parkok kezeléséért, fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős önkormányzati vállalat, Pikó értesülései szerint ott merülhettek volna fel problémák.

Már cikkünk megjelenése után tájékoztatott azonban a JGK jogi képviselője (ezzel pontosítottuk eredeti cikkünket is), hogy

Kovács Barbara, mint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke továbbra is önálló cégjegyzéki joggal rendelkezik, így a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. működése továbbra is biztosított.

Pikó most arról ír, hogy éppen a működőképesség biztosítása a célja. "Segítő civilként érkeztem a politikába, az önkéntes munkám során rengeteg fajta kiszolgáltatottsággal, embereket megbetegítő frusztráló helyzettel találkoztam és próbáltam enyhíteni a bajokon. Attól, hogy polgármesterükké választottak a józsefvárosiak, nem változtam meg."

Azt is írta:

Azt ígérhetem, hogy a változások humánusan és korrekt módon lesznek menedzselve azoknál, akiket ez érinteni fog, és nagy könnyebbség, hogy az előző polgármester kabinetjének tagjai már távoztak. Az is fontos számomra, hogy a személyi változások csak a szükséges mértékben érintsék a hivatal állományát - később pedig az új jegyző felelőssége lesz a működőképes és polgárbarát hivatal megszervezése, de ő is az általam vallott értékek mentén fog dolgozni. Tisztességes és tisztakezű, emberséges és támogató önkormányzatot ígértem a józsefvárosiaknak a kampányban, ugyanezen értékek fognak érvényesülni a hivatalunk belső munkájában is.